La sonrisa afilada de lo natural

¡Buenas tardes, apreciados habitantes de este Universo Paralelo!

Ayer leí una noticia sobre bacterias “nativas” que, aplicadas a frutales, prometen controlar hongos sin recurrir a fungicidas sintéticos. El hallazgo podría ser tremendamente valioso, pero el artículo periodístico descansaba en dos viejos amuletos retóricos: natural y local. Como si la sola procedencia de un microbio garantizara su inocuidad y sostenibilidad. Ese atajo tranquiliza, pero también nubla la discusión pública.

Para escapar de esos encantamientos, basta revisar dos historias del arroz.

Primero está el arroz dorado, concebido hace más de veinte años para producir betacaroteno y aliviar la deficiencia de vitamina A, que causa ceguera infantil. Evaluaciones independientes en varios países concluyeron que es tan seguro como cualquier otro arroz y autorizaron su consumo. Pero el miedo a lo “transgénico” ha sido más fuerte.

Hoy ningún país lo cultiva: las siembras comerciales se frenaron por campañas que invocan lo “antinatural” de la ingeniería genética. En 2016, 107 premios Nobel –encabezados por el bioquímico Richard J. Roberts– calificaron esa oposición de Greenpeace como “un crimen contra la humanidad” y preguntaron cuántas vidas deberían perderse antes de reconsiderarla.

Entre ciertas grandes empresas que no escatimaron en engaños para vender productos peligrosos, escondiendo información –como hicieron las tabacaleras por muchos años–, y las modas que desconfían de casi cualquier producto sintetizado en un laboratorio, hay un universo.

El periodismo científico tiene la tarea de ofrecer contexto. Solo así evitaremos que las palabras mágicas sustituyan a los hechos y que la emoción eclipse a la razón.

Porque, al final, el planeta agradecerá las soluciones que funcionen –vengan de un cruce tradicional de plantas, de un reactor de acero inoxidable o de la raíz de una planta austral– y nos juzgará por su eficacia, no por nuestras fobias semánticas.

Para introducirnos más en este tema, hoy nos acompaña Gonzalo Munita, médico que se desempeñó como docente e investigador de Medicina Experimental de la U. de Chile; el geólogo Camilo Sánchez; el antropólogo social Francisco Crespo; y la periodista Francisca Munita.

1

ORGÁNICO Y NATURAL: MITO E INGENUIDAD

“Natural”. Pobre palabra. Su uso indiscriminado la ha despojado de todo significado, transformándola en una simple muletilla, un tan popular como falso certificado de calidad para muchas de las ideas o los productos que intentan vendernos a diario. A escala social, esto conlleva un enorme riesgo sanitario y económico del que debemos hacernos responsables. La agricultura, con la proliferación de los así llamados productos “orgánicos”, es un buen ejemplo.

Aquí los villanos parecen ser los pesticidas, fertilizantes y la ingeniería genética. A cambio, tenemos productos orgánicos “naturales” que nos garantizan la ausencia de estos tratamientos y, por lo tanto, más salud, sabor y cuidado del medio ambiente.

Pero casi nadie se da la molestia de explicar por qué esto es así, y el debate científico al respecto nos demuestra que estos beneficios no son tan evidentes.

Primero, ¿son tan nefastos los fertilizantes y pesticidas? Ciertamente, como cualquier producto químico, pueden ser muy tóxicos. Por ello requieren de una exigente regulación. Lo mismo ocurre con medicamentos, detergentes o bebidas. Pero esta regulación es igual de importante para productos sintetizados en tubos de ensayo como para los “naturales”.

No porque el hongo que creció en su jardín sea natural será más saludable que un tubo de pasta de dientes.

Luego está la ingeniería genética. Aquí el ADN de un vegetal se modifica para crear especies con características que nos interesan: mayor resistencia a plagas, mejor tamaño y valor nutritivo. El miedo es que el resultado sea dañino para la salud o la ecología. Sin embargo, la selección artificial que la humanidad ha practicado durante milenios produce efectos bastante similares, solo que mucho más lentos.

Charles Darwin encontró inspiración en este proceso para su “selección natural”. El maíz, por ejemplo, no existía hace diez mil años; fue domesticado a partir de la humilde teosinte.

