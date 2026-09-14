A sus 30 años Tom Holland se convirtió en el actor más taquillero de la historia

Tom Holland superó las marcas anteriores y se transformó en el actor más taquillero de la historia. El británico de 30 años se convirtió, además, en el más joven en alcanzar el tope de este listado. Su coronación se produjo luego de que Spider-Man: Brand New Day superara a Avatar 2 en ganancias, sobrepasando la barrera de los 2.450 millones de dólares a nivel planetario.

Previo a la película arácnida, Holland ha participado de otros grandes éxitos comerciales del cine como Infinity War o Endgame, del Universo Marvel, o La Odisea, de Christopher Nolan. De hecho, esta última producción dejó más de 1.700 millones de dólares para Universal Pictures, siendo la película más taquillera de su historia.

El trono, ahora propiedad de Tom Holland, pertenecía a Zoe Saldaña, la actriz de 48 años que protagonizó la saga de Avatar y su película de 2025, Avatar: Fuego y Ceniza. Saldaña, a su vez, había superado a Scarlett Johansson. El total de dinero generado por toda la filmografía donde Holland participó alcanza los 15.500 millones de dólares. Los registros de Saldaña se encumbraban por 15.460 millones, cifra hoy de escolta ante el británico.

Eso sí, una cosa es la taquilla general y otra cosa es el dinero que le quedó en el bolsillo a Spider-Man. Según el medio especializado The Wrap, fuentes cercanas a la información salarial de Tom Holland dan cuenta de un salario inicial de, al menos, 20 millones de dólares por participar en Brand New Day, diez millones más que en la película anterior de la saga. Sumado a bonificaciones por el exitoso rendimiento, el inglés habría obtenido más de 100 millones de la divisa estadounidense.

El top 5 de mayores recaudaciones lo completan Samuel L. Jackson y Robert Downey Jr. Los cinco primeros lugares, sumando a Holland, Saldaña y Johansson, dan vida a personajes recurrentes del universo cinematográfico de Marvel.