Remake de “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” rompe récords a un día de su estreno

Tras estrenarse originalmente en 1998, Nintendo publicó el remake del mítico videojuego “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” este cinco de noviembre. El lanzamiento, a 28 años después de que viera la luz, ha sido valorado positivamente por la crítica especializada y de jugadores de videojuegos.

La aventura del espadachín Link se convirtió rápidamente en el juego mejor calificado del año en la plataforma Metacritic. Su calificación de 96 puntos sobrepasó a todos los títulos publicados en 2026.

El desempeño positivo no se quedó solo en este año. El juego entró en el ranking de los 10 mejores de la última década, quedando en el listado junto a pesos pesados del mundo gamer, junto a Elden Ring, Baldur’s Gate 3, God of War, The Last of Us II. Incluso, quedó en la misma gama que su pariente, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Aunque al cierre de esta nota no se conocen cifras oficiales, The Legend of Zelda: Ocarina of Time podría superar varios millones de copias durante su lanzamiento para Nintendo Switch 2.