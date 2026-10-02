Ya no más Bon o Bon Coco: retiran galletas del mercado por omitir advertencia de trazas de maní

La empresa Arcor Chile anunció que retirará del comercio su producto Galleta Bon o Bon Coco. La decisión fue tomada como medida preventiva, ya que la versión de galletas de 10 unidades y 95 gramos no incluye en su rotulación la advertencia sobre posible presencia de maní.

La advertencia se da luego de una revisión interna por parte de la empresa. Aunque sí bien indicaron que el maní no forma parte de la receta de sus galletas Bon o Bon Coco, sí explicaron que el producto podría contener leves trazas de este alérgeno.

Ya que este tipo de producto puede producir reacciones en una persona alérgica, la empresa recomendó evitar el consumo del producto y evitar complicaciones. Aunque sea retirado del comercio por prevención.

La información dada a través de un comunicado en su sitio web y redes sociales indicó que “desde Arcor Chile, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, calidad e inocuidad de los productos que elaboramos. Ante cualquier consulta, ponemos a disposición nuestros canales oficiales”.