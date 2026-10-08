Lollapalooza Chile 2027 ya confirmó su line-up con Travis Scott, Charli XCX y hasta Leo Rey

Lollapalooza Chile 2027 ya dio a conocer su line-up para el festival que se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O’Higgins. Los artistas que encabezan la lista son: Travis Scott, Charli XCX, The Killers, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C., Sombr y The Prodigy.

El rapero estadounidense Travis Scott generó entusiasmo en el público, ya que llegará nuevamente a Santiago. El artista ya había estado en el Lollapalooza Chile en 2018.

Por otro lado, The Neighbourhood, la banda estadounidense, regresa luego de una pausa de varios años y se presentará en suelo chileno, luego de una larga espera de sus fanáticos.

No pasan desapercibidos también otros grandes nombres desde el género pop con Adéla o la premiada del R&B, Raye. También estarán artistas que brindarán una diversidad sonora como Geese, Aurora, Lola Young, Slayyyter, entre muchos otros.

Desde Chile no podían faltar artistas tampoco, con Leo Rey, Francisca Valenzuela, Ana Tijoux, Los Tetas y muchos otros.

Sin embargo, a pesar de la expectación por el line-up, los comentarios muestran reacciones negativas a los artistas del Lollapalooza 2027. “Nunca hubo un line-up tan malo”, es solo uno de los comentarios que recibió la publicación en el Instagram de Lotus con casi 6.000 likes.

Tomando aquello en consideración, sumado al descontento general visto en redes sociales, esta edición no logró cumplir las expectativas de una parte importante del público.

La venta de pases diarios y servicios individuales comenzará una vez que se informe el line-up por día. Aunque la entrada para los tres días en modalidad general ya está disponibles en Preventa 3 en Ticketmaster. También se encuentran a la venta los Pases Lolla Lounge y Platinum 3 Días.