En la actualidad, introducimos directamente los genes deseados y nos ahorramos miles de años. El punto esencial es la regulación. No es el avance tecnológico el que puede poner nuestra salud o ambiente en peligro: son las prácticas de unos pocos inescrupulosos.

En el mercado orgánico también es posible hallar prácticas poco éticas. Hablamos de un negocio que en el mundo ya supera los 150 mil millones de dólares anuales. Dominic Lawson escribió que “el negocio orgánico –comida ordinaria a precios extraordinarios– no es más que un impuesto a la ingenuidad”.

Ciertamente, cualquier cosa nueva puede presentar problemas inesperados. Sin embargo, renunciar a la ciencia es aún más peligroso: nadie propone abolir el automóvil, pese a sus accidentes y emisiones.

En un mundo con mil millones de desnutridos, la tecnología alimentaria ofrece cultivos abundantes y, paradójicamente, en ocasiones, más amigables con el medio ambiente, porque cosechan más en menos área, reduciendo la deforestación. Los cultivos orgánicos también aportan: fomentan la biodiversidad y una oferta variada. El reto es evitar que las ideas se impongan por doctrina y, en cambio, apoyarnos en la evidencia.

Adaptado de Física y berenjenas, Andrés Gomberoff (Penguin Random House, 2015).

2

MADRE NATURA NO SIEMPRE ES MADRE: EL CASO DE LOS TRANSGÉNICOS

Madre Natura es bella, amable, protectora. Pero ¿lo es siempre?

Quisiera dirigir muchas veces esta pregunta a mis pacientes, muchos de los cuales me dicen que las píldoras X o Z “no pueden tener” efectos secundarios “porque son naturales”. Está bien, la mayoría de las veces tienen razón, no son productos peligrosos, pero no porque sean naturales.

Nuestra amorosa Madre Natura, junto con ofrecernos las flores, la luz del sol y el trino de los pajaritos, puede también entregarnos obras suyas, es decir, naturales, que resultan potencialmente letales.

Tenemos el ejemplo de ciertos hongos que, aunque riquísimos, pueden ser un boleto para el otro mundo. ¿Y nuestro repertorio de arañas con sus respectivos venenos? ¿Y los alacranes? ¿Y las serpientes? Pero hay peligros naturales mucho más cercanos: los microorganismos que pueden contaminar la comida, como Salmonellas, Shigellas, etc., etc.

Este prejuicio positivo (natural = inocuo) puede transformarse también en uno negativo (no natural = nocivo). Y puede ser, por lejos, más peligroso que el primero. Su más claro representante es la creencia de que los organismos transgénicos “tienen” que ser dañinos. ¿Por qué? Pues, porque han “baipaseado” a nuestra gentil Madre Natura.

Pero examinemos el tema: ¿qué es un transgénico? Es un organismo al cual se le ha introducido en su ADN genes que no son propios de su especie. ¿De dónde vienen estos nuevos genes? Vienen de otras especies y son los que les otorgan ciertas propiedades de las que carece la especie receptora. Por ejemplo, permiten resistencia a plagas; mejoran el rendimiento productivo de la planta; la protegen de fenómenos climáticos como las heladas, etc.

Es de recalcar que el gen que ha sido traspasado ha estado funcionando por millones de años en la planta original sin producir desequilibrios diabólicos. La novedad es que ahora lo hará desde el ADN de una planta que antes no lo tenía.

¿Cuáles son las razones “científicas” que los detractores de los transgénicos esgrimen? Muy pobres. La principal de ellas fue cuando se catalogó de “perverso” al maíz transgénico al que se le incorporó el gen que produce una proteína que es tóxica para insectos depredadores.

El argumento –ampliamente difundido– afirmaba que esta modificación ponía en riesgo a la mariposa monarca, que supuestamente podía alimentarse de ese maíz y resultar afectada. Sin embargo, se trató de una hipótesis infundada desde el principio: el maíz no es la principal ni, mucho menos, la única fuente de alimentación de la monarca. A pesar de lo débil del planteamiento, la idea caló hondo en la opinión pública y logró frenar el cultivo de transgénicos en varios países que “compraron” el argumento.

Con el tiempo, estudios serios demostraron que no existía tal riesgo para la mariposa. Y, más importante aún, que la incorporación de genes que protegían a la planta de plagas permitía reducir significativamente el uso de plaguicidas, con el consiguiente beneficio medioambiental.

