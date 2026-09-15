“No esperan un foro político”: Ed Sheeran respondió a la controversia con Macklemore sobre Palestina

El cantante Ed Sheeran rompió el silencio tras la salida del rapero Macklemore de su gira “Loop Tour”, luego de que este último manifestara durante la presentación su apoyo hacia el pueblo palestino. El artista británico explicó en sus redes sociales que se le había informado de que la decisión se basó en la forma en que Macklemore transmitió el mensaje y no en el contenido de este. En medio de la polémica, otros cuatro teloneros decidieron, voluntariamente, bajarse del tour: Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe y la banda Beoga.

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En redes sociales, Macklemore anunció que el artista y su equipo lo retiraron de la gira y afirmó que la causa fue su postura política, a lo que añadió que “Ed Sheeran no es una víctima, es el pueblo palestino”. En respuesta, Sheeran señaló que intentó encontrar una solución con su equipo, pero la decisión estaba ya tomada y había sido determinada por el promotor.

Acerca de los dichos del rapero sobre su postura con el conflicto entre Israel y Palestina, explicó: “No soy cómplice. Tengo mis puntos de vista personales sobre este devastador conflicto. El hecho de que elija no hablar públicamente no significa que no los tenga, ni que no me importe. Tampoco significa que no apoye causas a mi manera personal”.

Según el cantante, los recintos donde continuaría la gira le informaron que cancelarían los conciertos si el rapero seguía como telonero. Además, agregó que sus conciertos no son un espacio político, prefiriendo evitarlo. “Hay una razón por la que no uso mi plataforma profesional para la política; mi público incluye jóvenes, que a menudo vienen a mis espectáculos y no esperan un foro político“, indicó.

De todas maneras, manifestó su respeto hacia la decisión de Macklemore de utilizar su voz para expresar su postura, pero que existen otras maneras de promover la paz, ya que “hay espacio para múltiples enfoques para el mismo fin”. Además, sobre el conflicto Israel-Palestina indicó que “el sufrimiento y dolor causado por ambos lados es una tragedia humana. Hay demasiadas guerras alrededor del mundo causando inmensurable dolor; ninguno de estos debería ser tolerado”.

Finalmente, el cantante destacó: “He pasado esta semana intentando tender puentes, encontrar una solución y, lamentablemente, no lo he conseguido. Sé quién soy, tanto como persona como artista, y quienes conocen mi corazón también conocen mis valores”.