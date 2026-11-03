Muere a los 35 años el cantante urbano chileno JB The Voice tras meses hospitalizado
Juan Basso permanecía internado en el Hospital San Juan de Dios desde agosto, luego de sufrir una peritonitis aguda y una septicemia tras una operación de hernia.
El cantante urbano chileno Juan Basso, conocido artísticamente como JB The Voice, falleció durante la madrugada de este martes a los 35 años, luego de permanecer hospitalizado durante varios meses debido a un complejo cuadro de salud. El artista se encontraba internado en el Hospital San Juan de Dios desde el pasado 19 de agosto.
La noticia fue comunicada públicamente por personas cercanas al músico, entre ellas el creador de contenido y productor de realities Diego González, quien compartió una fotografía junto a Basso y escribió: “Me quedo con nuestros momentos alegres amigo. Te quiero mucho. Fuiste un guerrero y ahora estás descansando con Diosito. Nos vemos pronto”.
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Durante su hospitalización, Basso enfrentó una peritonitis aguda y una septicemia luego de una operación de hernia, además de múltiples intervenciones quirúrgicas. El propio cantante utilizó sus redes sociales para informar sobre las complicaciones médicas que atravesaba y compartir antecedentes sobre su estado de salud.
El 28 de agosto, tras haber sido sometido a cinco operaciones, escribió: “Estuve a punto de morir, aunque aún nadie sabe si vivo”. En otra publicación relató: “Tercera filtración de mi intestino, seguiré por mucho tiempo más con catéter (…) lo que estoy viviendo es terrible”. El 25 de octubre volvió a publicar un registro desde el hospital acompañado del mensaje: “Luchar por la vida no es fácil”.
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JB The Voice desarrolló una carrera vinculada a la música urbana nacional y contaba con más de 76 mil seguidores en Instagram. En YouTube, algunas de sus canciones superaban las 400 mil reproducciones, mientras que en Spotify registraba alrededor de 6.600 oyentes mensuales.
Entre los temas publicados por el cantante se encuentran “Chanel”, “Fui tu amigo”, “Piensas en mí” y “Duele”, disponibles en plataformas digitales.