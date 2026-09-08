Ambas especies prohibidas: encontraron pez cabeza de serpiente y tortugas mordedoras en mall chino

La Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bidema) encontró un pez cabeza de serpiente y dos tortugas mordedoras en un mall chino en la comuna de San Miguel. Ambas especies están prohibidas en Chile, por lo que se detuvo a un ciudadano chino de 24 años.

De acuerdo a lo señalado por la PDI, la diligencias se hicieron en el local ubicado en Gran avenida 6355 donde se encontraron las especies exótica. En una vivienda al final del recinto se criaban, reproducían y comercializaban varios tipos de animales.

El director subrogante desde seguridad de la Municipalidad de San Miguel, Neftalí Muñoz, informó que la casa tenía peceras con especies sin prohibición, sin embargo, faltaba mirar más allá para ver el pez cabeza de serpiente y las tortugas mordedoras. Incluso, también se hallaron aves exóticas, pero estas no fueron incautadas.

“Verificamos que se podía tratar de alguna especie protegida y es por esta razón que contactamos a la Bridesma de la Policía de Investigaciones, que son las instituciones especializadas en este caso para que pudieran verificar los permisos y si hay alguna falta de tenencia responsable de mascotas”, indicó acerca del pez cabeza de serpiente.

La subcomisaria de la Bidema metropolitana Alicia Saavedra informó que se detuvo al ciudadano chino por el delito de introducción o internación de especies prohibidas sin contar con la debida autorización. “Las especies fueron incautadas, se pasó detenida la persona y además se pasó detenida por la tenencia y la comercialización de esta tortuga mordedora”, especificó.

El pez cabeza de serpiente es originario del continente asiático y puede llegar a medir más de 80 centímetros. Según la Universidad de Pensilvania, es una especie introducida que se considera invasora y su peligrosidad radica en su capacidad para poner hasta 50 mil huevos en nidos superficiales, reproduciéndose rápidamente. Por ello, estos animales están prohibidos en Chile debido a que son peligrosos y susceptibles a convertirse en una plaga.