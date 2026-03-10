Funeral de escritor Sergio Gómez será en Temuco

El funeral del escritor Sergio Gómez será realizado el miércoles en Temuco.

Su velorio es en la funeraria Villena (Blanco Encalada 210) y desde ahí será trasladado el miércoles para su funeral en Parque del Sendero (Av. Las Encinas 01151), a las 12:00 horas, informaron fuentes familiares a El Mostrador.

Prolífico y reconocido escritor chileno, fue autor de varias novelas, entre ellas: El labio inferior, Patagonia (Seix Barral/Planeta). La mujer del policía (Editorial Alfaguara). La obra literaria de Mario Valdini (Editorial Lengua de Trapo) y Vidas ejemplares (Editorial Planeta).

Fue finalista de los premios Rómulo Gallegos, Planeta de Argentina y Jorge Herralde de España. En literatura infantil y juvenil fue autor de la saga del detective juvenil Quique Hache.

Además fue guionista de cine y televisión, como la serie Quique Hache, detective, adaptación de las novelas del mismo nombre de pronto estreno.