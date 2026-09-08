Publicidad
Ambas especies prohibidas: encontraron pez cabeza de serpiente y tortugas mordedoras en mall chino Tendencias Getty Images

Ambas especies prohibidas: encontraron pez cabeza de serpiente y tortugas mordedoras en mall chino

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El operativo de Bridesma se dio por denuncias de vecinos en la Municipalidad de San Miguel. En el mall chino encontraron especies exóticas prohibidas en Chile. Tras la incautación, Sernapesca se llevó los animales para investigarlos.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La PDI halló un pez cabeza de serpiente y dos tortugas mordedoras en un mall chino de San Miguel, especies prohibidas en Chile, y detuvo a un ciudadano chino de 24 años. En un local de Gran Avenida 6355 se criaban y comercializaban animales exóticos; en la vivienda anexa había aves exóticas no incautadas. El municipio contactó a la Bidema para verificar permisos. La subcomisaria Alicia Saavedra informó cargos por internación de especies prohibidas y tenencia/comercialización de tortuga mordedora. El pez, originario de Asia, supera 80 cm, pone 50 mil huevos, se reproduce rápido y es invasor.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

La Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bidema) encontró un pez cabeza de serpiente y dos tortugas mordedoras en un mall chino en la comuna de San Miguel. Ambas especies están prohibidas en Chile, por lo que se detuvo a un ciudadano chino de 24 años.

De acuerdo a lo señalado por la PDI, la diligencias se hicieron en el local ubicado en Gran avenida 6355 donde se encontraron las especies exótica. En una vivienda al final del recinto se criaban, reproducían y comercializaban varios tipos de animales.

t13

Ejemplar joven de pez cabeza de serpiente incautado | Créditos imagen: Tele13.

El director subrogante desde seguridad de la Municipalidad de San Miguel, Neftalí Muñoz, informó que la casa tenía peceras con especies sin prohibición, sin embargo, faltaba mirar más allá para ver el pez cabeza de serpiente y las tortugas mordedoras. Incluso, también se hallaron aves exóticas, pero estas no fueron incautadas.

“Verificamos que se podía tratar de alguna especie protegida y es por esta razón que contactamos a la Bridesma de la Policía de Investigaciones, que son las instituciones especializadas en este caso para que pudieran verificar los permisos y si hay alguna falta de tenencia responsable de mascotas”, indicó acerca del pez cabeza de serpiente.

También te puede interesar:
Operativo contra peleas clandestinas de gallos deja 54 detenidos en Arauco
Operativo contra peleas clandestinas de gallos deja 54 detenidos en Arauco
Carreras de galgos: una discusión que trasciende el deporte
Carreras de galgos: una discusión que trasciende el deporte

La subcomisaria de la Bidema metropolitana Alicia Saavedra informó que se detuvo al ciudadano chino por el delito de introducción o internación de especies prohibidas sin contar con la debida autorización. “Las especies fueron incautadas, se pasó detenida la persona y además se pasó detenida por la tenencia y la comercialización de esta tortuga mordedora”, especificó.

El pez cabeza de serpiente es originario del continente asiático y puede llegar a medir más de 80 centímetros. Según la Universidad de Pensilvania, es una especie introducida que se considera invasora y su peligrosidad radica en su capacidad para poner hasta 50 mil huevos en nidos superficiales, reproduciéndose rápidamente.  Por ello, estos animales están prohibidos en Chile debido a que son peligrosos y susceptibles a convertirse en una plaga.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad