Polémica artista cubana llega a Museo Salvador Allende

Durante años la artista Tania Bruguera (La Habana, 1968) ha tenido que explicar la importancia del contexto político en el que surgen gran parte de sus obras.

Así es como llegó al concepto de Arte en Sincronía con el Tiempo Político (Political Timing Specific), una línea de investigación que comenzó a explorar desde el año 2008 y que ha cruzado de manera transversal sus propuestas artísticas en las que profundiza y cuestiona la relación entre el poder y los controles sociales.

Sobre este eje se despliega la exposición Magnitud 11.9 que Tania Bruguera abrirá el próximo 8 de octubre en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Curada por Joselyne Contreras Cerda y en colaboración con el equipo del MSSA, la propuesta se construye a partir de una investigación que profundiza en uno de los mayores desafíos del presente: la democracia y su fragilidad.

Campaña en su contra

Desde su visita a Chile a mediados de año, Bruguera ha creado anticuerpos por su postura política, contraria al gobierno cubano, en sectores del mundo político y cultural chileno.

Actualmente, el médico Pablo Sepúlveda Allende, nieto del Presidente Salvador Allende, lidera una campaña online para rechazar la muestra en el museo que lleva el nombre del mandatario socialista.

“Quienes firmamos este comunicado, repudiamos la reciente decisión de los directivos del Museo de la Solidaridad Salvador Allende de invitar a exponer a la activista política cubana Tania Bruguera en las instalaciones que llevan el nombre de Salvador Allende en el contexto del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile. Consideramos este acto como una inaceptable provocación y una falta de respeto hacia la memoria y trayectoria del Presidente Salvador Allende Gossens”, señala la convocatoria.

“Consideramos que la muestra que Tania Bruguera es una grave afrenta y una falta de honestidad intelectual, ya que la artista busca trazar un paralelismo entre la dictadura cívico-militar chilena de Pinochet con lo que ella llama “la realidad que vive el pueblo el Cuba” (sic), una comparación deshonesta y sin fundamento alguno”, indica la declaración.

La misma exige la suspensión inmediata de la muestra; realizar un acto de reparación a la memoria de los artistas cubanos revolucionarios que donaron sus obras al MSSA; y la inmediata reestructuración del directorio del museo para asegurar una efectiva participación de las organizaciones de DDHH y movimientos sociales y populares.

Biografía

Tania Bruguera es una de las artistas contemporáneas más destacadas a nivel internacional y latinoamericano, desarrollando por varias décadas un sólido cuerpo de obra en torno al arte y la política. En Cuba, Bruguera fue la creadora de la Cátedra Arte de Conducta, un programa de estudios de performance y de arte socialmente comprometido que fue pionero en Latinoamérica.

Además, es fundadora y directora del Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), con el que se presentó en el destacado encuentro internacional Documenta 15, en Kassel, Alemania. Su trabajo ha sido expuesto en instituciones como la Bienal de Venecia, el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, la Tate Modern en Londres, el MoMA en Nueva York, el MUAC en Ciudad de México y en el Centre Pompidou en París.

Ha recibido premios de relevancia internacional por su trayectoria artística como el Premio de Artes Visuales Velázquez de España, el Arnold Bode Foundation Prize de Alemania, el Robert Rauschenberg Award for Performance Art/Theater Foundation for Contemporary Arts, en Estados Unidos y el Prince Claus Award de Holanda. Ha recibido el Doctor Honoris Causa de la Universidad de Maryland Institute College of Art (MICA) y del Art Institute of Chicago (SAIC).

Proceso de investigación

La exposición Magnitud 11.9, que ocupará el segundo piso del MSSA, es el resultado de un extenso proceso de investigación, que contó con un trabajo de campo para el cual la artista visitó Chile entre el 5 de junio y el 5 de julio del presente año.

En esa ocasión, revisó archivos y bibliotecas, visitó sitios de memoria y realizó, en conjunto con el equipo del MSSA y la curadora del proyecto, una serie de encuentros y conversaciones con investigadores e investigadoras, actores sociales, activistas, artistas, pensadores y pensadoras, entre otras personas, para conocer los recientes procesos políticos y sociales de Chile. Esta investigación la llevó a producir obras inéditas para esta muestra.

“En esta exposición se ha tratado de ir más allá de las figuras históricas para poder revisar los instrumentos institucionales, legales y emocionales que pueden poner en peligro la democracia. Memoria, participación, injusticia, corrupción e impunidad son algunos de los temas tratados en las salas de exposición”, comenta Bruguera.

