En el marco de su 24° edición: RAE sumó cuatro modismos chilenos a su diccionario

La Real Academia Española (RAE) reveló la 24° edición del Diccionario de la Lengua Española, que sumó seis mil palabras nuevas a su extenso glosario.

Entre las nuevas incorporaciones hay acrónimos, adjetivos, verbos y localismos –palabras de uso exclusivo de determinadas zonas–. En esta línea, cuatro palabras de Chile se sumarán al diccionario.

Se trata de dos palabras y dos modismos. En el caso de las palabras, se agregó “brígido”, cuyo significado es “tremendo o de gran intensidad, hasta el punto de producir asombro o de resultar difícil de comprender o aceptar”, y “guarifaifa”, que significa “cosa de poca importancia o que no se sabe cómo nombrar”.

Los modismos sumados son “porfa“, un adverbio o interjección coloquial de “por favor“, y “cumple“, como un sustantivo coloquial de “cumpleaños“.

Aparte del aporte de nuestro país y su riqueza de vocabulario, se sumaron oficialmente otros términos utilizados contingentemente. Algunos de ellos son, por ejemplo: