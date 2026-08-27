“Papi Ricky: La película” llega a cines nacionales a casi dos décadas de la serie original

Casi dos décadas luego del lanzamiento de la serie original, este 27 de agosto llegó a los cines nacionales Papi Ricky: La película. Es el regreso de una de las producciones más queridas de la década de los 2000, originalmente emitida por Canal 13.

La película retoma la historia de Alicia (Belén Soto), la protagonista de la serie, que ahora tiene 28 años y vuelve a Chile desde España junto a su prometido. El retorno de Alicia desordena el tablero familiar y muestra cómo ha pasado el tiempo entre los personajes, como Ricardo “Ricky” Montes (Jorge Zabaleta) y Catalina “Catrala” Rivera (María Elena Swett). La película busca dar una continuidad a la historia, pero también a los espectadores que sintieron cómo la novela era parte de sus días antaño.

Detrás de la cámara, dirige la obra el argentino Sebastián Schindel. El escritor, tal como en la telenovela original, fue Sebastián Arrau. Belén Soto, que además produce la cinta, habló sobre la película en La Tercera.

“Catrala siempre ha sido un alma libre y es más su mejor amiga que su mamá. En cambio, Ricky siempre fue este papá sobreprotector y aprensivo, que le elegía desde lo que tenía que estudiar hasta los pololos. Para ella durante muchos años fue muy difícil la búsqueda interna de saber quién era realmente. Por eso, como a los 22 años, agarra sus cosas y se manda a cambiar a España. Durante cinco años no ve a su padre, pero esto lo hace con el propósito de poder reencontrarse con ella misma y poder saber quién es ella sin su papá”, explicó.

La película también marca el regreso a las producciones nacionales de Mane Swett, alejada de las cámaras desde Dime con quién andas, estrenada en 2023. “Para mí volver a la actuación después de un buen tiempo a través del cine, y con una comedia y acompañada de mis actores más queridos, fue para mí un regalo, una bendición”, comentó la actriz en conversación con FMDOS.

Por su parte, Zabaleta reconoció que retomar la historia de Alicia es algo que le toca cerca, luego de que su propia hija se mudara a España en 2025. “Una cosa es criar a los hijos y otra cosa es soltarlos, que yo diría que es más difícil”, reflexiona.

“Papi Ricky: La película” está disponible en las grandes cadenas de cine nacional, como Cinemark, Cinépolis y Cineplanet.