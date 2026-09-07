“¡Ningún mal escapará de mi vista!”: Casa Blanca publicó video de Donald Trump como Linterna Verde

La cuenta de X de la Casa Blanca publicó un video mostrando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siendo el superhéroe Linterna Verde. La publicación se hizo rápidamente viral en las redes por la representación del mandatario y la descripción del video con el juramento clásico del superhéroe: “En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi vista. Que aquellos que adoran el poder del mal teman mi fuerza… ¡la luz del Linterna Verde!”.

El video hecho con IA muestra a Trump como un linterna verde, recibiendo el anillo que da el poder al portador, para luego crear una muralla en la frontera y abrir empresas de manufactura en Estados Unidos.

El video se compartió en medio de la emisión de la serie Linternas, basada en el superhéroe de DC Comics, siendo de las más vistas en streaming y en la plataforma de HBO Max con un recibimiento favorable de 92 % en Rotten Tomatoes.

Sin embargo, la razón detrás de la publicación podría responder también al proceso de compra de Paramount de Warner, empresa propietaria de los derechos de ‘Linterna Verde’. La fusión de los gigantes del entretenimiento opera desde 2025, pero tuvo retrasos por autorizaciones regulatorias y pagos retrasados.

El proceso de revisión se extendió por ocho meses y abarcó 68 países, entre estos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según Paramount, la fusión podría haberse cerrado inmediatamente de no ser por la acción de 12 fiscales generales estatales de Estados Unidos. Las últimas declaraciones de la empresa fueron un llamado a “negociar de buena fe” y despejar el camino para el cierre de la fusión.