En el fondo, la verdadera preocupación no era la mariposa, sino un temor más general: la sospecha de que los transgénicos pudieran dañar la salud humana a largo plazo. Pero, hasta ahora, no hay evidencia científica que sustente ese miedo. Desde el punto de vista de su origen, no existe razón para pensar que una planta con un gen de otra especie, que ha funcionado sin problemas en su organismo original por millones de años, se vuelva peligrosa por ese simple traslado.

Aun así, y justamente para despejar cualquier duda, cada variante de transgénico es evaluada con rigor científico antes de ser aprobada. Ninguno se comercializa sin haber pasado por estudios exhaustivos que descarten efectos adversos, tanto para las personas como para el entorno.Otra discusión distinta, y válida, es cómo rse regulan y distribuyen estas tecnologías. Pero eso no debe confundirse con su validez científica.

En resumen, lejos de ser productos malignos, los transgénicos pueden ser el arma decisiva para combatir el hambre mundial, protegiendo, al mismo tiempo, el medioambiente. Lo mejor que debiéramos hacer es promover la investigación transgénica, que puede abarcar áreas más allá de la alimentaria, como, por ejemplo, la medicina, con el consiguiente beneficio para la humanidad.

3

NOTICIAS: LA SEMANA EN CIENCIA

La rotación de nuestro planeta está acelerándose: el día del 9 de julio de 2025 fue uno de los más cortos registrados.

Esta semana, la ciencia no bajó la velocidad. Un avance clave en fusión nuclear promete energía limpia sin residuos. La rotación de la Tierra obliga a repensar cómo medimos el tiempo. Y un nuevo estudio revela el circuito cerebral que une dolor crónico y ansiedad. Tres noticias que desafían lo que dábamos por sentado.

Un paso más cerca del Sol: récord en fusión nuclear limpia

¿Qué pasó? El reactor alemán Wendelstein 7-X logró mantener plasma ultracaliente (como el del Sol) en condiciones estables durante 43 segundos, un récord mundial para su tipo.

Fecha de publicación: 11 de julio de 2025 en news.com.au

¿Cómo lo lograron? Ajustaron los campos magnéticos de este reactor experimental tipo stellarator –un tipo de reactor que usa campos magnéticos muy complejos– para contener el plasma sin que se desestabilizara. Mantenerlo caliente, denso y por tanto tiempo es clave para que la fusión funcione.

¿Por qué es importante? La fusión es el “Santo Grial” de la energía: limpia, segura, sin residuos radiactivos y casi inagotable. Este avance demuestra que los reactores de próxima generación están más cerca de volverse realidad.

Dato freak: el combustible de fusión puede extraerse del agua. Un vaso bastaría para alimentar tu casa por más de un año.

Tierra acelerada: el 9 de julio fue uno de los días más cortos jamás registrados

¿Qué pasó? El 9 de julio de 2025 fue oficialmente uno de los días más breves observados: la rotación terrestre fue ~1.3 a 1.6 ms más rápida de lo habitual.

Fecha de publicación: reportado progresivamente por varios medios entre el 9 y el 15 de julio. El International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS)entregó los datos que registran este fenómeno, y medios como Live Science, la revista Time y Times of India los contextualizaron para el público general.

¿Cómo se midió? Con relojes atómicos de ultraprecisión, que detectaron una microvariación en la rotación de la Tierra que coincidió con un momento en que la Luna alcanzaba una posición orbital extrema, lo que redujo levemente su efecto frenante sobre el planeta.

¿Por qué es importante? Afecta sistemas críticos que dependen de la sincronización de tiempo –GPS, telecomunicaciones, finanzas– y pone a prueba la futura eliminación del “segundo intercalar” (añadir “23:59:60” o quitar “23:59:59” para mantener los relojes al mismo ritmo que la Tierra).

Dato freak: la Tierra ahora gira un poco más rápido y podríamos estar cerca de necesitar un segundo intercalar negativoalrededor del año 2029. En ese caso, los relojes pasarían directamente de 23:59:58 a 00:00:00, omitiendo el segundo, 23:59:59, para que los sistemas digitales sigan sincronizados sin problemas. Hasta ahora, jamás se ha restado un segundo intercalar.

Nuevo circuito cerebral nutre el dolor crónico y la ansiedad

¿Qué pasó? Investigadores han identificado un circuito cerebral que amplifica la sensación de dolor al conectarla con el miedo, lo que podría explicar trastornos como fibromialgia, migraña y PTSD.

