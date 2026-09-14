Presidenta del Senado compromete despacho de la reforma al mercado de capitales antes de diciembre

La señal más concreta del cierre del ChileDay en Madrid no vino desde Hacienda, sino desde el Senado. Paulina Núñez (RN), presidenta de la Cámara Alta, comprometió públicamente que la reforma al mercado de capitales será despachada este año y abrió incluso la opción de sesionar sábados y domingos para cumplir el plazo.

“Vamos a tener ley de mercado de capitales este año”, afirmó Núñez, tras señalar que había conversado el tema con el ministro Jorge Quiroz y con parlamentarios presentes en España.

Paulina Vodanovic, presidenta del PS, recogió el compromiso sin marcar distancia. “Me doy por notificada de la orden de la presidenta. Así que ya estamos citados, sábado, domingo…”, respondió cuando se le preguntó si respaldaba ese calendario.

El intercambio dejó además una segunda discusión: cómo presentar políticamente una reforma de alto contenido financiero. Núñez sostuvo que el eje habitacional debe ocupar un lugar más visible porque “el relato es muy importante”. Vodanovic respondió que “el Gobierno es hábil” y puso como ejemplo la Ley de Reconstrucción, cuyo nombre concentró la atención pese a incluir cambios mucho más amplios.

Para Hacienda, la escena dejó algo más útil que una señal de apoyo: una ruta legislativa concreta para una de las reformas que Quiroz acaba de instalar como pieza central de su estrategia para reactivar inversión y financiamiento.