“Algo salió mal”: fanáticos de GTA VI provocaron el fallo de Netflix por la cantidad de usuarios

El tráiler del esperado juego GTA VI se estrenaba hoy; sin embargo, a la esperada hora del estreno, la pantalla de todos los computadores indicaba una frase: “Algo salió mal“. Y es que, debido a la gran expectativa, los usuarios crearon una multitud que Netflix no pudo soportar, llevando a la caída de la plataforma.

Durante los primeros minutos, la plataforma estuvo con complicaciones por los numerosos usuarios que intentaban ver la presentación del reconocido juego que Netflix mostraría. La falla del sistema de streaming se dio en computadoras, celulares y consolas, dejando a los espectadores en espera durante 20 minutos.

La saturación fue por la cantidad de personas que intentaron conectarse al mismo tiempo, llevando a la caída de la famosa plataforma. Aunque no duró mucho tiempo, para los usuarios fue una sorpresa, aunque el incidente dejó a la vista de todo el gran interés que GTA VI poseía. Luego de casi media hora, el estreno pudo llevarse a cabo, mostrando finalmente el próximo juego de Rockstar.

El adelanto permanecerá durante seis horas como exclusivo en Netflix para posteriormente ser compartido de forma gratuita para todos los espectadores. En el caso de Chile, para los usuarios de la plataforma estuvo desde las 15:00 horas, para luego estar disponible para todos a las 21:00 en el canal de YouTube de Rockstar Games y el sitio oficial.

Cabe recordar que GTA VI saldrá el próximo 19 de noviembre con un lanzamiento para consolas PlayStation 5 y Xbox Series.