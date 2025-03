«Mejoran» sueldo de nuevo director de Corporación Costa Chinchorro en un 48%

Y sonó finalmente la campana en todos los colegios y también lo hizo para quienes estaban disfrutando los últimos días de vacaciones.

Bastante acontecido está marzo y, de seguro, lo que sigue de este año «político» será mucho más por las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Nuestro gobernador Diego Paco alcanzó temprano a tomarse la última foto con la ministra del Interior, Carolina Tohá, el lunes, luego de acordar una agenda cuyos temas nadie sabe si los volverá a retomar el sucesor de la secretaria de Estado.

Aquí Arica sigue y sigue recibiendo comentarios y propuestas de temas, así es que hoy nuestra edición número 30 lleva algunos de ellos. Vamos entonces con la pauta de hoy:

Arica vive de nuevo la sequía, pero ahora con un decreto de escasez hídrica. En nuestra primera nota, les contamos de esta decisión gubernamental y qué ha pasado con la planta desaladora prometida en 1998.

La Fiscalía del Ministerio Público no para en su pesquisa de delitos de corrupción pública. Luego de ver nuestro artículo, abrió una investigación para determinar si la administración municipal cometió el delito de desacato al contratar a un condenado por dos fraudes al Fisco y con inhabilidad para ejercer cargos u oficios públicos.

También les contamos que, pese a todos los llamados del Ministerio de Hacienda a apretarse el cinturón porque no hay dinero suficiente en el Estado, el nuevo director ejecutivo de la Corporación Municipal «Costa Chinchorro» decidió incrementar su sueldo en un 48% , 10 veces más que el reajuste concedido al sector público. Una más en «Macondo City».

Nuestra entrevista de esta semana es a la agricultora afrodescendiente, Mónica Ríos, quien decidió marchar hasta La Moneda y recorrer a pie dos mil kilómetros, en protesta por las prácticas intrusivas de control de la mosca de la fruta que está realizando el SAG desde febrero de 2024, cuando se declaró la aparición de un brote en la ciudad.

Y cerramos esta edición con un imperdible panorama cultural: el retorno de los conciertos de la Fundación FA a partir del sábado 15 de marzo en la Catedral San Marcos y otro el 21 de marzo en el Teatro Municipal.

Antes de comenzar, les sugerimos ir por un juguito de tumbo de Codpa (libre de la mosca de la fruta) para apagar la sed y leer con calma la edición. Además, les recordamos que pueden invitar a nuevos lectores a esta comunidad a inscribirse gratis, porque Aquí Arica es un newsletter imperdible cada semana. Ahora sí, vamos a la lectura…

1

Arica con escasez hídrica y una planta desaladora que no llega

No era novedad. Todos los estudios hidrográficos indicaban que, en esta década, podría producirse escasez hídrica en la ciudad de Arica y así ocurrió. El pasado 22 de enero, sin previa alerta a la ciudadanía, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó el Decreto N° 17 que declaró Zona de Escasez Hídrica al sector hidrogeológico de aprovechamiento común Lluta Bajo por los próximos seis meses.

El área afectada es vital para el abastecimiento de agua potable de la ciudad, ya que corresponde al sector donde la sanitaria Aguas del Altiplano explota una batería de pozos, los cuales desde 1998 han permitido resolver el desabastecimiento que sufría Arica, que implicaba cortes programados del suministro para satisfacer la demanda de los hogares y las empresas.

El «Informe Condiciones Hidrometereológicas Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común Lluta Bajo, comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota» de la División de Hidrología de la Dirección General de Aguas indicó el 31 de diciembre pasado que «en dicho sector se verifica la condición de severa sequía» y que «se constató que la capacidad de extracción de las obras de captación de aguas subterráneas dedicadas al abastecimiento de agua es menor al 50% de acuerdo a lo informado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, afectando a más de un 10% de la población abastecida por la empresa sanitaria en la respectiva unidad territorial».

La situación llegó a un punto crítico, pero, extrañamente, no ha habido campañas masivas que adviertan sobre el problema. Sin embargo, los vecinos del sector norte de Arica ya han sentido su impacto, al comprobar desde hace meses bajas constantes de presión del agua en sus hogares y la imposibilidad de usar sus cálefonts a ciertas horas por esa misma causa.

