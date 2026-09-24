Bad Bunny autoriza que Lula utilice una de sus canciones para su campaña presidencial en Brasil

Una canción del puertorriqueño Bad Bunny causó furor en redes sociales tras aparecer en un video de la campaña presidencial del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Una versión en portugués de Lo que pasó en Hawái sonó por cerca de un minuto en un clip donde interpelan la soberanía nacional de Brasil desde una de sus mayores riquezas: la selva. Esto, en el marco de las elecciones generales de 2026, donde Lula busca la reelección frente a Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

El tema original describe el proceso de gentrificación de Hawái, isla convertida en un lugar turístico a costa del estilo de vida de la población nativa. La temática cruza su casi por completo su último álbum, Debí tirar más fotos (2025), aunque principalmente enfocada en la dependencia económica y cultura de Puerto Rico a Estados Unidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

Con participación en el video del actor nominado al Óscar, Wagner Moura, Lula critica la relación estrecha entre Bolsonaro y Donald Trump, asegurando que “el único don de Brasil es el pueblo brasileño”.

Medios de circulación brasileña confirmaron que Bad Bunny entregó su autorización para que la campaña presidencial del actual mandatario usara la canción.

No es primera vez que la música del boricua musicaliza la política. En agosto, la Casa Blanca publicó un video ufanándose de los logros de la política antiinmigración de la administración Trump con La mudanza de fondo. Como no tenía autorización, TikTok lo eliminó.