Día de la Ingeniería

¡Buenas tardes, queridos habitantes de este Universo Paralelo!

El amanecer del 14 de mayo de 1647 en Santiago de Chile fue desolador. La ciudad, una pequeña aldea en los confines del reino de España, estaba en ruinas. No quedaba casi ningún edificio en pie. Unas mil personas –cerca de la cuarta parte de su población– yacían sin vida entre los escombros.

La noche anterior, a las diez y media, un terremoto devastador la sacudió con violencia. Esa misma mañana comenzó la reconstrucción. Todos sus habitantes se volcaron a la tarea. Si bien aún no existían los ingenieros como los conocemos hoy, esta pudo ser la más colosal de las obras de ingeniería que Santiago haya experimentado: una donde la camaradería y el sentido de comunidad fueron más importantes que la técnica.

Es por eso que cada 14 de mayo se celebra en Chile el Día Nacional de la Ingeniería.

Por aquellos días aún no se habían sentado las bases científicas que darían impulso a la disciplina. Su gran arquitecto era entonces apenas un niño de apenas cuatro años, que jugaba despreocupado en un caserío rural a 150 kilómetros al norte de Londres. Faltaban exactamente 40 años para que ese niño, Isaac Newton, publicara sus Principia Mathematica y, con ello, naciera la ciencia moderna.

A diferencia del científico, que inventa sus preguntas movido por la curiosidad, el ingeniero se pone al servicio de su comunidad para responder a sus necesidades.

Por todo esto, hoy celebramos esta noble profesión que, armada de ciencia, creatividad y compromiso, construye el mundo que soñamos habitar.

A esta celebración invitamos a Sebastián Rocha, ingeniero civil en Biotecnología y doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención Bioprocesos.

El cuestionario lo contestó Salvatore Mele, doctor en Física de Partículas, quien se desempeña como asesor principal en Relaciones Internacionales en el CERN, el centro internacional que opera el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más grande del mundo. Como buen rebelde, el profesor Mele hizo caso omiso de la consigna del cuestionario y, en lugar de contestar las cuatro preguntas de siempre, contestó lo que quiso. Como amantes de la rebeldía intelectual, lo aceptamos hidalgamente y lo publicamos tal cual.

Nos acompañan, una vez más, el antropólogo social Francisco Crespo y la periodista Francisca Munita.

Ojalá que disfruten de esta edición mecanicista

1

BIORREFINERÍAS CIRCULARES: INGENIERÍA VIVA PARA LA NUEVA BIOECONOMÍA

Por Sebastián Rocha Doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención Bioprocesos

Para quienes crecimos estudiando en libros escolares con chimeneas humeantes y repitiendo que “el cobre es el sueldo de Chile”, hablar hoy de biorrefinerías suena, de entrada, casi esotérico. Nuestro imaginario ingenieril se forjó entre acero y concreto, no entre fotosíntesis ni enjambres de microbios. Sin embargo, es justo en esa materia viva –ese “residuo” que la industria subestima– donde palpita una oportunidad imposible de ignorar.

Lo confirmé cuando, durante mi tesis, lancé a la faena a bacterias recombinantes para fabricar FDCA:la molécula que da vida al PEF, un plástico de nueva generación llamado a jubilar al ubicuo PET. Aquella mañana el laboratorio olía a fermento y a futuro: cero alquimias, pura ingeniería, de la que respira.

Una biorrefinería, pese a su guiño nominal a las refinerías de petróleo, desafía cualquier molde tradicional. Sus columnas destilan biomasa; sus reactores, diversidad; sus tuberías, carbono circular. Restos agrícolas, lodos industriales, algas e incluso CO₂ renacen allí como biocombustibles, fármacos y polímeros de alto valor. En ese ecosistema la materia nunca caduca: cambia de forma y se vuelve insumo para cadenas de valor inéditas.

Mientras Chile proclama su hoja de ruta del hidrógeno verde y firma metas de descarbonización, solemos pasar por alto que la biomasa –abundante, diversa, accesible– podría ser nuestra verdadera ventaja estratégica. Y esa riqueza no surge sola: se cultiva en placas de Petri, en matraces Erlenmeyer, en biorreactores y también entre los surcos del campo.

Como sembramos microorganismos, debemos sembrar ingenieros: inquietos, interdisciplinarios, capaces de escalar procesos sostenibles y alimentar esta economía circular. Solo con ese cultivo humano, regado de ciencia y coraje, veremos a las biorrefinerías dar el salto del prototipo al mercado.

Hoy, Día Nacional de la Ingeniería, celebremos algo más que puentes y rascacielos. Brindemos por la audacia de imaginar futuros circulares, donde el desecho se convierta en oportunidad y nada pierda valor, sino que se transforme.

