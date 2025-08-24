“Road story” de Alberto Fuguet y Gonzalo Martínez, una novela gráfica sobre un viaje de fuga

“Road story” (Editorial Planeta) es una novela gráfica publicada originalmente en 2007 y que ahora regresa en una nueva edición.

Fue escrita por Alberto Fuguet e ilustrada por Gonzalo Martínez.

La obra cuenta la historia de Simón, un hombre que ha escapado de su trabajo y de su matrimonio, y que ahora deambula en auto por Estados Unidos.

En ese viaje, Simón se pregunta sobre su pasado y conoce nuevas personas.

“Algunos de los temas que toca Road Story es perderse y no tener un lugar. Procesar las perdidas, atreverse a enfrentar cosas nuevas, dejarse llevar, tener menos miedo, apostar. Espero que luego de leer la novela los lectores se sientan cambiados, sientan que viajaron o que les den ganas de viajar”, señala Alberto Fuguet en una nota de la editorial.

“La historieta es un arte narrativo en donde la secuencia de dibujos, sumado a los textos, le transmiten al lector acciones y emociones. A la hora de adaptar el texto de Road Story lo leí varias veces primero para meterme en la atmósfera y en ese proceso empecé a imaginarme a los personajes, ambientaciones e hice una prueba del estilo gráfico que iba a usar”, explicó en el mismo texto Gonzalo Martínez.

