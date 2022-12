¿Qué factores se deben tener en cuenta a la hora de elegir un método anticonceptivo?

Un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 36 países alertó que dos tercios de las mujeres sexualmente activas, dejaron de usar métodos anticonceptivos por temor a sus efectos secundarios, por problemas de salud o por subestimar la probabilidad de concepción.

Esto derivó que uno de cada cuatro embarazos fuera no planificado. “La planificación familiar no es un privilegio, es un derecho. Decidir si tener o no hijos, con quién, o cada cuánto tiempo es un derecho humano. Los métodos anticonceptivos permiten precisamente poder disfrutar, vivir el placer sin riesgo”, señala la matrona de Decido Informada, Macarena Moreno.

La especialista señala que ante tales cifras y la desconfianza o desinformación que muchas veces existe respecto a los métodos anticonceptivos, se hace crucial desmitificar creencias respecto a las diferentes opciones que tienen las personas.

Por ejemplo, la elección del anticonceptivo no depende de la edad, sino de los objetivos del momento en cada caso. Un mito o creencia que se suele tener, es que el dispositivo intrauterino (DIU) es una elección para mujeres que ya han sido madres, sin embargo, cualquiera puede optar a él si cumple con sus necesidades.

Otra creencia errónea es que el parche anticonceptivo tiene una alta tendencia a desprenderse, lo que lo convierte en una pésima opción. Pero, según expertas, estos dispositivos constan de adhesivos sensibles a la presión y su tasa general de embarazo no deseado es menor de 1%.

“Hay métodos hormonales y no hormonales, de corta y larga duración, de barrera, métodos irreversibles. No hay uno mejor que otro, sino el que mejor se ajusta a las necesidades del momento. Las personas vamos evolucionando y nuestra sexualidad va cambiando”, explica Moreno.

Algunas de las preguntas importantes para el proceso de inicio o cambio de anticonceptivo, apuntan a si la persona quiere tener hijos o en cuánto tiempo más; la periodicidad de su vida sexual; si el uso de fármacos o dispositivos interfiere en su ciclo menstrual; o qué tipo de control espera tener sobre el procedimiento.

Todo el proceso de elección, uso y/o cambio de método anticonceptivo debe ser acompañado por un profesional de la salud capacitado. Además, garantizar a la población el pleno acceso al empleo de métodos, reafirma y asegura sus derechos sexuales y reproductivos.







Cabe señalar que la plataforma Decido informada cuenta con un servicio de atención remoto y completamente gratuito para mujeres desde los 15 años. Para obtener más información y reservar una hora con una profesional de la salud, puedes ingresar a su página web.