Aguas del Altiplano reconoció a Aquí Arica que la situación de escasez es «compleja en términos de abastecimiento, ya que toda el agua que producimos, se consume, lo que no nos permite generar reservas y tampoco es posible producir más. El cambio climático profundiza el problema. Por ello hemos debido restringir la incorporación de nuevos territorios, condicionando el crecimiento de la ciudad».

Sobre este punto precisó que la falta del recurso hídrico «también afecta la calidad de vida de las personas cuando enfrentamos situaciones como el aumento de la demanda que se da en el verano o la afectación de uno de los pozos, que fue lo que sucedió con la contaminación por hidrocarburos debido a la acción de terceros».

Sobre sus fuentes de abastecimiento, la sanitaria precisó que si bien está asegurado el suministro para la población actual, hoy se está utilizando «menos del 50% del volumen que nos permiten nuestros derechos de agua, solo porque no hay agua suficiente para ocupar más. Esto demuestra que el recurso ha ido disminuyendo con los años».

¿Y la desaladora?

La escasez de agua no es un tema ajeno en la región, ya que por su condición desértica, ha convivido con ella desde siempre. Pese a esa amenaza constante y haberse delineado un Plan Hídrico desde fines de la década de 1990, el cual consideraba la construcción de una planta desaladora de agua de mar para la ciudad con una producción de 200 litros por segundo, hasta hoy el proyecto sigue pendiente, para el cual se estimaba una inversión de US$ 65 millones.

Más de seis años han pasado desde que la Superintendencia de Servicios Sanitarios anunciara el 28 de septiembre de 2016 el compromiso de Aguas del Altiplano de construir esta infraestructura a partir de 2018. Este mismo había sido refrendado meses antes en la cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet, el 21 de mayo ante el Congreso, quien en su primer gobierno también lo había comprometido.

Y pese a que el gerente general de la sanitaria de esa época, Sergio Fuentes, aseguró que la planta estaría operando en 2020, nada de eso ha ocurrido. Al parecer, y como lo ha sido desde 1998, cuando esta promesa fue lanzada en el gobierno de Eduardo Frei, luego reiterada en los dos gobiernos de Bachelet, la piedra de tope sería el precio que alcanzaría el metro cúbico de agua producido con agua de mar.

La dificultad estaría en que, hasta hoy, no habría una fórmula fiscal para amortizar el alza del agua para los clientes finales que supone la producción de agua desalada. Ello, dado que hoy en Arica el metro cúbico cuesta $ 1.323, mientras que en Antofagasta vale $ 2.121 con la planta desaladora operando.

Sobre el estado del proyecto, la sanitaria respondió que ha invertido US$ 2 millones en estudios para avanzar en su concreción. Asimismo, la empresa confirmó que en abril de 2024 ingresó a tramitación el proyecto “Planta desalinizadora de agua de mar para Agua Potable” en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el cual se encuentra en la fase de su primer Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA).

Este proceso no está exento de dificultades, dado que el emplazamiento elegido, específicamente en el sector Caleta Quiane, ya ha sido objeto de cuestionamientos de pescadores y mariscadores, además de organizaciones de bodyboard, que indican que su operación podría dañar flora y fauna con la generación de agua de descarte al mar. El sector, en todo caso, tiene ya un uso industrial intensivo, puesto que en el mismo sitio funcionan las plantas de Corpesca y de Golden Omega.

2

Fiscalía abre investigación por contratación de condenado por fraude fiscal en municipio

Con solo 60 días en ejercicio, el alcalde Orlando Vargas Pizarro ya originó la primera investigación penal de la Fiscalía del Ministerio Público, por un eventual desacato a un fallo judicial, a raíz de la contratación del exdirector de Aseo y Ornato, Fernando Vargas Villarroel (UDI), quien fue condenado por dos fraudes al Fisco: en 2017, tras detectarse incumplimientos en la fiscalización de la empresa Asevertrans Limitada, y en 2012, por la ampliación irregular y la renovación del contrato de administración del vertedero municipal a esta misma empresa.

