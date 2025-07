Cuando el arte irrumpe en la ciudad: SACO transforma carteles publicitarios en ventanas al paisaje

Cuando el Estado construye nuevos edificios anuncia a través de pancartas publicitarias los detalles del proyecto, sin embargo, en muchos casos estas estructuras quedan abandonadas y forman parte de la ciudad, frente a esto el arte encuentra espacios de exposición en lugares como estos.

El pasado 26 de junio, la ciudad de Antofagasta fue escenario del recorrido inaugural de las exposiciones públicas de los fotógrafos Osceola Refetoff (Canadá-Estados Unidos) y Alexandre Christiaens (Bélgica), cuyas obras se emplazan en paneles publicitarios abandonados, integrándose al paisaje cotidiano en puntos estratégicos de la ciudad.

“Estas imágenes no son de ayer, ni de hoy, ni de mañana… Robinsong es un silbido cantado hacia las galaxias”, escribe Christiaens, en un manifiesto poético que evoca al desierto como un espacio de memoria y transformación.

La iniciativa forma parte de la Bienal de Arte Contemporáneo SACO1.2 “Ecosistemas Oscuros”, que propone una reflexión artística en torno a los territorios extremos y sus tensiones visibles e invisibles.

Las piezas, inspiradas en los ecosistemas desérticos, no se encierran en galerías, sino que intervienen el espacio público, generando una experiencia visual abierta a los transeúntes.

La intervención de paneles publicitarios con fotografía contemporánea redefine el modo en que el arte se encuentra con la comunidad. Ya no como evento cerrado, sino como tránsito, sorpresa y presencia viva en la ciudad.

Desiertos en diálogo: Atacama y el Ártico

Bajo el título “Remoto/Conectado”, el fotógrafo Osceola Refetoff presenta una selección de fotografías tomadas en dos zonas remotas del planeta: el desierto de Atacama y Svalbard, un archipiélago cercano al Polo Norte. Ambas regiones, distantes pero similares de cierta forma, representan para el fotógrafo “territorios clave para el futuro medioambiental”.

“Los espacios vacíos me parecen realmente interesantes y parte de lo que tratamos de hacer es explicarle a la gente que no están vacíos. Si te desplazas rápido por el desierto en auto, parece que no hay nada pero si te detienes, te das cuenta de que sí hay cosas y que tienen valor. Aunque, el desierto de California, el Mojave, parece un oasis comparado con este”, expresó el fotógrafo en conversación con El Mostrador.

Durante la semana de inauguración de SACO, los más de 40 artistas pudieron visitar junto a Osceola Refetoff las intervenciones, quienes se mostraron asombrados por la propuesta. De la misma forma, el fotógrafo pudo explicar dónde fueron tomadas las fotografías y su interés por las interacciones humanas en entornos desérticos.

“Es la imagen más grande en la que se ha reproducido una fotografía mía. Hemos hecho algunas proyecciones muy grandes, pero nunca en un cartel publicitario.

Y lo que me gustó de esta oportunidad fue poder mostrar el trabajo cerca del lugar donde se tomó la foto, en una comunidad donde podrían entender de qué se trata.

Pero también en un espacio público, donde interactúa de una manera distinta a como lo haría en una caja blanca en un museo o galería”, dijo.

Refetoff ha dedicado años a documentar la interacción humana con entornos áridos, en un trabajo que combina estética, observación y urgencia ecológica. Las dos fotografías que forman parte de Bienal SACO pueden ser visitadas en dos ubicaciones: el cruce de Av. Edmundo Pérez Zujovic con Oficina Ausonia, en el sector La Chimba, y en Av. Salvador Allende, entre calles Tulor y Talcahuano.

“Nuestro trabajo busca cuestionar la legitimidad de estas llamadas zonas de sacrificio, donde se compromete el ecosistema local en nombre de un futuro energético más verde. Y aunque no estamos en contra de la energía limpia, creemos que el costo ambiental en lugares como el Atacama, especialmente por la pérdida de hábitats únicos, será muy alto”, sostuvo el fotógrafo.

Las fotografías que están expuestas en Antofagasta son parte de un reportaje que hizo Refetoff junto a su amigo y colaborador Jack Eidt, titulado: Extractivismo verde: ¿Nuestros desiertos pueden sobrevivir a nuestra sed por el litio?. Para poder escribir el reportaje estuvieron cerca de tres semanas en el desierto de Atacama, donde conversaron con distintos actores locales sobre la extracción de litio en el Salas de Atacama.

“Nuestro proyecto en Estados Unidos se llama High and Dry. Es un proyecto de distintas historias sobre el desierto: su historia, geografía, cultura y realidades económicas, y la mayoría de las comunidades en el desierto de EE. UU. tienen los mismos tipos de problemas, la mayoría del empleo está relacionado con la minería y gran parte de eso ya se ha ido, así que muchas comunidades pequeñas están luchando, desapareciendo, vaciándose. No tanto como la Oficinas Salitreras, pero de manera similar: pueblos pequeños que se enfrentan al abandono porque el trabajo se fue. Y creo que hay formas muy similares en que la gente vive y sobrevive en el desierto”, expresó.

Además agregó que “el desierto de Atacama es más desolado que cualquier otro lugar en el que haya estado, incluso comparado con zonas áridas de California, donde aún hay vegetación y vida animal. Hoy, tanto en Chile como en Estados Unidos, la producción de litio avanza sobre territorios que ya enfrentan una profunda escasez de agua. Aunque los métodos difieren, en ambos casos se extrae un recurso vital desde el subsuelo, generando impactos ambientales significativos”.