Esa es la invitación de esta jornada: pensar y construir un mañana en el que la ingeniería lata al ritmo de la vida. ¡Feliz Día de la Ingeniería!

2

UN BREVE REPASO HISTÓRICO

Por Francisco Crespo Antropólogo social

¡Feliz día a los ingenieros! En este número especial me hallo en cierta forma en “territorio comanche”, como dijo alguna vez Charles Percy Snow, pues ingenieros y antropólogos pertenecemos a “dos culturas”. Y es que los ingenieros dicen que es la tecnología lo que hace girar al mundo, mientras que los antropólogos decimos que es la cultura –resulta que no es ninguna de las dos: es el dinero, siempre fue el dinero–.

La ingeniería, como la conocemos, surgió de la incorporación del método científico a la tecnología aplicada durante la Revolución Industrial.

Naturalmente, “personas con ingenio” han existido desde siempre, pero la palabra engineeren el idioma inglés era de uso medieval y se refería a la creación de “engines of war” (“máquinas de guerra”), como los arietes y las catapultas. La idea del ingeniero antes de la Revolución Industrial era aquella de un sujeto que creaba adminículos y aparejos, con métodos místicos y poco sistemáticos.

Como explica Sol Serrano en su libro Universidad y nación, la ingeniería no gozaba del mismo prestigio social que las leyes y la medicina, consideradas como las verdaderas “carreras de caballeros”. Chile tuvo que importar talento extranjero, donde destacan nombres como Gustave Verniory, de origen belga, e Ignacio Domeyko, de origen polaco.

El primero fue responsable de tramos del ferrocarril hacia el sur, durante el período de ocupación de La Araucanía. Su diario personal, Diez años en Araucanía, es una lectura obligada para cualquier amante de la historia nacional.

El segundo, rector y uno de los fundadores de la Universidad de Chile, que en 1853 abre la Escuela de Ingeniería, donde se impartían las especialidades de: Ingeniero Civil en Puentes, Caminos y Construcciones Hidráulicas; Ingeniero de Ferrocarriles, Canales y Puertos; Ingeniero Geógrafo y de Minas; Ingeniero Industrial y Metalúrgico; e Ingeniero Arquitecto.

Fermín Vivacetafue uno de los primeros licenciados de dicha escuela, diseñador del mítico Mercado Central y uno de los primeros arquitectos formados en Chile. Entre otros destacados también se encuentra Justicia Espada Acuña (el mejor nombre para una figura histórica), titulada en 1917 de ingeniera civil en la Universidad de Chile, quien –aparte de ser compañera de generación de Jorge Alessandri– trabajó en la Empresa de Ferrocarriles del Estado, contribuyendo a numerosas obras ferroviarias, como los refuerzos al viaducto del Malleco, aún en pie en la actualidad.

De sus orígenes humildes y con el apoyo del Estado durante todo el siglo XIX y principios del XX, la ingeniería ha pasado de ser una profesión de gañanes a uno de los pináculos del mercado laboral, con especialidades altamente cotizadas y personajes tan polémicos como centrales en la cultura popular, particularmente en el mundo de la tecnología y la informática.

Y tú, ¿crees que la tecnología nos salvará de nuestra propia humanidad? Yo, la verdad, no, pero cuando veo a las jóvenes promesas de la ingeniería luchar contra la transformada de Fourier, recupero un poco la esperanza: la esperanza en un futuro mejor.

3

ENTREVISTA: EL CIENTÍFICO ENTRE LA PARTÍCULA DE DIOS Y CHILE

Doctor en Física de Partículas de la Universidad de Nápoles, Salvatore Mele es asesor principal en Relaciones Internacionales en el CERN, el centro internacional que opera el acelerador de partículas más grande del mundo y donde se estudia la estructura fundamental de la materia.

Desde allí, ha impulsado avances no solo en física subatómica, sino también en tecnología y soluciones de ingeniería aplicadas a la salud y el procesamiento de datos.

Para Chile, su figura cobra especial relevancia, ya que es uno de los encargados de acompañar el proceso que podría integrarnos como Estado Miembro Asociado del CERN, lo que significaría un salto en ciencia, tecnología, educación e innovación para el país. En el ámbito de la ingeniería, abriría acceso a infraestructura de vanguardia y a la colaboración en proyectos de alta complejidad.

-¿Qué te motivó a dedicarte a la ciencia?

