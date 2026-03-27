Críticas transversales al Gobierno por recortes en presupuesto de PDI y Carabineros

La primera comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados de la ministra de Seguridad Pública y del subsecretario del ramo, Trinidad Steinert y Andrés Jouannet, el lunes pasado, era aguardada con ansiedad por varios de los diputados integrantes de dicha instancia, pues esperaban saber si habría o no algún recorte de presupuestos en dicho ámbito, quizá el principal eje de campaña del Presidente José Antonio Kast.

Sin embargo, poco se supo al respecto, puesto que la instancia fue subsumida mediáticamente por el escándalo relacionado con la salida de la ahora exsubdirectora de Inteligencia de PDI, Consuelo Peña, y el rol que en ello le cupo a la ministra y exfiscal Steinert.

No obstante, el acta y el video de la sesión dejan en claro que en la sesión hasta los representantes de las distintas almas de la derecha (y por supuesto de partidos de oposición) quedaron estupefactos al escuchar de boca de Steinert y Jouannet que sí, venía un recorte del 3% también para el ámbito de la seguridad, el cual estaba principalmente enfocado en Carabineros.

Se trata de un ahorro del orden de los 72 mil millones de pesos, que saldría en su mayoría de la policía uniformada, donde se plantea un recorte de 11 mil millones en gastos de personal y 4.700 millones en bienes y servicios, además de 33 mil millones más en la adquisición de vehículos y otros mil millones en proyectos de inversión.

En el caso de la PDI, la rebaja total sería de 16 mil 700 millones de pesos, en gastos de personal, casi 3 mil millones en gastos estructurales y 3.400 millones en inversión.

A ello se suman, entre otras rebajas, recortes en el Plan “Calles sin violencia”, el programa “Somos Barrio”, y la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Cabe indicar que varios de estos ítems a rebajar –dijeron las autoridades– en realidad corresponden a dineros subejectuados, es decir, que no fueron gastados en el periodo anterior en ambas instituciones.

Las objeciones de Naveillán

La primera diputada en plantear sus reparos fue la representante del Partido Nacional Libertario (PNL), Gloria Naveillán, quien indicó que “quiero manifestar mi preocupación en la restricción presupuestaria”, señalando que “efectivamente hay que hacerla, pero me preocupa sobre todo lo relacionado con la PDI y Carabineros, porque ¿de qué manera podemos garantizar que los vehículos, por ejemplo, estén en buenas condiciones? En La Araucanía tengo claro que más de la mitad de los vehículos no andan o no funcionan, y si estamos rebajando de lo que es para mantener los vehículos, malamente vamos a poder tener más vehículos en la calle. También me preocupa que esto no signifique (afectar) los planes de aumento de Carabineros y PDI como funcionarios”.

Falta de consecuencia

A los cuestionamientos se sumó el exgeneral de Carabineros y actual diputado Enrique Bassaletti (Ind-Rep), que fue uno de los rostros de la campaña de José Antonio Kast en materia de seguridad, y que el lunes planteó en la sesión de la Comisión de Seguridad que él solicitaría al Presidente y al ministro de Hacienda que se pueda “dejar afuera a las policías en esta reducción, porque siento que hay una falta de consecuencia con la crisis respecto a quién se le quiere disminuir el presupuesto”.

En ese sentido, precisó que no lo dejaba conforme la idea de que se reduzca presupuesto sobre la base de la subejecución, “porque tengo experiencia en saber que eso muchas veces obedece a ciertos sesgos que existen en la Dipres o en otros lugares, que a uno lo aprietan para que no… o hay tanta permisología en comprar equipamiento para Carabineros, que realmente todo el mundo sabe que para octubre se cayeron las licitaciones, los cheques no llegaron, en fin”.

Dijo también que “yo estoy muy preocupado por este anuncio, porque esperaría que se diera prioridad a la seguridad, como estaba en el programa, y en consecuencia, en verdad (hay que) hacer el esfuerzo por transferir ese 3% a otras carteras que, bueno, el próximo año veremos, cuando se mejore la seguridad, poder reponerlas”.

En el mismo sentido de lo señalado por Naveillán, en referencia a las patrullas policiales, comentó que “represento al Distrito 8 de la Región Metropolitana, está por ejemplo Maipú y Pudahuel, y quiero decir que ahí yo a simple vista veo que hay vehículos, un parque interesante, puede ser un tercio, que están en deterioro y que no se han reparado”.

¿Temas sensibles?

A su vez, el diputado Mauro González (RN) indicó que “me quiero sumar a la preocupación respecto a la reducción del presupuesto para las policías. Sin lugar a dudas, se le tiene que echar una vuelta a ese tema o, bien, solicitarle más precisión cuando el subsecretario menciona que existe una restricción, que todos sabemos por qué, ¿cierto? Que se justifica en relación a lo que el país está pasando en materia de déficit fiscal, pero el subsecretario dice que no se afectarán temas sensibles”.

Opinó que “sería interesante (saber) a qué se refiere con ‘temas sensibles’, que sea más claro, que exista certeza en relación a que la reducción de presupuesto no va a afectar esos temas sensibles, porque, en definitiva, efectivamente tenemos un Gobierno de emergencia; la emergencia está vinculada en gran manera a temas de seguridad y son nuestras policías, Carabineros y la PDI, las que deben tener certezas en que sus condiciones de trabajo no van a mermar, sino que incluso van a mejorar”.

