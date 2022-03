Cortometraje «Bestia» gana los Annie Awards y afianza camino al Oscar

El cortometraje "Bestia", del director Hugo Covarrubias, ganó los Annie Awards, en la categoría de Mejor Cortometraje, a pocos días de los Premios Oscar, el próximo 27 de marzo, donde es una de las favoritas.

La cinta chilena se impuso a "Easter Eggs" (Bélgica, Francia y Holanda), "MAALBEEK" (Francia), "Night Bus" (Taiwan) y "Steakhouse" (Eslovenia, Alemania, Francia), en una ceremonia realiza en formato online.

"No puedo creer que hayamos ganado", expresó Covarrubias. "Estamos muy contentos con este tremendo premio. Es algo muy importante para nosotros, que este mensaje esté llegando a todo el mundo. En nombre de todo el equipo quiero agradecer a los Annie Awards por este importante reconocimiento. Espero verlos pronto".

Te puede interesar:

Los premios de la Asociación Internacional de Cine de Animación de Hollywood (ASIFA-Hollywood), en su 49ª edición, premiaron a lo mejor de la animación en cine, productos televisivos y videojuegos.

"The Mitchells vs. The Machines", producción de Sony Pictures, y Arcane, producción de Riot Games, ambas distribuidas por Netflix, fueron las grandes ganadoras al conseguir todos los premios de las categorías a las que estaban nominadas.