Según confirmó el fiscal regional, Mario Carrera Guerrero, el proceso investigativo surgió luego de conocer los antecedentes publicados en la edición de Aquí Arica el pasado 11 de febrero, cuando este medio periodístico reveló el fichaje de Vargas como jefe del Departamento de Aseo en la Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato. La unidad a la que arribó el funcionario es la misma donde se pesquisaron delitos de cohecho y fraude al Fisco a través de una compleja investigación de la Fiscalía durante la administración del alcalde Waldo Sankán Martínez, y que estalló el año 2012 con la detención de 15 imputados, entre ellos, el jefe comunal, concejales, funcionarios municipales y representantes de las dos empresas investigadas (y que se puede revisar aquí).

La investigación se mantiene en reserva, al igual que las diligencias que fueron encargadas a la PDI. La Fiscalía optó por indagar esta situación, luego de realizar un análisis jurídico interno. Ese informe sugeriría investigar si al reclutar a Fernando Vargas, se habría vulnerado el fallo de la Corte de Apelaciones de Arica del 12 de noviembre de 2015, que estableció dos condenas por fraudes al Fisco, con penas de 300 y 541 días de cárcel y dos penas accesorias: una de inhabilidad perpetua para optar a cargos u oficios y otra del mismo tipo, pero con un plazo de seis años.

Una de las diligencias que realizó la Fiscalía fue el envío de un oficio al municipio en febrero pasado, requiriendo información sobre la contratación del funcionario.

Concejo pide explicaciones

Si bien en una reunión a principios de febrero ocho concejales pidieron explicaciones al jefe comunal por la contratación de Fernando Vargas, el tema recién fue tratado formalmente el pasado 4 de marzo en la sesión ordinaria del Concejo Municipal.

Fue el edil republicano, Víctor Sepúlveda Ilabaca, quien las solicitó al alcalde subrogante y administrador municipal, el abogado Arturo Gómez González. El concejal reprochó que se les hubiese entregado informaciones no ajustadas a la verdad de parte del propio alcalde, respecto de que Vargas no sería contratado. El concejal señaló que, al final, varios ediles lo vieron trabajando a cargo de cuadrillas de aseo en el «Convite del Carnaval con la Fuerza del Sol» y confirmaron que incluso tenía correo corporativo para tramitar solicitudes de aseo y ornato.

El administrador municipal reaccionó minimizando el tema, señalando en un tono bastante coloquial que «aquí nos damos cuenta, encontramos un caso y situación que nos permite determinar que muchas veces que la cuestión pasa de denuncia o comentario a cahuín. El señor prestó servicios efectivamente alrededor de cuatro días. Para su tranquilidad y la tranquilidad de todos los señores concejales, para efectos de contratar a un funcionario, uno le hace toma de antecedentes y dentro de aquellos antecedentes se obtiene la firma de la persona para requerir del Servicio de Registro Civil e Identificación un certificado de antecedentes, para determinar si está o no habilitado para ejercer una labor pública».

Goméz negó que Vargas tuviese correo institucional, pero Aquí Arica accedió al comunicado que emanó desde la propia municipalidad, divulgado el 4 de febrero, que notifica su casilla institucional.

Asimismo, el administrador municipal sostuvo que el certificado de antecedentes que obtuvieron de Vargas indicaba que no tenía antecedentes penales, «por ende, lo que explica que no tiene inhabilidades para ejercer una labor pública».

Luego, reconoció que el Ministerio Público les había enviado un oficio requiriendo información. La solicitud -dijo- fue respondida con un informe en derecho sobre el caso, «donde mostramos naturalmente el certificado de antecedentes que nos autorizaba para realizar la contratación».

El directivo fue más allá y aseveró erradamente a los concejales que la Corte de Apelaciones de Arica había modificado la sentencia del Juzgado de Garantía, ya que había sido enjuiciado por el Tribunal Oral y que había eliminado la inhabilidad para trabajar en el servicio público.