-Como muchos niños, yo era muy curioso por entender cómo funcionan las cosas, y me fascinaban los grandes misterios, como las estrellas, las galaxias, el universo y todo eso. Justo coincidió que la televisión pública italiana comenzó a transmitir los primeros programas de divulgación científica. Luego supimos de nuevas partículas descubiertas en el CERN y de un Premio Nobel a un físico italiano. Yo estaba en la secundaria y lo tuve claro: eso era lo que quería hacer.

-¿Cuáles han sido tus principales aportes científicos?

-Participé en el experimento L3 del CERN, que confirmó cómo interactúan las partículas fundamentales del universo, como electrones, quarks y neutrinos; en el diseño del detector BaBar en EE.UU., que estudia por qué existen distintos tipos de partículas y cómo se transforman entre sí; y en el desarrollo del CMS, experimento que luego permitió la detección del bosón de Higgs –erróneamente conocido como “la partícula de Dios”–, esencial para entender por qué las cosas tienen masa.

-¿Y tu rol en la divulgación científica?

-Fundé SCOAP³, la primera conversión de revistas científicas al acceso abierto y a gran escala; participé en la creación de INSPIRE, una biblioteca digital para la comunidad de física de partículas; y fui director fundador de ORCID, que hoy conecta a más de ocho millones de investigadores con su producción científica.

-¿Qué pregunta científica te desvela hoy?

-Dos, en realidad. La primera es el origen de las diferencias, aparentemente pequeñas, entre materia y antimateria. Esta asimetría es fundamental para entender por qué el universo es como es y para explicar por qué estamos aquí. La segunda es la naturaleza profunda del bosón de Higgs, una partícula tan distinta y fundamental a la vez.

-¿Y cómo piensas que se resolverán estas preguntas?

-Con la próxima modernización del Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, esperamos obtener muchas respuestas sobre ambos temas. ¡Y también muchas nuevas preguntas! Espero que, a través de mi trabajo en Relaciones Internacionales, podamos crear oportunidades para que muchos estudiantes brillantes e investigadores jóvenes puedan responderlas.

4

LA IMAGEN DE LA SEMANA

En la imagen se observa una microfotografía electrónica de barrido de una célula de cáncer oral (blanca) siendo atacada por dos células inflamatorias (rojas), como parte de una respuesta inmune natural.

Investigadores están desarrollando terapias que activan el sistema inmune del paciente para reconocer y destruir tumores. Senti Bioaplica ingeniería para potenciar este proceso, programando células inmunes que distinguen entre células sanas y cancerosas.

Fundada por investigadores del MIT, esta compañía está usando biología sintética e ingeniería celular para crear terapias contra el cáncer. Sus células modificadas incorporan circuitos genéticos que funcionan como lógica computacional: atacan células tumorales y evitan dañar células sanas.

Este enfoque supera una de las principales limitaciones de las terapias actuales, que no distinguen bien entre tejido sano y canceroso. El primer ensayo clínico de Senti en leucemia mieloide aguda ha mostrado remisiones completas en pacientes sin otras opciones.

5

BREVES PARALELAS

Por Francisca Munita Periodista

Cada vez que cruzas un puente, enciendes una luz, abres una app o tomas agua potable, hay una mente ingenieril detrás. Y hoy celebramos a todas y todos los ingenieros con pequeñas cápsulas de asombro: curiosidades, desastres inolvidables, pioneras invisibilizadas y verdades que se tambalean, pero no colapsan. ¡Bienvenidas las pildoritas ingenieriles! Porque si en el número anterior hablé de (o en) el caos, hoy traje mis planos.

Los edificios están hechos para moverse

Chile cuenta con una de las ingenierías antisísmicas más avanzadas del mundo. Aunque suene contraintuitivo, los edificios no se diseñan para resistir los terremotos rígidamente, sino para oscilar. La flexibilidad es clave: si un edificio es demasiado duro, se parte; si es flexible, absorbe la energía del sismo sin colapsar. Así que sí, si durante un terremoto sientes que tu edificio se mueve, es buena señal.

En Chile se usa hasta un 30% más de material estructural

Comparados con países no sísmicos, los edificios chilenos requieren más hormigón, más acero y más cálculos. Esto no solo encarece las construcciones, también eleva los estándares técnicos y ha convertido al país en una “escuela mundial” en diseño estructural.

La primera radiografía de Iberoamérica la hicieron ¡ingenieros chilenos!

En 1896, apenas tres meses después del descubrimiento de los rayos X, los ingenieros chilenos Arturo Salazar y Luis Ladislao Zegers lograron replicar el fenómeno en Chile. No había equipos: ellos mismos diseñaron y construyeron el aparato, aplicando conocimientos de electricidad, vacío y óptica. No fue medicina: fue ingeniería experimental y marcó el inicio de la radiología en toda la región.

