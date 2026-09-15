A dos semanas de presentarse en Chile: Jesse & Joy anuncian pausa temporal de la banda

El dúo musical Jesse & Joy anunció una pausa temporal en su carrera de casi dos décadas. A través del página de Instagram de Jesse Huerta, el artista confirmó que decidió apartarse temporal y voluntariamente de la banda para concentrarse en su salud y vida personal.

“He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito“, escribió. “No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia”, dijo.

“A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar a una de las voces más hermosas del planeta”, explicó en referencia a Joy, su hermana y vocalista principal de la banda.

El anuncio de pausa de funciones de Jesse & Joy llega justo durante la gira que los ha llevado por toda América, España y el Reino Unido. De hecho, en Chile tienen dos conciertos programados para el 29 y 30 de septiembre en el Santander Arena.

Las presentaciones ya agendadas no se moverán, dijo Jesse. “Fiel a mi compromiso, profesionalismo y ética de trabajo cumpliré con todas las fechas y compromisos anunciados de Jesse & Joy hasta el 17 de noviembre”, señaló. Ese día, se hará una detención, al menos, temporal en el exitoso dueto.