«Yo tenía en las manos una sentencia del Juzgado de Garantía de Arica (sic) que decía que como pena accesoria se aplicaba la inhabilitación perpetua especial para ejercer cargo o función pública. Después, estos señores recurrieron a la Corte de Apelaciones a través de un recurso de nulidad. La Corte de Apelaciones modificó la sanción impuesta, eliminando la inhabilitación y dejándola como una inhabilitación objetiva para el cargo que había ejercido en ese momento. Nos enteramos después que este señor, a través de una sentencia de la Corte de Apelaciones, no estaba inhabilitado para trabajar en una oficina pública. Como gestión, no incurrimos en ninguna irregularidad al realizar la contratación», afirmó.

Lo señalado por Gómez no se ajusta a lo que realmente sentenció el tribunal de alzada. El fallo del 12 de noviembre de 2015 que quedó ejecutoriado, modificó solo algunas penas e inhabilidades decretadas para algunos de los 15 condenados en primera instancia, pero ratificó la imposibilidad perpetua a Vargas para desempeñarse en el servicio público.

3

Sueldo de nuevo director de Corporación Costa Chinchorro se eleva por las nubes

Contrario al «apriete de cinturón» que el propio Gobierno dispuso a partir de enero por falta de recursos en el Estado, en la Corporación Municipal Costa Chinchorro simplemente se declararon «contracíclicos», al asumir la nueva administración del alcalde Orlando Vargas Pizarro, tras designar en diciembre al nuevo director ejecutivo y exsecretario técnico regional del programa «Quiero mi Barrio» del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Juan Araya Fuentes (PS).

Sí, porque a partir de enero, se adoptó la decisión de incrementar el sueldo del director ejecutivo en un 48% respecto del salario que ganaba su antecesora, Daniela Ortega Lau, quien percibía mensualmente $ 2.503.000. De esta manera, iniciando el 2025, Araya comenzó a ganar $ 3.700.000 mensuales al mando de esta institución.

El incremento logrado por el máximo ejecutivo corresponde 10 veces al reajuste salarial de un 4,9% que obtuvo el sector público para este año. Hasta hoy, las funciones del máximo ejecutivo son las mismas que tenía su predecesora, por lo que la fundamentación del alza no se relacionaría con un aumento en las tareas institucionales.

La Corporación Municipal nació en junio de 2018 durante la administración del alcalde Gerardo Espíndola. Tal como otros municipios del país, en ella se optó por alojar funciones y reparticiones como el Orfeón Municipal, salvavidas o guardias costeros, cuyos pagos eran permanentemente cuestionados por la Contraloría cuando se hacían desde el municipio directamente.

El sueldo «reguleque»

Fuentes confidenciales indicaron que el sueldo de $ 2,5 millones fue un «detalle» incómodo para Araya apenas llegó el 20 de diciembre. Ello, porque este ingeniero civil industrial ganaba $ 4.800.000 hasta noviembre en el Programa «Quiero Mi Barrio» del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Tras arribar a la corporación, Araya ejecutó despidos en varias unidades y dispuso alzas parciales de los salarios de algunos trabajadores que decidió mantenerlos en la planilla. Hasta noviembre había 90 funcionarios bajo el Código del Trabajo y 15 a honorarios, mientras que en enero de este año existen 92 bajo Código del Trabajo y solo 3 a honorarios.

Asimismo, para ejecutar su plan, logró capturar a dos jefaturas que antes se habían declarado fieles a la administración del exalcalde liberal, Gerardo Espíndola: la encargada de Recursos Humanos, Carolina Fernández Rojas, y la abogada Karla Gómez Correa.

También el aumento del salario del director ejecutivo se produjo en una coyuntura de cambios en el directorio, donde fueron cesados los empresarios turísticos Miguel Maldonado Bozo y Cristián Leiva Blanco. En su reemplazo, asumieron el actual gerente general de la Empresa Portuaria Arica (EPA), Jorge Cáceres Godoy, y el empresario turístico, Sergio Draguicevic Monzón.

«Ajuste alineado con el mercado»

Aquí Arica consultó al municipio sobre la justificación del alza del sueldo del director ejecutivo de la Corporación Municipal Costa Chinchorro. En su versión, señalaron que «la asignación del nuevo monto responde a una actualización de criterios salariales, considerando la responsabilidad y atribuciones del cargo. No se trata de una oferta de campaña ni de una modificación en los estatutos, sino de un ajuste alineado con estándares de mercado y equidad interna dentro de la Corporación. La decisión se tomó en función de garantizar una remuneración acorde a la complejidad de las funciones y la naturaleza del financiamiento municipal».

