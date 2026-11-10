En el marco de su 24° edición: RAE sumó cuatro modismos chilenos a su diccionario
Aparte del aporte de nuestro país y su riqueza de vocabulario, se sumaron oficialmente otros términos utilizados contingentemente. Algunos de ellos son: edadista, metaverso, narcolancha, influencer y gordofobia.
La Real Academia Española (RAE) reveló la 24° edición del Diccionario de la Lengua Española, que sumó seis mil palabras nuevas a su extenso glosario.
Entre las nuevas incorporaciones hay acrónimos, adjetivos, verbos y localismos –palabras de uso exclusivo de determinadas zonas–. En esta línea, cuatro palabras de Chile se sumarán al diccionario.
Se trata de dos palabras y dos modismos. En el caso de las palabras, se agregó “brígido”, cuyo significado es “tremendo o de gran intensidad, hasta el punto de producir asombro o de resultar difícil de comprender o aceptar”, y “guarifaifa”, que significa “cosa de poca importancia o que no se sabe cómo nombrar”.
Los modismos sumados son “porfa“, un adverbio o interjección coloquial de “por favor“, y “cumple“, como un sustantivo coloquial de “cumpleaños“.
Aparte del aporte de nuestro país y su riqueza de vocabulario, se sumaron oficialmente otros términos utilizados contingentemente. Algunos de ellos son, por ejemplo:
- Edadista: perteneciente o relativo al edadismo; partidario del edadismo.
- Fotogalería: conjunto de fotografías que se muestran en un lugar o que acompañan informaciones en medios generalmente digitales.
- Metaverso: universo virtual al que se accede a través de dispositivos digitales.
- Narcolancha: embarcación rápida con motores fueraborda que transporta ilegalmente droga.
- Influencer: persona que, por su gran número de seguidores en las redes sociales, es muy influyente en gustos y comportamientos.
- Resetear: hacer que algo vuelva a un estado anterior con la intención de darle una nueva orientación.
- Docuserie: serie de televisión que combina el documental con la telerrealidad.
- Gordofobia: aversión hacia la gordura corporal o hacia las personas gordas.
- Basuraleza: basura abandonada en la naturaleza, que contribuye a la contaminación ambiental