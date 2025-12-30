Valparaíso inaugura Sala de la Memoria en estadio Playa Ancha, excentro de detención y tortura

El 18 de diciembre, el Instituto Nacional de Deportes entregó a la Corporación Caminos Olvidados el comodato de la Sala de la Memoria del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, informó este lunes Aquí Valparaíso.

Según la seremi del Deporte, el espacio «permitirá preservar y difundir la historia de este recinto deportivo, utilizado como centro de detención y tortura tras el Golpe de Estado de 1973″.

Este hito, agregó, «constituye una señal concreta de compromiso del Estado con la verdad, la memoria y la no repetición».

El Informe de la Comisión Valech señala que en el estadio «los prisioneros eran amenazados, maltratados y golpeados» y «mantenidos en los camarines inundados con agua, en las graderías o en la cancha. Permanecían a la intemperie, privados de alimentos y abrigo».

De acuerdo a los relatos, en este recinto, que estuvo a cargo de la Armada, los presos «sufrieron golpizas con pies y puños y culatazos». Luego eran trasladados a los buques Lebu o Maipo, o a la Academia de Guerra.

El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme (PC), destacó que como Gobierno «nos hemos comprometido desde el primer día con la búsqueda de los detenidos desaparecidos, con un plan de búsqueda y con todas las señales que sean posibles de reparación para las familias de las víctimas de violaciones a los DD.HH. en nuestro país (…). Hoy día (el estadio) es un centro de la alegría y del deporte, pero además va a ser un espacio para la memoria, para que no olvidemos y para que no repitamos”.

La presidenta de la Corporación Caminos Olvidados, Lucrecia Brito, afirmó que “tenemos este comodato donde se exponen afiches y en estos momentos arpilleras que cuentan la historia de este país a través de distintas puntadas y distintos enfoques de la memoria que se hacen colectivamente. Creemos que es muy importante que vengan a visitar la sala”.

De acceso gratuito, el recinto estará abierto de lunes a viernes entre 9:00 y 20:00, y los sábados de 09:00 a 12:00.

Juanita Arias, arpillerista y artista expositora, explicó que “el tema principal fue resaltar los lugares de torturas que hubo durante el Golpe de Estado. Para comenzarlo tuvimos que hacer una investigación: entrevistar a personas que sabíamos que habían sido torturadas, en las cuales ellas nos fueron contando la historia de cuándo fueron detenidas, dónde estuvieron, y una vez que tuvimos realmente la información, comenzamos a trabajar”.