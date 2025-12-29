Documental “Aquí donde yo vivo” de Carlos Puccio

Documental “Aquí donde yo vivo”

Exhibición online.

29 de diciembre al 4 de enero.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en el ciclo de cine organizado junto a los Canales comunitarios de Chile, ofrece durante el año 2025 una programación especial en torno a las violaciones de los derechos humanos en dictadura en Chile y en especial al hito anual museo.

Esta semana se exhibirá el documental “Aquí donde yo vivo”, gracias a la colaboración del Goethe-Institut Chile y la amistad de la familia Puccio Guerra.

Se presentarán a través de 10 canales de tv comunitarios: El 3 de Conce (Concepción), Quilicura TV Comunitaria Canal 42.1 Digital (R.M), Radio Galactika (San Antonio), Challa TV Arica, Señal 3 La Victoria 47.1 (R.M), Radio San Miguel Online (R.M), Punto Ciudadano (Cerrillos_R.M), Pichilemutv.org, Las Cabras.net – es tvl.cl (Región costera del Libertador General Bernardo O’Higgins) y Abajo e’ la Línea – TV.Comunitaria (Temuco)

AQUÍ DONDE YO VIVO

Realizado por Carlos Puccio 1994 / Chile / 17 min.

El exilio de chilenos por razones políticas durante la dictadura fue numeroso en Alemania. Terminada la dictadura, muchas de esas familias tuvieron el sueño de regresar a su país. Entre ellos, familias con hijos e hijas que conocían Chile solamente por las historias de sus padres. Este documental da cuenta de las experiencias y diferencias que existen en el choque entre dos culturas, y da cuenta de las esperanzas y sueños que tienen los retornados frente a su nueva patria.

📅 Lunes 29 de diciembre 2025, 22h

📡 El 3 de Conce a través del sitio web http://www.el3deconce.cl y el canal 40.1

📅 Lunes 29 de diciembre 2025, 21:30h

📡 Abajo e’ la Línea – TV.Comunitaria de Temuco a través del ciclo “Memorias en Pantalla”. 🌐 Sitio web con streaming: https://www.abajoelalinea.cl/

📅 Martes 30 de diciembre 2025, 19h

📡Challa TV Arica Comunitaria de Arica señal 47.1

Por el canal 47.1 de señal abierta para la ciudad de Challa TV Arica.

📅 Martes 30 de diciembre 2025, 22h

📡 Señal 3 La Victoria 47.1 – Por el canal 47.1 https://www.twitch.tv/canal3lvctoria.cl) Vía streaming en este link (descargar la App): https://www.twitch.tv/canal3lv

📅 Miércoles 31 de diciembre 2025, 19h

📡 Por la señal del canal digital de Pichilemu TV

📅 Miércoles 31 de diciembre 2025, 21h

📡 Por la señal del canal digital de Radio Galactika web: www.radiogalactika.cl También por Facebook: Radio Galactika / X: @GalactikaM – Twitch: radioGalactika – y el canal de YouTube: Galactika Media

📅Jueves 1 de enero 2026, 21h

📡 Radio San Miguel Online. Por www.zonasurtv.cl

Y canal 22.1 UHF digital para siete comunas de la RM (Transmisión en San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, sector oriente Cerrillos, sector norte La Cisterna y Lo Espejo y sector sur Estación Central y Santiago)

📅 Jueves 1 de enero 2026e, 22h

📡 Por el canal de YouTube: https://www.youtube.com/@puntociudadano / Facebook: Punto Ciudadano / Instagram: https://www.instagram.com/puntociudadano.cerrillos?igsh=MXZhdnBrejRranB3dQ==

📅 Sábado 3 de enero 2026, 17h

Quilicura TV Comunitaria

📡 Quilicura TV (Anamic Chile)

Por el canal 42.1 TV Digital en Quilicura Señal abierta en Quilicura y Facebook Quilicura TV

📅 Domingo 4 de enero del 2026, 19h

📡 Por la señal del canal digital de Pichilemu TV

📅 Domingo 4 de enero del 2026, 21h

📡Las Cabras TV www.lascabras.net y facebook live

