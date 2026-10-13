El 1 de enero de 2018, en plenas celebraciones de fin de año, Andrés Chadwick le escribió un WhatsApp a Luis Hermosilla, planteándole un interesante acertijo político: elegir entre el exfiscal nacional Sabas Chahuán o el UDI Felipe Ward para encabezar la Subsecretaría de Prevención del Delito durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. “¿Te sigue gustando Sabas?”, le preguntó.

“Me gustan los dos para ese cargo, pero Felipe es más buen mozo” (sic), le respondió Hermosilla con ironía.

Durante esos meses anteriores al arribo de Piñera a La Moneda, según los chats a los que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador, los mensajes entre ambos abogados eran básicamente para incorporar, sugerir o vetar nombres que empezaban a circular en torno a la nueva administración de Gobierno. Sabas Chahuán, según Hermosilla, era un candidato con atributos interesantes.

“Puede ser un golpe! Me pelie con él pero tiene cancha, se maneja en el tema, la gente lo conoce, puede ayudar en lo del MP…Y además te tiene buena” (sic), le comentó a Chadwick.

El propio exfiscal nacional, muchos años después, reconocería que Hermosilla lo llamó para preguntarle si Sebastián Piñera y Andrés Chadwick serían citados a declarar en el caso Penta. Lo demás es historia: Chahuán reasignó el cierre de la investigación al fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, hoy imputado por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto en una arista derivada del caso Hermosilla.

Sabas Chahuán, en rigor, fue un nombre más en el listado elaborado por el exministro del Interior y el exasesor judicial de Piñera. Al igual que en nombramientos de magistrados y otros altos funcionarios judiciales –14 en el caso de Hermosilla–, las evaluaciones consistían en desmenuzar el perfil de los candidatos y proponer las cartas más confiables a sus intereses. Un juego de tronos donde ambos acostumbraban a levantar o bajar el dedo, despejando el camino para los candidatos más confiables.

Listado de la UDI

Ese mismo 1 de enero de 2018 –horas antes del mensaje enviado sobre Chahuán–, Hermosilla le escribió a Chadwick para comentarle que tuvo acceso a una lista de la UDI con varios candidatos para distintos cargos en el Gobierno, cuyos nombres estaban siendo sometidos a revisión de antecedentes. El penalista le dijo que encontró “pobre la lista” y que había varios “perdedores” y otros formalizados.

Chadwick respondió que en el partido “estaban locos” y que “no tienen gente”. A renglón seguido, aseguraba que él mismo había sugerido varios nombres de mujeres, con espíritu de “sentido y renovación” para el cargo de subsecretarias: Mónica Zalaquett, Isabel Plá, Pía Magritte, Viviana Ruiz y Anita Holuigue. Al menos cuatro de ellas, en efecto, asumieron altos cargos en el segundo Gobierno de Piñera.

Hermosilla, no obstante, confirmó que en el listado “no viene ni la Pla ni la Anita” y que le parecía un buen nombre “Soledad Bacarreza”. Además “es rica”, añadió. Sobre el listado, reconoció una cuota de nepotismo: “Mucho pariente de Álvaro Cruzat”. Respecto de la Segpres, transparentó que sonaba el abogado Arturo Fermandois –exembajador en Estados Unidos en el primer Gobierno de Piñera–, pero que también podría utilizar a (Claudio) Alvarado para el mismo cargo, en referencia al actual ministro del Interior y de Segegob.

En otra ocasión fue el propio Chadwick quien le insistió a Hermosilla que le recomendara algunos nombres para la cancillería. Luis Hermosilla no titubeó y propuso a Hernán Larraín en Relaciones Exteriores, a Marcela Cubillos en “temas mujer” y en vocería a la “Pepa” –Hoffmann– o a Cecilia Pérez.

De todos los nombres que aparecían en el listado de la UDI, hay uno a quien Hermosilla le hizo la cruz: Orlando Chacra, exdirector ejecutivo del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y controlador del Grupo Phoenix. Dijo no saber cómo llegó ahí y que su nombre “traerá problema”. ¿Tiene antecedentes penales?, preguntó Chadwick. “No creo”, respondió Hermosilla.

