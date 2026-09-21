¿Desayuno bioequivalente? Dr. Simi registró en Chile su proyecto gastronómico “Café Simi”

La cadena mexicana Dr. Simi cruzará la barrera de los medicamentos en Chile e instalará su propio servicio de cafeterías y alimentos a precios accesibles. Bajo el nombre de Café Simi, el simpático galeno presente en más de 500 locales a lo largo de Chile ampliará su rubro con una novedosa cadena alimentaria.

Según La Tercera, el pasado 3 de julio la empresa Farmacias de Similares Chile S.A., detrás del Dr. Simi, recibió la aprobación para usar Café Simi ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

El registro durará, al menos, hasta junio de 2036 y contempla cafeterías, restaurantes, venta de alimentos y comida para llevar. Esto se sabe porque en México, desde 2024, ya existe el Café Simi como una especie de puesto exprés de comida rápida y bebidas de todo tipo. A inicios de septiembre, la cadena registra su tercer local en Playa del Carmen, destino turístico del sureño estado de Quintana Roo.

¿Por qué? La marca asegura que desean aprovechar el reconocimiento y cariño intrínseco que el Dr. Simi produce en los más variopintos públicos. Así, esta estrategia de marca busca competir con sus símiles, pero por medio de los precios bajos.

Por ejemplo, una bebida vale entre 40 y 60 pesos mexicanos (unos 2.200 a 3.300 pesos chilenos) mientras el precio de los alimentos fluctúa 45 y 110 pesos aztecas (entre 2.500 y 6.100 en moneda local)

El objetivo de Dr. Simi es inaugurar un promedio de 3,5 cafeterías por mes de aquí a diciembre, alcanzando los 20 locales en México. Sobre Chile, aún no existe una fecha concreta para la apertura del primer negocio de la marca.