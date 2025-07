La pyme familiar de los Lavín León: el negocio con platas del Congreso que salpica a la UDI

El jueves 20 de agosto del año 2020, a las 17:23 horas, ingresó al correo electrónico del diputado Joaquín Lavín León un mensaje solicitándole un usuario y clave de una plataforma que el propio parlamentario había promocionado en su círculo más cercano, entre ellos, varios candidatos y diputados vinculados a la UDI.

El nombre de la plataforma era SocialTazk –una web administrada por la empresa Modo 74, dedicada al marketing político a través de mensajes de texto– y la persona que pedía los datos de acceso era el entonces secretario de la UDI y experto electoral del partido, Jorge Manzano Gouet, recientemente elegido como consejero del Servel hasta 2035.

El hombre que hoy fiscaliza el financiamiento de campañas políticas en el Servel –responsable electoral de la UDI durante el caso Penta– gestionó en ese tiempo la clave de usuario del partido, previo a la campaña municipal del año 2021, en su calidad de “dueño de la billetera” en asuntos electorales, tal como reveló un reportaje de la Unidad de Investigación de El Mostrador hace un par de semanas.

La revisión de los correos electrónicos del diputado Lavín León, imputado por la Fiscalía Oriente por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil, dan cuenta de que el parlamentario gestionó la creación de usuarios de la plataforma a más de 70 candidatos de la UDI, entre 2020 y 2021, y que altas autoridades del partido conocían su “emprendimiento”.

El desarrollo de la plataforma de administración de base de datos y mensajería de texto habría sido financiada con fondos del Congreso Nacional –plantea la indagatoria–, a través de rendiciones de facturas por diseño web entregadas por la empresa Modo 74, una sociedad donde Lavín León no figura como dueño, pero sí como “impulsor y financista” del proyecto.

La huella de Modo 74, a través de SocialTazk, no solo conduce hasta las puertas de la UDI, sino que también golpea al núcleo familiar del diputado Lavín León, a través de sus hermanos, María Estela y Juan Pablo, y la empresa de estudios de mercado Panel Ciudadano. Esta última, socia de una importante encuesta con la Universidad del Desarrollo, fundada por el padre del clan –Joaquín Lavín Infante–, que también aparece como beneficiario de la plataforma.

Las cartas están sobre la mesa, a la espera de lo que resuelva en los próximos días la Corte de Apelaciones de Santiago, sobre la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público en contra de Joaquín Lavín León, con su proyecto de marketing electoral financiado –según apunta la Fiscalía– con dineros provenientes de fondos públicos.

SocialTazk

SocialTazk comenzó a dibujarse en el año 2018, cuando el diputado Joaquín Lavín se reunió con Felipe Vázquez Diéguez, un ingeniero informático a quien le encargó desarrollar una herramienta con el objetivo de obtener, mantener y gestionar bases de datos. La empresa dueña de la plataforma, Modo 74, fue constituida nominalmente a nombre de Vázquez, quien empezó a trabajar como asesor de Lavín en el Congreso en julio de 2018 y que, luego, le prestaría servicios a este a través de la plataforma.

Según antecedentes que figuran en la solicitud de desafuero, el diputado Lavín León ha sido “el mayor inversor y cliente del proyecto”, concentrando directamente el 56% de las facturas emitidas por Modo 74 SpA ($106.002.110 de un total de $190.743.262). El 44% restante ($84.741.152), corresponde a trabajos realizados a militantes de la UDI a quienes el parlamentario contactó directamente.

Marcelo Salazar, exconcejal de Puerto Varas, aseguró a la Fiscalía que el diputado Lavín y Arnaldo Domínguez –estrecho colaborador del parlamentario– ofrecieron la plataforma en un congreso de concejales realizado en la ciudad de Viña del Mar. Recuerda que la herramienta se llamaba SocialTazk y que era básicamente un sistema de mensajería masiva sin costo para los candidatos.

“Nosotros solo teníamos que preocuparnos de nutrirla con datos de gente que fuera afín con lo que nosotros estábamos realizando; es decir, entregar información de los clubes de fútbol, de distintas asociaciones comunales, centros de madres, o cualquier fuente de información que tuviéramos de nuestras respectivas comunas”, explicó Salazar sobre la estrategia de captación de clientes planteada por el parlamentario, reñida por lo demás con la nueva ley que regula la Protección y el Tratamiento de Datos Personales.

Para entonces, Lavín almacenaba en su correo electrónico varias carpetas con nombres relacionados con el trabajo electoral con miembros de su partido –como “Concejales Piloto STz”–, donde figuran los datos de contacto de 28 candidatos a concejales UDI en diversos municipios del país y el número de personas incorporadas en las bases de datos de cada uno de ellos.

