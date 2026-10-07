Intérprete de “Mi viejo”: Fallece Piero, cantante argentino, a los 81 años

Este miércoles 7 de octubre se reportó el fallecimiento del cantante argentino Piero a los 81 años, histórico artista trasandino e intérprete de “Mi Viejo”.

Según la información de El Clarín, Piero habría fallecido tras encontrarse “muy grave” y luego de estar internado en los últimos días. Hasta el cierre de esta nota, no se han hecho públicas las razones de su fallecimiento.

Biografía

Piero de Benedictis nació el 19 de abril de 1945 en Galípoli, al sureste de Italia. Cuando tenía tres años, su familia emigró a la Argentina, donde creció y se desarrolló.

Su vocación popular creativa le llevó a hacer una carrera de varias décadas. Su mayor éxito fue, como se dijo al inicio de la nota, “Mi Viejo”, himno latinoamericano para los padres o quienes tomaron ese rol alguna vez sin serlo. Con esta canción, su legado trascendió sobre la cotidianidad en que vive.

Su vínculo con Chile se materializó tras vivir en la fronteriza provincia de Río Negro, como también, en el último tiempo, con conciertos y la canción “Santiago en Llamas”, producida posteriormente al estallido social.