La obra de ingeniería más inútil del mundo (y no, no es una rotonda en tu ciudad)

Se llama Big Dig, costó más de 20 mil millones de dólares y está en Boston. Era un megaproyecto para esconder autopistas bajo tierra, pero terminó con filtraciones, colapsos, décadas de retraso y hasta una víctima fatal. Moraleja de la historia: el tamaño no (siempre) importa.

¿Sabías que las rotondas tienen mala fama, pero salvan vidas?

Aunque muchos las odian por “caóticas” o “confusas”, los estudios muestran que reducen significativamente los accidentes graves. ¿El problema? No está en las rotondas, sino en cómo las hacemos: en muchos países (Chile incluido), hay diseños con radios imposibles, sin señalización clara ni prioridad definida. Mala fama ganada por culpa humana, no geométrica.

El puente que cruzó todas las fronteras del ridículo

“Construido al revés”. “Vergüenza nacional”. “Solo un pequeño contratiempo”. “15 años al revés”.

Así fueron algunos de los epítetos usados por la prensa internacional al referirse al desastre del puente Cau Cau, el primero que iba a ser de tipo levadizo en Chile. ¿La causa original? Las plataformas móviles que debían levantarse fueron instaladas invertidas. Lo que debía ser un hito de ingeniería terminó convertido en meme global.

El rascacielos que derrite autos

El edificio “Walkie-Talkie” (20 Fenchurch St, Londres) tenía una fachada curva de vidrio que reflejaba el sol con tal intensidad que derritió partes de un Jaguar estacionado abajo. Tuvieron que instalar un protector solar gigante ¡en un edificio!

Las primeras ingenieras del mundo y de Chile

En 1912, la rumana Elisa Leonida Zamfirescu se convirtió en la primera ingeniera con título oficial, graduada en Alemania tras ser rechazada en su país por ser mujer. Fue pionera en ingeniería química y participó en misiones durante la Primera Guerra Mundial. Un año después, en 1913, Justicia Espada Acuña Mena hizo historia en Chile, al ser la primera mujer en estudiar Ingeniería Civil en la Universidad de Chile, convirtiéndose en la única de su generación.

El rascacielos más inclinado del mundo (y no es Pisa)

El edificio Capital Gate en Abu Dhabi tiene una inclinación de 18 grados, casi cuatro veces la Torre de Pisa. Se sostiene con un núcleo inclinado diseñado especialmente para equilibrar la torsión. Lo llaman “la torre inclinada de ingeniería deliberada”.

Un edificio que crece

El edificio Dynamic Tower (proyectado en Dubái) fue diseñado para que cada piso gire 360° de forma independiente, usando energía eólica entre niveles. Técnicamente, sería el primer rascacielos en constante movimiento. Hasta ahora no se ha construido, pero el diseño es real y sigue en carpeta.

6

RECOMENDACIÓN: ALL YOUR FAVORITE BANDS

Después de tanta ingeniería, viene bien salir un poco de ese mundo calculado y preciso, para emprender un viaje más íntimo. Es que estoy obsesionado con este disco desde hace varias semanas, sin poder soltarlo. Desde Blood on the tracks de Bob Dylan que no sentía esa sensación de incomodidad que provoca la honestidad desnuda de un ser humano ante el terremoto emocional de una ruptura amorosa.

All Your Favorite Bands(2015), el cuarto álbum de estudio de Dawes, es sencillamente espectacular. Las melodías son todas memorables, de un folk-rock que a veces recuerda a Bruce Springsteen, otras a Dire Straits, especialmente en el emotivo trabajo de guitarra.

Las canciones del álbum exploran el amor y la pérdida. Los resultados de la ciencia también están presentes para mostrar la aparente pequeñez de los problemas humanos frente al universo:

Creo que sé cómo termina

el universo sigue expandiéndose mientras discutimos los detalles de ser solo amigos.

Y tal vez eso haga que todo esté bien

recordar el defecto en el corazón de cada promesa.

El sonido constante de un órgano pinta todo el espacio con sus agudos armónicos, dando una textura especial al disco. Una obra de rock perfectamente ejecutada y bella, y que ante toda la desolación de la pérdida, no deja de expresar cariño y ternura.De hecho, el título del disco cita uno de los versos más hermosos que un melómano puede regalarle a su amada:

Espero que todas tus bandas favoritas permanezcan unidas

Me cuesta entender que en 10 años nunca reparé en esta maravilla. Si el Día Nacional de la Ingeniería es un homenaje a quienes reconstruyeron Santiago luego de un terremoto, este disco es el homenaje de un hombre ante su propia reconstrucción.

Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo.

Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Ignacio Retamal, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.