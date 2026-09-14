Creó vestidos para Cher y Elton John: a los 87 años murió el diseñador Bob Mackie

El diseñador de moda y vestuarios en el cine Bob Mackie murió hoy a sus 87 años. Reconocido por su trabajo en la década de los sesenta y setenta, se confirmó la causa de su muerte a través de redes sociales por neumonía. “Su genio y sus extraordinarios diseños vivirán para siempre, trayendo continua belleza al mundo”, expresó su equipo en sus redes sociales.

Bob Mackie nació en 1939 en California, Estados Unidos, y fue conocido por sus diseños de vestuarios a famosos como Cher, Elton John, Carol Burnett y Diana Ross, entre los más actuales están los vestidos de archivo que usaron Anna Taylor Joy, Sabrina Carpenter o Miley. Su trayectoria estuvo marcada por su trabajo en Hollywood, convirtiéndose en uno de los diseñadores más influyentes y una figura clave en la transformación de la moda televisiva y del espectáculo. Se ganó el título de “sultán de las lentejuelas”.

Después de graduarse, Mackie dejó el Instituto de Arte Chouinard para trabajar con Frank Thompson en Paramount Studios. Su primer reconocimiento se dio con la creación de vestuario para Mitzi Gaynor en Las Vegas Revue.

Su salto a la fama fue en la década de los sesenta y setenta con sus diseños para The Carol brunett show, donde diseñó más de 50 vestuarios por semana. Allí creó algunos de los diseños más recordados, entre ellos el famoso vestido con cortinas que Burnett utilizó para parodiar Lo que el viento se llevó. Es en el set donde Mackie conoció a Cher, para luego convertirse en el diseñador por las siguientes décadas de The Sonny & Cher comedy hour, donde consolidó su legado. Mackie vistió a Cher con atuendos provocadores y reconocibles por la cultura pop, como el conjunto de transparencias, pedrería y plumas que utilizó en los Oscar de 1986.

También realizó el boceto original del famoso vestido que Marilyn Monroe llevó al cantar Happy Birthday a John F. Kennedy en 1962. Además, sus diseños de archivo se mantuvieron en la escena con artistas como Sabrina Carpenter, Zendaya, Miley o Anya Taylor Joy.

Su único Tony le fue otorgado en 2019 por sus diseños The Cher show, el musical donde además retrata una versión ficticia del propio Mackie. Durante su trayectoria tuvo 32 nominaciones a Emmy y nueve ganados. Además, está en el Paseo de la Fama de la televisión. Aunque es más reconocido por su trabajo en series, obtuvo prestigio por su trabajo en Pennies from heaven, Funny lady y Lady Sings the Blues que le llevaron a obtener tres nominaciones en los Oscar.