Para la Fiscalía Oriente, resulta evidente que la recopilación de antecedentes realizada por Lavín León y su equipo parlamentario era parte de una estrategia para desarrollar una base de datos a nivel nacional para la UDI, con “fines expresamente electorales, especialmente para ser utilizado en el conjunto de elecciones que habría durante los años 2020 y 2021”.

Un correo electrónico enviado a sí mismo por el diputado, el 8 de octubre de 2019, contiene una presentación donde transparenta el vínculo de SocialTazk con la UDI. “Hemos estado trabajando con la directiva del partido, para armar listas a concejales competitivas y con tiempo suficiente para implementar esta estrategia”, explicaba dicho mail.

En el periodo en cuestión, la directiva del partido estaba encabezada por Javier Macaya. Fuentes cercanas al parlamentario aseguraron a El Mostrador que efectivamente el diputado Lavín vendió su plataforma a algunos candidatos y que este “prestó ayuda” a la UDI a través de ella. “Los partidos cuentan con recursos que se rinden para campañas, pero si algunos fueron gratuitos, probablemente no se rindieron”, explican.

Es precisamente este último punto el que genera sospechas sobre la real naturaleza del negocio de Lavín y siembra dudas acerca de eventuales aportes ilegales a campañas políticas.

“Hay que considerar una cosa”, dice una fuente que conoce de cerca el caso: “Lavín junior no es un Robin Hood que le va a regalar su proyecto a la UDI, partido con el cual tampoco se identifica mucho, arriesgando todo su capital político y quedando como el forro. Tendría que ser el rey de los huevones. Lo que hay es una estrategia para apuntalar un objetivo mayor: la primaria donde compite su padre en el año 2021. Y, ojo, no es solo el objetivo suyo, sino de todos los hermanos”, explica.

El Mostrador se comunicó con la UDI, buscando aclarar el vínculo comercial entre el diputado y el partido, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

“Salto patrimonial”

Así como se apuntó a los concejales como “nicho” comercial de SocialTazk, también existen declaraciones, como la de Karina Méndez, secretaria de la exdiputada Sandra Amar, quien aseguró que la herramienta digital también fue presentada por Joaquín Lavín y Felipe Vázquez al comité de parlamentarios de la UDI, como una especie de software de trabajo distrital.

La tesis se ratifica al revisar el listado de facturación de Modo 74, donde además de diputados de la UDI se incluyó a la entonces candidata a alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y el excandidato a primarias por Chile Vamos en el año 2021, Joaquín Lavín Infante. Ambos rindieron facturas como gastos en el Servel –ella por 10 millones y él por 3 millones–, sumándose a la nómina de 21 personas que recibieron facturas por un monto total de 190 millones de pesos.

Al margen de Lavín León, que encabeza la nómina con 106 millones de pesos, en segundo lugar aparece el diputado Juan Manuel Fuenzalida, a quien Modo 74 facturó $15.500.008, y, en tercer lugar, figura el actual senador Sergio Gahona, con $12.600.000. El listado se complementa, además, con los diputados Javier Macaya, Jaime Bellolio, Juan Antonio Coloma, Renzo Trisotti, Marlene Pérez, Jaime Flores y Felipe Donoso, entre otros. En uno de los casilleros, cabe consignar, también aparece la UDI como receptora de una factura de 700 mil pesos.

Sergio Gahona, consultado por El Mostrador, asegura que llegó a la plataforma por recomendaciones de otros diputados y dice que nunca estuvo al tanto de que detrás del software se encontraba Joaquín Lavín León. “Yo no se qué trato tenía el diputado Lavín con la UDI, pero entiendo que la plataforma fue usada en las elecciones de concejales. Había un montón de personas que estaban subiendo información y alimentando la base de datos”, señala el ahora senador de la UDI.

Las diligencias de la Fiscalía Oriente apuntan a que el staff de asesores de Lavín en el Parlamento, cuyos sueldos eran pagados por el Congreso Nacional, pasaban gran parte de su horario laboral subiendo datos de distintas comunas del país a la plataforma de marketing político y que era el propio diputado el encargado de supervisar que estas labores se cumplieran.

“Hola, hay 3 personas de la of que deberían estar llamando e ingresando base de datos. Revisando la app. me encuentro con que hoy no ha ingresado ninguna persona. Con esto veo que no se ha realizado ningún llamado efectivo”, escribió el propio Lavín en un chat que tenía con su equipo distrital, en agosto de 2020.

El alcance del trabajo realizado puede dimensionarse a través de otro mensaje de WhatsApp enviado por Lavín a su equipo, esta vez para felicitarlo por haber pasado los 400 mil contactos ingresados a la base de datos. “Les agradezco su trabajo y todo el esfuerzo que han puesto en esto, créanme que es muy importante lo que estamos haciendo para lo que viene durante este año”, escribió el 20 de abril de 2021.