Narcos por doquier

Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada PDG, planteó a su vez que “hoy día estamos absolutamente sorprendidos, porque se valora absolutamente el recorte presupuestario, necesitamos un orden fiscal, pero no en esta cartera. Yo me sumo a lo que dice el señor Bassaletti”.

Agregó que “en Valparaíso hoy día tenemos los liceos públicos completamente capturados por el mundo narco. Hoy día los profesores, los auxiliares, están viviendo realmente una vida de terror, y se lo digo porque me lo han denunciado a mí de manera secreta, oculta, como usted quiera, sumado a que yo vengo de un cerro de Valparaíso, el cerro Rocuant, y nosotros los vecinos sabemos cuándo llega la droga, que inunda los cerros. Lo sabemos porque hay fuegos artificiales improvisados, lo cual es un desastre”.

A ello se suma –continuó– que “la familia porteña, la de San Antonio, la del distrito y de toda la región y de Chile, ha perdido la calle y nosotros nos preguntamos cómo podemos recuperar ese espacio para las familias: se ha perdido el emprendimiento y hoy día los locales cierran a las 6 de la tarde, la gente no está llegando a fin de mes, entonces esto evidentemente tiene consecuencias económicas y desde ese punto de vista, entonces la pregunta es más bien fundamental y general, ministra: ¿cómo se compatibiliza el discurso de darle prioridad a la seguridad y estamos haciendo un recorte presupuestario?”.

Asimismo, preguntó: “¿El Gobierno está dispuesto a echar pie atrás si es que los ratios no le dan y empiezan a retroceder en los números y en los objetivos? Y por último, la pregunta es si es que ustedes están confiando en este plan que están impulsando hacia delante, un peso menos en seguridad, hoy día lo hay, hay un 3% menos, ¿no va a significar que le vamos a entregar inseguridad a las familias chilenas?”.

Reevaluar

Por su parte, Marlene Pérez (Ind-UDI) comentó que “estamos invadidos por el crimen organizado, por las bandas organizadas, el narcotráfico. A mí sinceramente me preocupa este recorte presupuestario para las policías. Sinceramente, ministra, me gustaría que se pudiera reevaluar. Creo que hoy día necesitamos apoyar a nuestras policías, darles más respaldos a nuestros policías, más recursos, porque sabemos que están sobreexigidos, porque sabemos lo que están viviendo, porque faltan policías, faltan carabineros, está también Gendarmería, las cárceles están hacinadas”.

En el mismo orden de ideas, expuso que “necesitamos entender que uno de los mayores dolores que hoy día tienen los chilenos es la seguridad. Por lo tanto, me parece que, entiendo perfectamente la situación que dejó en el país el Gobierno anterior, pero creo que la seguridad es prioridad para todos los chilenos, y en eso tenemos que estar todos de acuerdo”.

Su colega Omar Sabat (UDI) se manifestó en el mismo tenor, afirmando “compartir lo que dijo el colega Bassaletti respecto a la rebaja a las policías. Por mi parte, yo también discrepo un poco en que se haga eso ministra, porque uno cuando trabaja directamente con las policías se da cuenta de la labor fundamental que cumplen en cada una de las comunas del país”.

Al otro lado del espectro

Por cierto, hubo varios otros diputados de distintos partidos de oposición que se manifestaron en contra de la medida, incluyendo a Bernardo Salinas Maya (PC), quien expresó que “Chile siempre ha querido estar en las lides de los países desarrollados, como la OECD. Sin embargo, somos los que tenemos el producto interno bruto más bajo en materia de inversión en seguridad pública, y eso es antes de esta rebaja”, precisando que “por eso es preocupante esta reducción del 3%, porque afecta efectivamente a una cuestión tan relevante”.

Asimismo, afirmó que “en la Región de Coquimbo el narcocultivo ha aumentado de forma exponencial. Todos los terrenos rurales que antes tenían actividad económica productiva, la pequeña agricultura, la ganadería, etc., hoy están copados por el narcocultivo y para eso se requiere mucha logística, porque efectivamente hoy día las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico son estados poderosos, son estructuras tremendamente poderosas y millonarias y con estos recursos (menos) del Estado, no sé cuánto será el impacto de poder combatir el crimen organizado”.

“Quiero, además, decirle que preocupa esta rebaja, porque esta semana hubo intentos de asesinato de vecinos en el sector de la Ruta 41 de la comuna de La Serena. Me reuní ayer con ellos y están muy preocupados, y hoy día veo que se reduce la capacidad de Carabineros, tanto de personal, equipamiento, vehículos, etc. Y lo que ellos están requiriendo es tener un retén móvil en el sector rural”.

Las críticas al recorte se han extendido a lo largo de varios días. Ayer, por ejemplo, la senadora DC Yasna Provoste preguntó por medio de su cuenta de X: “¿A quién daña más millonario recorte a policías? A las familias que no tienen para pagar seguridad privada y que seguirán viviendo la inseguridad y el miedo. Si usted no puede costear sus propios guardias, no tiene un gobierno trabajando para usted”.

Además, dijo que el “recorte en seguridad de $72 mil millones que ha instruido el actual gobierno es otra mala decisión que afectará a la capacidad operativa de las policías. Se requiere más seguridad y no menos, como pasará con esta nueva decisión del gobierno del Presidente @joseantoniokast”.

Lea el acta de la sesión de la Comisión de Seguridad

Revise el video de la sesión de la Comisión de Seguridad