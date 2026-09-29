“¡Hacemos la fila por ti!”: cobran hasta seis mil pesos la hora por guardar puesto para BTS

Se acerca el regreso de BTS a Chile y la emoción de sus fanáticas ya comienza a sentirse. Aunque el concierto se dará el 14, 16 y 17 de octubre, ya hay personas dispuestas a hacer filas a las afueras del Estadio Nacional cobrando de $4.000 a $6.000 la hora.

Cobrar por hacer fila es un “comercio” que comenzó con el fenómeno de conciertos masivos con grandes fanaticadas. Tal es el caso de BTS, donde por redes sociales han publicado diversas ofertas para guardar puestos en representación de quienes no pueden permanecer por largas horas o no alcanzan a llegar antes. “¿Necesitas hacer la fila para BTS, pero no puedes llegar temprano? ¡Nosotros hacemos la fila por ti!”, se lee en los avisos.

Sin embargo, las ofertas también han causado polémica entre la fanaticada, ya que la consideran una injusticia, específicamente ofrecer guardar puesto para más de una persona.

Otra de las modalidades es un cobro fijo de $40.000 por media jornada equivalente a 12 horas de espera. Muchos también dan un mínimo de tres horas para reservar este tipo de servicio.