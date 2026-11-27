El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar dio a conocer este viernes la parrilla de artistas de su edición 2027, que se desarrollará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero. El anuncio se realizó desde el Palacio Vergara, con la participación de la alcaldesa Macarena Ripamonti y los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

La programación contempla el regreso de figuras que ya han pasado por la Quinta Vergara, además de artistas que debutarán en el escenario viñamarino.

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Lunes 23: Laura Pausini se reencuentra con Chile

La jornada inaugural, programada para el lunes 22 de febrero, tendrá a la italiana Laura Pausini y al colombiano Silvestre Dangond. Pausini volverá por tercera vez al Festival, después de sus presentaciones de 1997 y 2014. La cantante llegará en medio de su gira Yo Canto World Tour 2026-2027, que reúne éxitos de su trayectoria y canciones de Yo Canto 2, álbum publicado este año y reconocido en los Latin Grammy 2026 como Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional. Por su parte, Dangond debutará en la Quinta Vergara.

El colombiano, en tanto, es uno de los principales exponentes del vallenato contemporáneo y cuenta con canciones como Cásate Conmigo, Hay Amores y El Pacto, esta última junto a Manuel Turizo.

Martes 23: Farruko debuta ante la Quinta

El martes 23 será el turno del trío mexicano Reik y del puertorriqueño Farruko. Para Reik será su tercera participación en el certamen, luego de sus actuaciones de 2010 y 2015. La banda, conocida por sus canciones románticas, publicó su álbum más reciente, TQ+, el 11 de diciembre de 2025, y entre sus temas se encuentran Noviembre sin ti y Yo quisiera.

En contrapunto, Farruko ―de nombre Carlos Efrén Reyes Rosado― debutará en Viña. El artista es uno de los nombres vinculados a la expansión internacional del reguetón durante la década de 2010 y ha desarrollado también trabajos en el trap latino, el pop, el reggae y la música electrónica.

Jueves 25: noche chilena le devuelve el micrófono a Gondwana

El jueves 25 de febrero estará dedicado a la música chilena, con la reunión de La Ley y la presentación de Gondwana junto a Quique Neira. La Ley volverá con su formación histórica, integrada por Beto Cuevas, Pedro Frugone, Mauricio Clavería, Luciano Rojas y Rodrigo “Coti” Aboitiz. Será la octava participación de la banda en el Festival y marcará el inicio de una serie de presentaciones del grupo.

La misma jornada tendrá por tercera vez en la Quinta Vergara a Gondwana junto a su cantante más emblemático, Quique Neira. Ambos ya estuvieron en el certamen en 2001 y 2003. Su reencuentro, que comenzó en el Estadio Bicentenario La Florida, se extendió a una gira internacional y contempla próximas presentaciones en Lollapalooza y en el Santander Arena, en abril de 2027, con la banda británica Steel Pulse como invitada.

Viernes 26: líder de TWICE pisa Viña del Mar

El viernes 26 se presentarán el español Pablo Alborán y la surcoreana Jihyo. Alborán llegará por cuarta vez al Festival, después de sus actuaciones de 2013, 2016 y 2020. En esta ocasión mostrará su proyecto SINFØNICO, grabado en los estudios Abbey Road con más de 200 músicos, en el que reinterpreta algunas de sus canciones más conocidas. La presentación en Viña marcará el inicio de su gira sinfónica.

Jihyo, cuyo nombre es Park Ji-hyo, es cantante y líder de TWICE, uno de los grupos femeninos destacados de la industria del K-pop. Su actuación en la Quinta Vergara será su debut como solista fuera de Asia y marcará el regreso de este género musical al Festival.

Sábado 27: noche urbana cierra el certamen con todo el ritmo

La clausura, programada para el sábado 27 de febrero, contará con el reguetonero Arcángel y el grupo argentino Damas Gratis. El primero tendrá su primera presentación como espectáculo propio en Viña, aunque ya había estado en la Quinta Vergara en 2019 como invitado durante el show de Bad Bunny.

Damas Gratis, liderado por Pablo Lescano y considerado uno de los grupos pioneros de la cumbia villera argentina, también debutará en el certamen. Su repertorio incluye canciones como Se te ve la tanga, Laura, No te creas tan importante y El humo de mi fasito.

El humor y la noche del miércoles todavía en duda

Pero la programación todavía no está completa: la organización dejó pendiente el anuncio de los artistas que participarán en la noche anglo, correspondiente al miércoles 24 de febrero, además de los humoristas que se presentarán durante las seis jornadas.

En cuanto al jurado, la alcaldesa Macarena Ripamonti adelantó que entre sus integrantes estará Dominga López, Miss Universo Chile 2026.

La venta de entradas también tiene fechas definidas. La preventa comenzará a las 11:00 horas del martes 1 de diciembre, dirigida a clientes de Caja Los Andes y Entel. En tanto, la venta general se iniciará a las 12:00 horas del jueves 3 de diciembre, ambas a través de Punto Ticket.

Además, las actividades del Festival comenzarán antes de las noches de competencia y espectáculos: la Gala está programada para el viernes 19 de febrero en el Hotel Sheraton.