Magnitud 11.9 es una muestra que aborda nociones como la transparencia, la desinformación, la reprobación, y la responsabilidad política, a través de ejercicios que han sido parte y se incorporan a las propuestas que la conforman.

“Tania Bruguera es una artista que problematiza la relación entre el arte y el poder. Para esto, escucha y se vincula con las personas, lugares e instituciones. Las obras en esta muestra siguen la línea de investigación en Arte en Sincronía con el Tiempo Polí­tico, que busca realizar obras para momentos y contextos específicos, donde las dinámicas del poder y las estructuras que sostienen y mantienen formas de vida se exploran. Con elementos que provienen de diversos medios, la muestra propone una experiencia para abordar la relación entre la sociedad, los medios de comunicación, la ciudadanía, la polí­tica y el poder”, cuenta Joselyne Contreras Cerda, curadora de la exposición.

Memoria, democracia e impunidad

A 50 años del golpe de Estado, uno de los proyectos centrales de la exposición es la idea de señalización del Barrio República como sitio de memoria, lugar que recorrió y conoció la artista durante su paso por Chile. Esta obra, que pretendía marcar las casas ocupadas por la CNI durante la dictadura, no se pudo materializar debido al intento de cancelación que sufrió la artista y el museo por parte de algunas organizaciones sociales y grupos políticos. Este proyecto, planificado como la performance inaugural de la muestra, será presentado con sus distintas aristas y transparentará algunos de los elementos que detuvieron su realización.

Dentro de la exposición también se abrirá un espacio para el diálogo y la conversación, a través de un ejercicio de participación democrática en torno a la resonancia mediática que generó la exposición antes de ser inaugurada. Preguntas como: ¿Qué obras debió realizar la artista para conmemorar los 50 años del golpe de Estado civil-militar?, son planteadas al público como un ejercicio de reflexión abierta.

La dinámica del poder político es otro asunto recurrente explorado en la obra de Bruguera. En esta línea la artista presentará una instalación que hace referencia a la transformación del proyecto social Centro de Madres (CEMA), en una fundación de derecho privado. Aunque no fue el primer caso de transferencia de recursos del Estado a un patrimonio personal / privado, este tuvo un gran impacto dado que las ganancias iban directamente a la familia del dictador. Fue un espacio para ejercer actividades ilícitas y de corrupción.

Durante el proceso de investigación de Bruguera, una de las palabras que más apareció fue Impunidad. Para abordar este concepto, la artista propone una obra que habla de la responsabilidad política, a través de la Ley de Amnistía de 1978. Este documento legal concedió amnistía a todos los autores, cómplices o encubridores de actos delictivos, cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, sin distinguir los delitos comunes de los de lesa humanidad.

Justicia social y arte

Considerándose parte de la izquierda, Tania Bruguera ha sido perseguida y exiliada por el gobierno cubano, por ser una voz crítica ante la violación a los derechos humanos y la falta de libertad de expresión. En la muestra expone su mirada sobre la situación actual de su pueblo, a través de la exhibición de datos sobre detenciones y procesos administrativos y penales, cuyo origen se encuentra en el trabajo del grupo Justicia 11J, confirmado luego del estallido social de julio de 2021 en Cuba.

Bruguera también presentará materiales de archivo pertenecientes al Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), los que crearán una conexión entre el presente, el pasado y el futuro de la creación artística independiente, los proyectos comunitarios y las disidencias en Cuba. El Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR) busca revindicar justicias sociales y derechos, como son salarios justos, proyectos y artistas independientes, respeto a la libertad de expresión, el rescate de la memoria histórica del arte y la sociedad civil independiente. Parte de este proyecto fue recientemente presentado en Documenta 15, en Kassel, Alemania.

Magnitud 11.9 tendrá recorridos conversados y otras actividades abiertas a todo el público, que abrirán espacio al diálogo y al pensamiento crítico desde distintas metodologías trabajadas por las áreas de Programas Públicos y, Pensamiento y Ediciones MSSA. Todas las actividades son gratuitas, con inscripción, y serán comunicadas a través de la web y redes sociales del Museo.

La exposición de Tania Bruguera en Chile es posible gracias al apoyo de la Fundación Mellon a través del Proyecto de Futuros Justos N-2009-09221 titulado “Despojos en las Américas: la extracción de cuerpos, territorio, y herencia cultural desde la Conquista hasta el presente” que es administrado por la Universidad de Pennsylvania; y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Magnitud 11.9 abre el domingo 8 de octubre y se extenderá hasta el 28 de enero de 2024.