“Este es el paisano que tenía oficina abajo cuando estábamos en el bosque. Estuvo relacionado con negocios inmobiliarios cercanos a la cni y era dueño de un Parque Eólico” (sic), agregó el abogado asesor del Gobierno de Piñera.

Consultado sobre los comentarios de Luis Hermosilla, Orlando Chacra aseguró a El Mostrador que efectivamente fue vecino de Luis Hermosilla en el edificio Atlantis hace muchos años, pero que no tiene “idea de lo que está hablando el señor Hermosilla”.

La ANI y Sichel

Otra de las preocupaciones del poder en esos días era escoger con pinzas el nombre del nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia, en reemplazo de Gustavo Villalobos. El 31 de marzo de 2018, apenas unas semanas después de asumir el nuevo Gobierno, Chadwick le pidió a su amigo evaluar una serie de nombres para encabezar la ANI.

“Hola … tengo que decidir ANI. Entre civiles tres alternativas: Masferrer/Valencia/Chocair/ Holzmann (Al Pdte no le entusiasma mucho Masferrer) Entre ex: Hardy/Jordan (ambos directores de inteligencia armada) Hernan Mardones (ex jefe estado mayor conjunto ejército) Juan Carlos Salgado (ex general/mesa de diálogo). Tienes opinión?”.

Aunque Hermosilla no respondió la conversación de WhatsApp –pudo haberse cambiado a Telegram, la app de mensajería que usaban para temas delicados–, queda en evidencia que al menos dos nombres del listado ocuparon efectivamente el cargo durante la gestión de Piñera: Luis Masferrer y Gustavo Jordán y que el actual Fiscal Nacional estaba dentro de las cartas para ser el jefe de inteligencia de Sebastián Piñera, al menos al nivel de sus cercanos.

Además de cruces o beneplácitos, en los chats también se transmitían advertencias. Luis Hermosilla siempre se preocupaba de transmitir el pulso del ambiente, a través de comentarios de otras personas. A comienzos de 2018, alguien sin identificar le pidió que le dijera a Chadwick que no incorporaran al Gobierno a un tal Sebastián Iglesias. “O Sichel como se hace llamar ahora”, dice.

“Te vas a acordar de mí”, le advirtió sobre el actual alcalde de Nuñoa y, en su momento, candidato presidencial de la derecha.

Los mensajes reenviados por Hermosilla aseguraban que Sichel es “flojo pero de remate”. “Lo único que ha hecho en su vida es vivir de Sta Cruz”, aludiendo al empresario Juan José Santa Cruz, padrino político y coordinador de la campaña presidencial de Sichel en el año 2021.

Las críticas aludían a ayudas realizadas en el marco de su campaña a diputado del año 2009 por el distrito 24 –La Reina y Peñalolén–, candidatura al alero de la Democracia Cristiana y cuestionada por financiamiento irregular proveniente de las grandes pesqueras, situación que marcó un quiebre entre Sichel y el partido de la flecha roja.

Cabe consignar que las advertencias, en este caso, no fueron consideradas. Sichel tuvo al menos tres cargos en el segundo Gobierno de Piñera: vicepresidente ejecutivo de Corfo, ministro de Desarrollo Social y Familia y presidente de BancoEstado. En este último cargo, en el año 2020, contrató a Hermosilla para representar al organismo en un caso de sabotaje informático por el cual pagó $21 millones.

Hay que recordar que Sichel también aparece en los chats entre Luis Hermosilla y Álvaro Jalaff, cuando este último le preguntó, en junio de 2020, si su nombramiento en BancoEstado era “bueno para nosotros”. El abogado respondió: “No bueno, demasiado bueno, íntimo de ACH (Andrés Chadwick). Cuando quieras, Sichel irá a la oficina. Ahí tenemos que hacer cosas seguro”, dejando la puerta entreabierta a eventuales negocios.

Tras la revelación de esta última conversación, Sichel presentó una querella en contra de Luis Hermosilla por injurias graves, acusándolo de haber ostentado ante un tercero influencias que declaró nunca haber recibido cuando se desempeñaba como presidente de BancoEstado.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.