Lo extraño de las razones esgrimidas, específicamente la de nivelar el sueldo con rentas del mercado, es que la corporación es un organismo que hasta hoy se financia sustancialmente con fondos públicos que el municipio aporta a través de una subvención de $ 1.070 millones, aprobada el 26 de diciembre para este 2025. Además, el 7 de febrero, una vez practicado el ajuste de su sueldo, el director ejecutivo consiguió que el Concejo Municipal le aprobara un suplemento de $ 259.466.000, para la cobertura de gastos no contemplados en el mantenimiento del Paseo Costero Las Machas y turnos de vigilancia nocturna. Dentro de ese último aporte, el presupuesto contemplaba $ 80 millones «a distribuir».

El propio Juan Araya dio su versión del incremento, indicando que «cuando ingresé a esta administración fue por una oferta asimilada a grado 8 del estamento profesional de la escala de remuneraciones sin asignaciones de la municipalidad. En consecuencia de lo anterior, no existe ningún tipo de aumento de sueldo de manera discrecional como me lo planteas o lo quieres hacer ver. Asimismo, tampoco es verdad que exoneré a colaboradores de la corporación con la finalidad de aumentarme el sueldo».

También precisó que «la corporación es de derecho privado, mas no somos funcionarios municipales. Estamos todos contratados bajo el Código del Trabajo. Con relación a mi último paso por el Concejo Municipal, indiqué claramente, entre otras cosas que, el suplemento iba en directa relación con la operación y mantención del famoso Paseo Las Machas, a propósito de que la administración anterior, a sabiendas, lo recibió y no lo incluyó en el presupuesto 2025».

Araya advirtió que la administración saliente realizó contrataciones en el segundo semestre en época electoral, especialmente en el área de Finanzas y, a raíz de que vencieron en diciembre, no fueron renovadas.

«Lo anterior es materia de investigación y auditoría externa, pues a todas luces hay irregularidades. En su momento, espero me des la tribuna para contarlo. Me reservaré el derecho de hacer persecución legal contra quienes resulten responsables de comprobar alguna irregularidad financiera o de cualquier índole», indicó.

Familiares contratados

El nuevo director ejecutivo de Costa Chinchorro es un socialista afortunado, ya que tiene a su hermano Gonzalo como jefe de Gabinete del alcalde Orlando Vargas Pizarro, el cual hasta antes de mudarse al municipio en diciembre, era jefe de Gabinete de la Oficina Parlamentaria del senador José Miguel Insulza, tal como lo fue su hermano.

Asimismo, el nuevo timonel de Costa Chinchorro tenía a su actual pareja, la trabajadora social Valeska Jofré Morales laborando en el programa «Quiero mi barrio» que él mismo dirigía. En enero de este año, la profesional abandonó ese servicio y también aterrizó en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la municipalidad.

Lo mismo ocurrió con Juan Jofré Gallardo (PS), padre de Valeska, quien trabajó hasta noviembre como funcionario de la Dirección de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional. En enero fue reclutado por la nueva administración municipal como encargado de la Unidad de Servicios Generales y Mantención de Recintos Deportivos.

4

Mónica Ríos: la agricultora afro que decidió marchar contra el SAG hacia La Moneda

Con una bandera chilena y otra de la ciudad de Arica cruzadas en su cuerpo, partió el viernes la marcha de la presidenta de la Mesa de la Mujer Rural de Arica y agricultora afrodescendiente azapeña, Mónica Ríos Álvarez, hacia La Moneda . Su objetivo: conversar con el Presidente de la República para pedirle que modifique las medidas intrusivas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en la campaña para erradicar el foco de mosca de la fruta en la comuna de Arica.

A sus 63 años, esta mujer campesina tomó esta extrema decisión, luego de que a mediados de febrero un equipo del SAG, junto a personal de Carabineros de Chile, ingresara con una orden judicial a su predio en el loteo de Pampa Concordia en la frontera. La ley estaba del lado de la autoridad, dado que se había negado varias veces a que intervinieran su árboles frutales, declarados hospederos de la temida Ceratitis capitata Wied, conocida popularmente como «mosca de la fruta».

