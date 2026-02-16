Los depósitos que complican al exconservador de Chillán, involucrado en la trama Bielorrusa

Los tentáculos derivados de la denominada trama bielorrusa no paran de crecer, luego de que una de las aristas del caso que busca dilucidar la eventual injerencia de jueces o ministros en las nominaciones de otros miembros del poder judicial –conocida como caso Nombramientos– ampliara su radar de búsqueda también a notarios y conservadores.

La indagatoria seguida por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, busca investigar delitos asociados al tráfico de influencias y negociación incompatible, causa derivada tras los cuestionamientos al proceso de designación del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, luego de la presentación de una querella por parte de la diputada (Ind-PPD) Camila Musante.

Entre los nombres que aparecen como sujetos de interés, según dio cuenta La Tercera, figuran los notarios Francisco Leiva, Gloria Ortiz, Patricia Manríquez y Patricio Corominas, además de los conservadores de bienes raíces Luis Fischer y Carlos Swett.

Según fuentes de la fiscalía, citadas por el mismo medio, la investigación sobre nombramiento de ministros, conservadores y notarios no se agotaría en la investigación que encabeza Perivancich.

Esto, debido a que el caso habría alcanzado también a Sergio Yáber, exconservador de Bienes Raíces de Puente Alto formalizado en la trama bielorrusa como parte de la red que facilitó la triangulación de dineros provenientes de eventuales coimas pagadas a la exministra Vivanco, a través de los abogados del Consorcio Belaz Movitec: Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Las sospechas en contra del exconservador, quien según una investigación de este medio amasó una fortuna de más de $5,4 mil millones de pesos, apuntan a las gestiones realizadas como parte de una cadena de favores con otras autoridades, una arista sustentada en las contrataciones que realizó en Puente Alto de la hija del diputado (UDI) Sergio Gahona y la esposa del expresidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Luis Sepúlveda.

Yáber, sin embargo, no estaría solo en el banquillo de los acusados. Las indagatorias, en rigor, traerían más sorpresas. Esto porque el exconservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Najle, imputado por lavado de activos en la causa que lleva la fiscal de Los Lagos, Carmen Gloria Wittner, también está siendo investigado por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, tras la declaración del abogado Eduardo Lagos, quien aseguró que la senadora Loreto Carvajal (PPD) habría recibido $300 millones para intervenir en su nombramiento.

No es lo único que complicaría Yamil Najle. Según pudo comprobar la Unidad de Investigación de El Mostrador, el exconservador de Chillán recibió ocho depósitos por $21 millones de pesos del notario Matías Jorquiera Sotomayor, poco tiempo después de que este asumiera como interino en Cauquenes, la misma plaza que ocupaba Najle antes de convertirse en conservador de bienes de raíces en la capital de la región de Ñuble.

El abogado Matías Jorquiera Sotomayor, según su hoja de vida en el Poder Judicial, asumió como conservador interino externo de Cauquenes en agosto de 2024. Egresado de la Universidad Andrés Bello el año 2017, Jorquiera previamente cumplió suplencias e interinatos en la 25 Notaría de Santiago y en el conservador de bienes raíces de Talca. En este último, se desempeñó como suplente durante un mes de la conservadora titular, Camila Jorquiera, su madre.

Dos meses después de asumir en Cauquenes, en octubre de 2024, según figura en las cartolas bancarias de Yamil Najle, Jorquiera comenzó a transferir $3 millones de pesos mensuales a una cuenta registrada en el Banco de Chile. En total, el reemplazante del conservador en Cauquenes le transfirió 21 millones de pesos a Najle, repartidos en sucesivas transacciones durante siete meses, desde octubre del año 2024 hasta abril de 2025.

Consultado al respecto, Jorquiera aseguró a El Mostrador que las operaciones corresponderían “exclusivamente” al pago del arriendo de un inmueble comercial a Yamil Najle en Cauquenes. “Descarto de manera categórica cualquier vínculo con actos irregulares o ilegales relacionados con la situación que actualmente lo afecta”, comentó.

El abogado de Yamil Najle, en tanto, aseguró que los depósitos respondían a la “función que cada uno de ellos realizó en la época y el espacio físico en que las labores se realizaron. Por lo anterior, no constituye irregularidad alguna”, aseguró Pelayo Vial a El Mostrador.

Una fuente cercana a las causas en cuestión, sin embargo, asegura que los arriendos de inmuebles forman parte de la cadena de favores que la fiscalía investiga. “Lo que se ha visto a lo largo de este tiempo es que los arriendos son una manera de generar tráfico de influencia, a partir de este tipo de retribuciones, donde al final todos se ven favorecidos”, añade, aludiendo al arriendo que realizó Sergio Yáber al senador Matías Walker (Demócratas) de un departamento en Coquimbo.

En el listado de depósitos bancarios al que accedió este medio, también figuran las transacciones realizadas por el propio Najle a la pareja de Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, por un total de $25 millones de pesos, ingresos que la fiscalía estima que constituyen una estrategia destinada a lavar parte de los $45 millones que Migueles recibió de los abogados de Belaz Movitec.

En esta trama, tanto Najle como Yáber habrían recibido parte de ese dinero de manos de Migueles, para luego retornándoselo a la pareja de la removida ministra a través de diversas transferencias bancarias, movimientos que simularían el pago de asesorías, donde incluso la propia exmagistrada habría intervenido en la elaboración de un falso contrato.

Najle reconoció ante la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, haber participado de la triangulación de dineros y Yáber aseguró a la persecutora que Gonzalo Migueles tenía estrechos vínculos con cuatro conservadores y dos notarios, entre ellos, la actual conservadora de bienes raíces de Talca, Camila Jorquiera Monardez, quien negó en un reportaje de Ciper tener vínculo alguno con la pareja de Angela Vivanco.

A la conservadora de Talca y madre de Matías Jorquiera, sin embargo, se le atribuye una importante cercanía con la senadora y futura ministra de Energía, Ximena Rincón, al punto de ser catalogada públicamente como su “ahijada” política.

En su ascendente y meteórica carrera –se convirtió en conservadora un año después de egresar– se la recuerda por haber llegado a la terna final para optar al cargo de conservador de hipotecas de Santiago, en el año 2022, siendo descartada en la última instancia tras ventilarse una supuesta estafa suya en contra de un mecánico analfabeto de Coyhaique en 2011, quien la acusó de quedarse con parte del premio, situación que ella desmintió asegurando que se trató de un error administrativo.

En el camino al puesto más cotizado en el escalafón judicial, sin embargo, Camila Jorquiera habría generado vínculos adicionales –según un reportaje de El Mostrador– con la Secretaria General de la Presidencia de Boric, Ana Lya Uriarte, la presidenta del PPD, Natalia Piergentilli, y la entonces ministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco. Un dato no menor, considerando los nuevos antecedentes.

Las investigaciones, en tanto, continúan; superponiéndose a ratos unas sobre otras. Desde la fiscalía regional de Valparaíso, aseguraron a El Mostrador que no se referirían al caso, y desde la fiscalía regional de Aysén, argumentaron que a la fecha se han decretado diversas diligencias, pero que como se trata de una investigación desformalizada y tiene carácter de reservada, “no es posible entregar detalles de las diligencias a fin de garantizar el éxito de las mismas, así como tampoco la identidad de las personas investigadas”.