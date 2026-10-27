Hospital de Ovalle y Registro Civil adjudicaron casi $700 millones a empresa de alcaldesa

Una investigación publicada por Aquí Valparaíso de El Mostrador, a partir de antecedentes de la plataforma EstadoClaro.cl, puso bajo la lupa los millonarios negocios que mantiene con organismos públicos la empresa de seguridad Protec Chile, vinculada a la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat Arriagada (IND/ex-UDI).

Aunque la autoridad ejerce sus funciones en la Región de Valparaíso, una parte relevante de los negocios de la compañía se concentra en la Región de Coquimbo, particularmente en la Municipalidad de Ovalle, el Hospital Provincial de Ovalle, el Servicio de Salud Coquimbo y el Registro Civil.

El caso adquiere especial relevancia porque desde el 28 de noviembre de 2025 se encuentra vigente la Ley 21.659 sobre Seguridad Privada, cuyo artículo 36 prohíbe que sociedades en las que participen autoridades como alcaldes o concejales presten servicios de seguridad privada a la administración del Estado.

Sin embargo, los antecedentes de Mercado Público y el informe complementario de EstadoClaro muestran que, una vez vigente la norma, al menos dos instituciones públicas de Coquimbo adjudicaron nuevas licitaciones a Sociedad Profesionales de la Seguridad Ltda., razón social de Protec Chile, empresa en la que Rossat ha declarado una participación del 75%.

Hospital de Ovalle: siete órdenes de compra por más de $487 millones

Uno de los antecedentes más relevantes corresponde al Hospital Provincial de Ovalle, que adjudicó el 5 de enero de 2026, cuando la prohibición ya se encontraba vigente, una licitación para contratar servicios de vigilancia y protección de sus instalaciones, bienes y usuarios.

El proceso había sido publicado el 7 de noviembre de 2025, antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación. Sin embargo, el cierre de las ofertas y su adjudicación ocurrieron posteriormente.

De acuerdo con los antecedentes sistematizados por EstadoClaro, entre abril y octubre de 2026 el recinto hospitalario registró siete órdenes de compra vinculadas a esta licitación, por un monto total de $487.487.766, IVA incluido.

El establecimiento no es el único organismo sanitario de la zona que mantiene relaciones comerciales con Protec Chile. El Servicio de Salud Coquimbo registra otras 12 órdenes de compra emitidas desde la entrada en vigor de la ley, asociadas a procesos de contratación anteriores a esa fecha.

De esta manera, sumando las siete órdenes del hospital y las 12 del Servicio de Salud, se identifican 19 órdenes de compra de ambas entidades durante el período examinado, aunque no todas provienen de licitaciones adjudicadas después de la nueva normativa.

Registro Civil regional adjudicó contrato por más de $211 millones

Otro antecedente que sitúa el caso directamente en Coquimbo corresponde a la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación.

El 26 de diciembre de 2025, casi un mes después de comenzar a regir la nueva ley, el organismo adjudicó a Protec Chile una licitación destinada a contratar guardias de seguridad para oficinas de La Serena, Coquimbo, Ovalle, Illapel, Salamanca, Los Vilos, Vicuña y el sector de Las Compañías.

La contratación también consideraba personal facilitador para la atención de público en determinadas oficinas. Según el informe de EstadoClaro, la orden de compra alcanzó los $211.588.676, con IVA incluido.

La licitación fue publicada el 1 de diciembre de 2025, cerró la recepción de ofertas el 22 de diciembre y fue adjudicada cuatro días después. Es decir, todo el proceso se desarrolló cuando ya estaba vigente la disposición que impide prestar servicios de seguridad al Estado a empresas con participación de determinadas autoridades.

Solo entre esta contratación y las siete órdenes del Hospital de Ovalle se contabilizan $699.076.442 en órdenes de compra asociadas a licitaciones adjudicadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley.

Municipalidad de Ovalle figura entre sus principales clientes

La Municipalidad de Ovalle también aparece entre los organismos públicos que han contratado los servicios de la empresa vinculada a la alcaldesa de Hijuelas.

En noviembre de 2024, el municipio inició una licitación para contratar guardias de seguridad destinados a recintos municipales. La contratación fue adjudicada el 21 de febrero de 2025, antes de la entrada en vigor de la Ley 21.659.

Los registros públicos consultados consignan una adjudicación a Sociedad Profesionales de la Seguridad Ltda. por $2.772 millones, en el marco de un proceso cuya duración prevista era de 24 meses.

A diferencia de los casos del Hospital de Ovalle y del Registro Civil regional, esta adjudicación es anterior a la prohibición legal. Sin embargo, la existencia de órdenes de compra posteriores al 28 de noviembre de 2025 abre una interrogante sobre la continuidad de la prestación de estos servicios y la aplicación de la nueva legislación a contratos celebrados previamente.

La investigación original de Aquí Valparaíso estableció que Protec Chile recibió y aceptó 501 órdenes de compra de 37 organismos públicos entre el 23 de julio de 2021 y el 15 de octubre de 2026, las que ameritan revisión.