Mientras iniciaba su caminata desde Pampa Concordia y llegaba al cruce de la Panamericana Norte que conduce al valle de Lluta, Ríos hizo un alto con Aquí Arica para dar a conocer los motivos de la larga caminata que emprendió. Su marcha se interrumpió la misma tarde del viernes, cuando desde la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura le prometieron reuniones con el ministro para analizar el petitorio que fue respaldado por distintas organizaciones agrícolas.

-Se advierte mucho dolor por el operativo que realizó el SAG con sus frutales…

-Yo me vine hace 14 años a Pampa Concordia, cuando nuestra agrupación de pequeños agricultores con 80 socios ganó la licitación de cuatro hectáreas en este sector durante el primer gobierno de Piñera. Al ver que las semilleras estaban arrasando con todo en Azapa, rescaté olivos, higueras, guayabos, caña dulce, chololos, pacay, moras, todos arbolitos con los que crecí junto a mi padre en Azapa.

He pasado de todo aquí en Pampa Concordia: tiempos buenos y otros muy duros, donde hasta he quebrado y me vuelto a levantar. Entonces, llegó aquel día en que el SAG golpeó a mi puerta y botó toda mi fruta.

-¿Qué pasó en ese momento cuando el SAG llegó?

-El SAG golpeó a mi puerta el 18 de febrero. Afuera de mi puerta había cuatro camionetas del SAG y Carabineros, con escaleras, ganchos y bombas para fumigar. Les abrí y ellos entraron diciendo que me iban a botar la fruta y a fumigar. Yo les dije que no y quiero decir aquí que yo nunca les he negado entrar, pero siempre les dije que primero debían sacar las muestras, pero no sacarme la fruta.

Aquí bajaron la fruta y cortaron hasta el botón. No dejaron nada y, según ellos, lo hicieron porque encontraron la mosca. Nunca me demostraron que yo la tenía.

-¿Por qué llegó a este extremo?

-Debido a que nunca les permití fumigar, vinieron con una orden judicial. Yo aquí tengo el cuaderno de campo donde están registradas las veces que han venido y donde dicen que yo me he negado. Yo nunca les negué que entraran, pero nunca dejé que fumigaran porque nadie me ha comprobado que mis árboles tienen mosca.

Esto es demasiado drástico, demasiado duro, hay mucha imposición de parte del SAG y ningún consenso con los agricultores. Yo le pedí a la gente del SAG que me demostrara que tenía moscas y nada. Ese mismo día dije basta y me propuse hacer esta marcha a pie hacia La Moneda. Hemos hablado tanto con las autoridades y no hemos tenido ninguna respuesta.

-¿En Pampa Concordia producen para el resto del país o es solo producción para la ciudad?

-Todo lo que es gran rendimiento, como lo es el pepino y el pimentón, va al sur del país, y todo lo que generan los árboles frutales, se vende aquí en la región o hasta Antofagasta.

-¿Cuánto tiempo les ha dicho el SAG que durarán estos operativos?

-Ellos nos dijeron que va para tres o cuatro años más. Así no vamos a poder cultivar nada. Yo quise echar mis árboles abajo, para que no me doliera tanta que el SAG me los cortara. Al final, mi pareja evitó que los cortara. El SAG me sacó todos los mangos y resulta que por la forma que los sacaron, no pudieron madurar y tampoco pude venderlos.

Durante el verano yo no planto nada porque hay mucha plaga y mis cultivos son al aire libre. Por eso me mantengo con los frutales. Y como me botaron todo, quedé con cero posibilidad de mantenerme, pues me bajaron mangos, guayabas, naranjas y me dijeron que pronto vendrían por las papayas.

-¿Y el procedimiento del SAG es parejo para todos?

-Nunca se sabe con el SAG, porque permanentemente te dicen que limpies tus predios, que no haya rastrojos y que fumigues. Pero cuando haces todo eso, hay siempre un vecino al cual le perdonan todo. Donde hay plantaciones de alto rendimiento, hay harta basura en el suelo y ahí el SAG no dice nada, e incluso permite la salida del tomate. Entonces ¿cuándo vamos a erradicar si pasa eso?