El periodo en cuestión coincide con el “salto” económico de Joaquín Lavín León. Según información de su declaración patrimonial, entre 2012 y 2018, el diputado participaba de dos pequeñas sociedades familiares y no contaba con ningún bien raíz a su nombre. Pero a contar de 2019, cuando SocialTazk comienza a facturar al Congreso, adquirió una casa en Peñaflor avaluada en $290 millones, financiada con una hipoteca del Banco Security.

Entre los años 2018 y 2024, el parlamentario recibió casi 57 millones de pesos en depósitos en efectivo de origen desconocido a sus cuentas bancarias, lo que representa “la tercera mayor fuente de ingresos” en su patrimonio, situación que también habría sido detectada por la Unidad de Análisis Financiero a través de una alerta de operación sospechosa, debido al alto flujo de transferencias “sin respaldos formales”.

Esta serie de pagos de carácter anónimo, según plantea la fiscal Constanza Encina en la solicitud de desafuero, coincide plenamente con las “diversas acciones para la venta a terceros de este servicio (SocialTazk) para su uso en campañas electorales”. Una situación que genera dudas, por cierto, sobre un eventual financiamiento ilegal de campañas políticas.

En el mismo periodo, además, Lavín León rindió al Congreso facturas por montos superiores a los que realizó a Modo 74, cobrando casi 23 millones de diferencia a su favor y, en otros casos, incluso, recibiendo reembolsos irregulares por facturas previamente anuladas. El perjuicio al patrimonio público, a través de rendiciones y contrataciones realizadas por el diputado –de acuerdo con estimaciones de Fiscalía–, asciende a la suma de $93.375.675.

Panel Ciudadano

La tesis de la Fiscalía es que el desarrollo de SocialTazk no fue producto de un interés personal y político de Joaquín Lavín León, sino que la plataforma estaba concebida “para la obtención de importantes beneficios económicos y societarios, para él y otros miembros de su familia”, tal como esbozó un reportaje previo de la Unidad de Investigación de El Mostrador.

Una serie de correos electrónicos dan cuenta del estrecho vínculo entre el diputado Lavín y dos de sus hermanos, Juan Pablo y María Estela, quienes manejan la sociedad Panel Ciudadano SpA, a través de otra empresa donde ambos comparten propiedad, ChileTendencia, dedicada al desarrollo de encuestas y estudios de mercado, rubro en que coinciden los tres hermanos Lavín León.

Los hermanos no solo comparten bases de datos de diferentes distritos electorales –según la indagatoria de la Fiscalía Oriente–, sino también los planes y estrategias asociados a SocialTazk, información que aparece resumida en una diapositiva con el logo de Panel Ciudadano, la encuestadora asociada a la Universidad del Desarrollo (UDD).

Dentro de la descripción compartida se especifican las metas de la plataforma a partir de la construcción de una herramienta desarrollada especialmente para el trabajo político territorial, construyendo una base de datos no solo para movilizar candidatos el 25 de octubre de 2020 –plebiscito por una nueva Constitución–, “sino que contar con este recurso principalmente para las primarias del 2021”. O sea, para la campaña política del padre del clan familiar, Joaquín Lavín Infante.

Lo más significativo para la Fiscalía, sin embargo, es que el piloto del proyecto promocionado por Panel Ciudadano contiene una aplicación móvil, a modo de maqueta, que deja en evidencia que el producto prometido no es otro que SocialTazk. La conclusión de la fiscal Encina es que la plataforma no solo era ofrecida por el diputado Lavín, sino que formaba parte de las sociedades Panel Ciudadano y ChileTendencia, de Juan Pablo y María Estela Lavín León, quienes también ofrecían los servicios de SocialTazk.

La presentación de Panel Ciudadano, al igual que la plataforma promocionada por Lavín León, ofrecía un servicio de mensajería de texto sin costo para los candidatos, debido a que serían ellos quienes financiarían las campañas de envío de mensajería para los concejales. “Nada más lejos de la realidad”, dice la solicitud de desafuero de Joaquín Lavín, debido a que no existirían pagos a nombre de Panel Ciudadano.

“Los únicos pagos que se reflejan mes a mes, son aquellos provenientes de los pagos por rendiciones del Congreso Nacional, requeridos por el diputado Lavín”, señala el documento.

El Mostrador se comunicó con Cristóbal Bonacic, abogado del diputado Joaquín Lavín, quien aseguró a este medio que SocialTazk “no tiene ninguna relación con la UDI, por más que el MP (Ministerio Público) haga el esfuerzo por confundir. La explicación, en detalle, se hará ante la Corte de Apelaciones cuando corresponda”, señaló, en referencia a la audiencia en la cual se debatirá el posible desafuero de su representado, el cual –de ser aceptado– daría pie a una formalización de cargos en su contra por parte del Ministerio Público.