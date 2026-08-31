Anuncian acuerdo de Pokémon con Disney+ y adelantan nueva serie en stop-motion

¡Atrápalos ya! The Pokémon Company International, empresa que administra la franquicia fuera de Asia, acordó la distribución global de su producto.

Ash Ketchum y sus monstruos de bolsillo estarán bajo distribución de Disney+. Dentro de los productos que dejará esta alianza, el que más llamó la atención de los fanáticos es una nueva serie de stop-motion llamada “Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu”.

La animación del estudio inglés, aclamado por obras como Pollitos en fuga o Wallace y Gromit, tratará del viaje de Sirfetch’d y Pichu por la región de Galar. El dúo del Pokémon de tipo lucha y su símil de tipo eléctrico tiene una reminiscencia a la épica travesía del hidalgo don Quijote de la Mancha y su escudero Sancho Panza por los campos medievales.

“Aunque sus heroicas gestas casi nunca terminan como esperaban, sus nobles hazañas forjan su amistad en el camino hacia lo desconocido. Peligros, alianzas, rivalidades, Pokémon extraordinarios y risas sin parar les aguardan”, señaló la descripción oficial de la producción cuyo estreno está previsto para 2027 en la plataforma digital.

Además de esta nueva serie, los tratados permitieron el ingreso de la serie clásica “Pokémon, la serie: El comienzo” en una serie de mercados internacionales.

El pasado viernes, el director de animación original de Pokémon, Phil Rynda, presentó el primer adelanto de “”Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu” en la primera Pokémon XP, convención oficial para fanáticos de caminar interminablemente por la llanura de Kanto.

“El público estará encantado de conocer a Sirfetch’d & Pichu, y al maravilloso elenco de Pokémon, que aparecen en esta serie. Aardman ha dado vida a Galar de una manera que hace sentir que puedes oler el aire, tocar la corteza del árbol y querer aventurarte junto a nuestros héroes de la serie”, dijo Rynda.