-¿Hubo diálogo con las autoridades de Gobierno?

-Hice cartas al gobernador, al ministro de Agricultura, al Indap, al Ministerio de Agricultura. Llegué hasta la FAO, dado que esta promueve la agricultura campesina y nada.

-¿Y cómo opera la cuarentena en su barrio?

-Cuando encuentran mosca, aíslan el lugar unos 200 metros a la redonda. Aquí al frente donde encontraron mosca, hay guayabos y nadie los sacó, pero a mí me bajaron toda la fruta.

-¿Cuál es su objetivo final?

-Mi objetivo es hablar con el Presidente en La Moneda. Hay mucho dinero invertido en esta campaña contra la mosca y aún no vemos resultados. Han comprado camionetas cero kilómetro 4×4, inclusive, para las cuadrillas. Hoy hay tanto avance tecnológico para erradicar la mosca y se van por lo más fácil y precario que es arrasar con los árboles.

-¿Falta hacer algo más en esta campaña contra la mosca de la fruta?

-Es que nadie entiende cómo no hay operativos diarios alrededor del Terminal Asoagro, donde está lleno de gente vendiendo productos de contrabando de Perú y Bolivia. Si no controlan eso en la frontera, al final nos sacrifican a los agricultores. Lo único que les importa es la exportación de la fruta del sur, porque son dólares, mientras que la nuestra es en pesos y por eso nos dan duro y no les importamos a nadie. Es cosa de ver las campañas de control en Santiago, donde también hay mosca y no han sido así de agresivas.

5

Fundación FA reabre temporada de conciertos con artistas de alto nivel

Llegó marzo y tras el necesario receso de las vacaciones, la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano anunció el inicio de su temporada 2025 con dos conciertos en marzo, en los que participarán destacados músicos.

El cofundador de FA, Javier Galeas, confirmó que este sábado 15 de marzo habrá una intervención del programa «Felice FA» en la Catedral San Marcos. A las 20.00 horas se presentará el violinista Christian Galeas Arce, docente de la Universidad Católica de Valparaíso y concertino en The Geek Orchestra. En el monumento histórico religioso ofrecerá el repertorio Sonata 2, obra solista del compositor belga Eugène Ysaÿe.

El inicio de la temporada 2025 tendrá un segundo concierto, el viernes 21 de marzo, a las 20.00 horas en el Teatro Municipal. En ese escenario estará el dúo Milosevic-Jusakos, grupo de cámara de violín y piano que visita anualmente la ciudad, bajo el programa “Temporada de Extensión 2025”. Su repertorio considerará obras de Schubert, Wieniawsky y De Falla, entre otros autores románticos.

Galeas señaló que «esta temporada y los programas de acción cultural y social se ven fortalecidos con la participación de intérpretes de nivel nacional, merced de la gestión de la fundación, sus colaboradores y auspiciadores. Así es que esperamos que el público nos acompañe en esta temporada que iniciamos y que tendrá bastante movimiento el 2025».

En su actividad cultural, la fundación ha contado con el apoyo de auspiciadores como Hotel Arica y Maderas Enco, entidades que se han sumado a otras instituciones públicas y privadas para impulsar el desarrollo de su programa de extensión cultural.

Asimismo, la entidad impulsará una línea de participación ciudadana con la realización de una encuesta de satisfacción que podrán contestar los asistentes a los conciertos de la fundación. La idea es contar con una retroalimentación del público que acude a los eventos programados por la organización.

Llegamos así al final de este capítulo. Por esto mismo, tenemos nuevamente trabajo que hacer. Gracias por su preferencia y confianza, y ahora a volver a cazar noticias para la próxima edición. Hasta el próximo martes…

DIARIO DEL «CAHUÍN». Hoy somos tema hasta del Gabinete Regional y algunos despectivamente nos han llamado «El diario del cahuín». Pero si solo estamos haciendo el mismo periodismo de connotados medios nacionales que ellos mismos leen. En fin, sigan en lo suyo y nosotros en lo nuestro. Si tienen algún comentario o información que quieran compartir, pueden escribir a aquiarica@elmostrador.cl.