Fecha de publicación: la investigación original fue publicada el 9 de julio de 2025, en Proceedings of the National Academy of Sciences y difundida el 12 de julio en SciTechDaily.

¿Cómo lo descubrieron? Usando resonancia magnética funcional y estudios con ratones, detectaron conexiones entre loci de procesamiento somático y zonas emocionales que aumentan la percepción del dolor.

¿Por qué es importante? Ofrece un blanco terapéutico para tratar el dolor crónico desde su raíz emocional, con potencial para superar los límites actuales de analgésicos.

Dato freak: esta “ruta” emocional hace que un pellizco ocasional se transforme en una aflicción médica diaria.

ÓRBITAS PARALELAS

Alta revolución: laboratorio autónomo descubre materiales 10× más rápido

Un equipo de North Carolina State University publicó en Nature Chemical Engineering el desarrollo de un laboratorio robotizado con IA que diseña, ejecuta y analiza experimentos sin intervención humana. El resultado: descubrimiento de materiales 10 veces más rápido, con menos residuos y sin supervisión constante. Más información aquí.

Turberas finlandesas como centinelas del clima

Investigadores del Instituto Meteorológico de Finlandia presentaron datos de una estación remota en turbera, mostrando que su capacidad de absorción de CO₂ varía con la temperatura y la humedad, y podría cambiar con el calentamiento global. Esto permite mejorar los modelos de clima. Más información aquí.

4

LA IMAGEN DE LA SEMANA

ANIMALES, GÉNERO Y COOPERACIÓN

La imagen de la semana en Universo Paralelomuestra a una familia de cisnes de cuello negro en la costanera de Puerto Natales. La fotografía, proveniente del archivo del Cornell Lab of Ornithology, retrata a una pareja de cisnes junto a su polluelo, protegido sobre el lomo de uno de los progenitores, una práctica que ofrece abrigo y descanso a las crías.

Este comportamiento nos invita a reflexionar sobre los roles parentales y las asignaciones de género en la naturaleza. En los cisnes de cuello negro, machos y hembras participan activamente en el cuidado de los polluelos, en lo que se conoce como inversión parental compartida. Además, estas aves mantienen vínculos monógamos, una estrategia reproductiva poco frecuente en el mundo animal, que puede durar una temporada –como en el pingüino magallánico– o toda la vida, como en el cóndor y el propio cisne de cuello negro.

La monogamia no implica necesariamente exclusividad sexual: muchas especies monógamas cuidan de huevos fecundados por otros machos. Este tipo de relación representa una estrategia eficiente para garantizar alimento y protección. Esto ha llevado a revisar las teorías clásicas como la selección sexual darwiniana, centrada en la competencia entre machos por el acceso a las hembras, y a proponer nuevos enfoques que destacan la cooperación y el componente social del comportamiento sexual.

Una de las propuestas más influyentes en esta línea es la de la bióloga Joan Roughgarden, quien plantea la teoría de la selección social. Según este enfoque, el comportamiento reproductivo no se basa solo en conflicto y reproducción, sino en negociación, placer, afecto y colaboración para asegurar la supervivencia de la descendencia. Esto desafía ideas arraigadas, como que el sexo animal es exclusivamente reproductivo y no afectivo, que la heterosexualidad es dominante en la naturaleza; o que los animales son exclusivamente machos o hembras.

En lugar de ver la naturaleza como una guerra de genes, estas nuevas perspectivas la revelan como una red diversa de vínculos afectivos, estrategias compartidas y cooperación evolutiva. Teorías como la selección social no solo transforman nuestra visión del comportamiento animal, sino que también cuestionan los estereotipos de género que proyectamos sobre él. Porque si el cisne de cuello negro –o el caballito de mar, o los bonobos, o la ranita de Darwin o el pez globo– nos enseñan algo, es que en la naturaleza existen muchas formas de procrear, cuidar y desear.

5

BREVES PARALELAS

Zhanna D’Art en una de sus publicaciones de Instagram. El caso de esta influencer rusa recuerda que lo natural también puede ser letal.

100% NATURAL, COMO LA MUERTE

Zhanna vivía de su imagen. Piel luminosa, mirada serena, batidos verdes en cada story.

“Purifícate”, decía. “La naturaleza no necesita receta médica”.

