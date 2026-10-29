Álex Bahamóndez y Polly Ureta asumirán jefaturas regionales de Carabineros y PDI en Valparaíso

La semana pasada, el Presidente José Antonio Kast aprobó la conformación de los altos mandos de Carabineros y la PDI para el año 2027. Ambas instituciones mantendrán en sus cargos a sus directores generales: Marcelo Araya en la policía uniformada y Eduardo Cerna en Investigaciones, mientras en la Región de Valparaíso se avecinan cambios.

Los actuales jefes regionales, la general de la V Zona de Carabineros, Patricia Vásquez, y el prefecto inspector de la PDI, Guillermo Gálvez, pasan a retiro, y asumen en sus reemplazos el general Álex Bahamóndez y la prefecta inspectora Polly Ureta, respectivamente.

Vásquez calificó su gestión de “exitosa” y declaró estar “cerrando mi ciclo como general con un 5% menos en los delitos. Estamos hablando de 2.500 delitos menos en la región”. Además, contó que se radicará en Valparaíso y que quiere “enfrentar nuevos desafíos. Siento que tengo mucho que aportar en la vida civil”.

Sobre Bahamóndez, que asumirá formalmente el 3 de noviembre, dijo que “sé que lo va a hacer mejor que yo, porque es un hombre capaz, capacitado, trabajó aquí en Valparaíso en la prefectura de Viña (del Mar) y tiene la experiencia suficiente para enfrentar esta región”. Anteriormente también se desempeñó como jefe de la Zona Metropolitana Oeste de Carabineros.

Gálvez, en tanto, también ejerció como jefe regional de la PDI durante tres años. Al realizar el balance del trabajo realizado, dijo sentirse “orgulloso” y destacó las investigaciones vinculadas a los casos del megaincendio y del Tren del Mar, facción del Tren de Aragua que operaba en la zona.

Polly Ureta, quien asumió formalmente el viernes pasado, cuenta con más de 31 años de experiencia en la institución y desde febrero se desempeñaba como prefecta en la provincia de Valparaíso. En cuanto a su formación académica, es psicóloga titulada de la Universidad de Tarapacá, diplomada en Psicología Jurídica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en Criminología y Género de la Universidad de Chile.

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