El copago fue uno de los principales puntos de conflicto, pero no impidió que la Cámara de Diputados aprobara este miércoles el proyecto de Sala Cuna Universal, que ahora deberá volver al Senado para su tercer trámite constitucional.

La iniciativa recibió 132 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones en su votación general. Sin embargo, las normas de quórum especial obtuvieron un respaldo menor: 114 votos a favor, uno en contra y 29 abstenciones.

Para destrabar las diferencias, los ministros del Trabajo, Tomás Rau, y de la Segpres, José García Ruminot, comprometieron que el Gobierno ingresará antes de fin de año una norma para limitar el copago en salas cunas privadas a aproximadamente un 20% del aporte destinado a financiar el beneficio.

El compromiso fue anunciado durante el debate, pero no forma parte del texto despachado por la Cámara.

El fin de la barrera de las 20 trabajadoras

Uno de los cambios centrales es la eliminación de la exigencia que obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a proporcionar sala cuna, una norma cuestionada por desincentivar la contratación femenina.

El proyecto extiende gradualmente el derecho a madres, padres, trabajadoras de casa particular e independientes, para el cuidado de niños menores de dos años.

Para financiarlo, crea un Fondo Solidario de Sala Cuna, mediante una cotización del 0,30% de las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador. Este aporte se compensará con una rebaja equivalente en las cotizaciones destinadas al seguro de cesantía.

Precisamente, ese mecanismo generó reparos en parte de la oposición, que cuestionó utilizar recursos del seguro de cesantía y dejar a las familias el pago de la diferencia cuando el establecimiento cobre más que el aporte del fondo.

El texto contempla un suplemento solidario para los hogares del 60% más vulnerable, que cubrirá parte de esa diferencia: un 50% para el 40% de menores ingresos y un 30% para el tramo siguiente, sujeto a un límite de cálculo.

Desde el Ejecutivo celebraron el avance. La ministra de la Mujer, Judith Marín, destacó que la iniciativa “va al corazón del empleo femenino”, mientras Rau sostuvo que busca terminar con una discriminación de 109 años establecida en el Código del Trabajo.

La propuesta también incorpora recursos para fortalecer la oferta de jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF).

La implementación será gradual: comenzará un año después de publicada la ley con las trabajadoras dependientes, incluidas las de casa particular, y otros beneficiarios específicos. La cobertura se ampliará posteriormente hasta completar el sistema al cuarto año, incluyendo a trabajadores del sector público.

Ahora la pelota vuelve al Senado, que deberá pronunciarse sobre los cambios aprobados por la Cámara. Si los rechaza, las diferencias deberán resolverse en una comisión mixta.