Durante años, esta conocida influencerrusa siguió una dieta crudivegana extrema, con ayunos prolongados y cócteles caseros llenos de suplementos naturales y una fe inquebrantable en lo crudo, lo vegetal, lo puro.

Pero el cuerpo, aunque calla, recuerda.

En julio de 2023, en un rincón de Malasia, Zhanna colapsó. El desenlace fue tan repentino como brutal: su cuerpo no resistió más.

Zhanna no murió por fármacos o químicos. Murió por confiar ciegamente en lo que se presenta como puro. Por una idea fija de salud que nunca aceptó matices y la llevó a una alimentación poco sana y a la desnutrición. Naturaleza sin equilibro.

LIBRE DE QUÍMICOS. RICO EN MUERTE

Después de leer lo de Zhanna, quizás aún te quedan dudas. ¿Qué tan peligroso puede ser lo natural? Aquí va una lista de delicias sin químicos añadidos. Solo naturaleza pura. Y mortal.

Cicuta

Usada para ejecutar a Sócrates. Fue su último “almuerzo”. 100% natural, 0% recomendable.

Actúa deprimiendo el sistema respiratorio. Letal incluso en pequeñas dosis.

Amanita phalloides

Parece un champiñón gourmet y tiene un nombre adorable: “hongo de la muerte”.

Con dos porciones, tu hígado se despide amablemente en 72 horas. Ideal para picnic sin regreso. Aceite de ricino

Extraído con amor de una planta ornamental. Contiene ricina: una toxina tan eficiente (es una de las más potentes que existen) que figura en manuales de espionaje.

Unas pocas semillas mal preparadas pueden causar la muerte por falla multiorgánica. Nuez vómica

Suena a snack saludable, pero contiene estricnina, ese clásico veneno de novelas policiales.

Ha sido usada como pesticida y arma en crímenes. ¿Le podríamos poner como sello de calidad “Origen 100% botánico”? Saca tus conclusiones. Manzanillo de la muerte

No, no es la clásica infusión para dormir. Es un árbol caribeño que produce frutos parecidos a pequeñas manzanas, pero una mordida puede provocar quemaduras internas, vómitos, colapso respiratorio y la muerte.

Su savia quema la piel y, si alguien intenta quemarlo, el humo libera toxinas que pueden causar ceguera temporal y daños respiratorios severos.

Y si buscas refugio en su sombra, te rocía con ácido si llueve.

Literalmente, el árbol más peligroso del mundo. 100% natural. 100% vengativo.

6

RECOMENDACIÓN: GATTACA, CUANDO LA GENÉTICA DEJÓ DE SER NATURAL

En abril de 2003 se declaró como “completado” uno de los proyectos científicos cooperativos más grandes de la humanidad, que tendría –potencialmente– repercusiones históricas: el Proyecto Genoma Humano. Iniciado en octubre de 1990, este se propuso mapear, secuenciar y hacer pública la secuencia genética humana en su totalidad.

Pero ya en 1997, cuando el proyecto estaba aún en curso, se lanzaría el primer filme de Andrew Niccol (escritor y productor de The Truman Show), protagonizado por Ethan Hawkey Uma Thurman. Hablamos de Gattaca.

Esta película explora el tema de la eugenesia, esto es, el control de la reproducción y natalidad utilizando tecnologías de fecundación asistida y modificación genética.

En un futuro cercano –plantea– la eugenesia es una práctica común y los bebés son secuenciados y editados en el útero materno para dar nacimiento a “bebés de diseño” o “válidos”, como los llama la cinta. A aquellas personas que no pueden costear estos tratamientos –los “inválidos” o nacidos de forma natural– se les discrimina de facto para acceder a trabajos mejor remunerados y posiciones de poder en la sociedad. Solo debido a su mayor tendencia a tener desórdenes genéticos.

La trama explora la historia de Vincent Freeman, un “concebido natural” que sueña con tener una carrera como astronauta y –gracias a un donante altamente modificado– puede fingir ser un válido, usando muestras de orina, pelo y sangre falsas para cumplir su sueño de viajar al espacio.

Meritocracia, predestinación, naturaleza versus intervención. Esta película tiene todos los ingredientes para una reflexión sobre los límites de la ciencia y la comprensión del ser humano sobre la complejidad biológica del ser. Totalmente recomendada.

Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo.

Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Ignacio Retamal, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.