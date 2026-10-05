Fracaso en la taquilla de “Digger” golpea a Tom Cruise: su peor debut en 19 años

La última película de Tom Cruise, Digger, no respondió a las expectativas con un estreno que recaudó apenas 8 millones de dólares en Estados Unidos, en comparación con su costo superior a los 160 millones. Esto la convierte en el peor debut del actor en 19 años. Las previsiones de Warner Bros, estimaban entre 12 y 15 millones de dólares en el mercado estadounidense antes del fin de semana.

Hasta ahora, el estreno más flojo de Cruise había sido el drama bélico Lions for Lambs (2007) que debutó con casi 7 millones, aunque producida con un presupuesto mucho menor: solo 35 millones de dólares.

La cinta era el esperado regreso de Tom Cruise desde 2017. Esta vez, lo hace de la mano del director mexicano Alejandro González, dos veces ganador del Oscar como Mejor Director por Birdman y El Renacido.

El presupuesto inicial de Digger fue de 125 millones de dólares, el que terminó por superar los 160 millones. A ello se suma la campaña de marketing con otros cien millones. En total, la cinta costo alrededor de 260 millones de dólares.

A pesar de su pobre taquilla, la cinta fue recibida con críticas que van desde las mixtas a las mayormente positivas: en IMDb alcanzó nota 7,3 de 10; usuarios en Letterbox la califican con un 3,8 de 5 estrellas; Rotten Tomatoes muestra un 51% desde los críticos y un 72% desde la audiencia.

A pesar del escenario desalentador, Cruise celebró el estreno del filme en sus redes sociales. “Me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de crear esta película junto a artistas tan talentosos. Gracias a todo el elenco y al equipo por su dedicación, esfuerzo y entusiasmo. La experiencia fue realmente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que creamos”, escribió en su perfil de en Instagram.

Digger sigue, en clave comedia dramática, al hombre más poderoso del mundo quien comete un error catastrófico poniendo en riesgo a toda la humanidad. Arrepentido, comienza una misión para reparar el daño y demostrar que aun puede ser un héroe.