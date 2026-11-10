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En el marco de su 24° edición: RAE sumó cuatro modismos chilenos a su diccionario Tendencias Cedida
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En el marco de su 24° edición: RAE sumó cuatro modismos chilenos a su diccionario

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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Aparte del aporte de nuestro país y su riqueza de vocabulario, se sumaron oficialmente otros términos utilizados contingentemente. Algunos de ellos son: edadista, metaverso, narcolancha, influencer y gordofobia.

La Real Academia Española (RAE) reveló la 24° edición del Diccionario de la Lengua Española, que sumó seis mil palabras nuevas a su extenso glosario.

Entre las nuevas incorporaciones hay acrónimos, adjetivos, verbos y localismos –palabras de uso exclusivo de determinadas zonas–. En esta línea, cuatro palabras de Chile se sumarán al diccionario.

Se trata de dos palabras y dos modismos. En el caso de las palabras, se agregó “brígido”, cuyo significado es “tremendo o de gran intensidad, hasta el punto de producir asombro o de resultar difícil de comprender o aceptar”, y “guarifaifa”, que significa “cosa de poca importancia o que no se sabe cómo nombrar”.

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Los modismos sumados son “porfa“, un adverbio o interjección coloquial de “por favor“, y “cumple“, como un sustantivo coloquial de “cumpleaños“.

Aparte del aporte de nuestro país y su riqueza de vocabulario, se sumaron oficialmente otros términos utilizados contingentemente. Algunos de ellos son, por ejemplo:

  • Edadista: perteneciente o relativo al edadismo; partidario del edadismo.
  • Fotogalería: conjunto de fotografías que se muestran en un lugar o que acompañan informaciones en medios generalmente digitales.
  • Metaverso: universo virtual al que se accede a través de dispositivos digitales.
  • Narcolancha: embarcación rápida con motores fueraborda que transporta ilegalmente droga.
  • Influencer: persona que, por su gran número de seguidores en las redes sociales, es muy influyente en gustos y comportamientos.
  • Resetear: hacer que algo vuelva a un estado anterior con la intención de darle una nueva orientación.
  • Docuserie: serie de televisión que combina el documental con la telerrealidad.
  • Gordofobia: aversión hacia la gordura corporal o hacia las personas gordas.
  • Basuraleza: basura abandonada en la naturaleza, que contribuye a la contaminación ambiental
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