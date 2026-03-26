Sinfónica Nacional y Coro Sinfónico U. de Chile conmemoran Semana Santa con debut de Simone Menezes

La Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico Universidad de Chile se reunirán nuevamente en el escenario en el tradicional concierto de Semana Santa, que contará con dos funciones en la Gran Sala Sinfónica Nacional, los días viernes 27 de marzo y jueves 2 de abril a las 19:30 horas. Junto con ello, los elencos llegarán también hasta la ciudad de Valparaíso el sábado 28 de marzo donde, se presentarán en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María.

El concierto contará con el debut en Chile de la directora ítalo brasileña Simone Menezes. Reconocida por su profundidad musical, visión interpretativa y aclamadas grabaciones, ha dirigido algunas prestigiosas orquestas, como la Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC, la Sinfónica de la Radio de Frankfurt, la Orquesta de Cámara de Viena y la Orquesta de Cámara de París, entre otras. Desarrolló una sólida trayectoria en Latinoamérica como directora principal e invitada antes de establecerse definitivamente en Europa hace diez años, y desde entonces ha trabajado regularmente en todo el mundo.

El programa que dirigirá contempla un recorrido de gran profundidad espiritual, abriendo con dos obras de la compositora francesa Lili Boulanger: De una mañana de primavera y De una tarde triste. Escritas en 1918, mismo año de su prematura muerte (falleció a los 24 años), forman un díptico complementario que, a partir de un mismo material melódico, despliega contrastes expresivos entre la luminosidad y la introspección. Asimismo, destacan por su delicada orquestación y una estética cercana al impresionismo francés.

La directora comenta que se trata de dos piezas “muy bonitas, con una orquestación muy sofisticada y que dialogan de alguna forma con el Réquiem, porque es lo último que compuso antes de morir. Entonces, es también de mucha emoción”.

La segunda parte estará dedicada al Réquiem en re menor, op. 48 del también compositor francés Gabriel Fauré. A diferencia de otras obras del mismo género, su misa de difuntos propone una visión serena de la muerte, alejada del dramatismo asociado al juicio final. Compuesta originalmente en 1888 y revisada años más tarde, la obra propone una atmósfera de paz y recogimiento. “El construyó un réquiem que transmite mucha esperanza”, comenta la maestra Menezes, y agrega que “es muy diferente a otros, es más luminoso. En varias ocasiones las voces parecen un coro de ángeles”.

Junto al Coro Sinfónico Universidad de Chile que dirige Juan Pablo Villarroel, estarán también dos destacados solistas nacionales: la soprano chilena Tabita Martínez (artista FIA), quien se ha posicionado como una de las voces más destacadas de la lírica nacional por su brillante timbre, solvencia técnica y expresividad escénica; y el barítono Francisco Salgado, quien en 2025 debutó internacionalmente en el Teatro Colón de Buenos Aires.

Además de las dos funciones, el programa incluye el desarrollo de “La Previa”, el viernes 27 a las 18:00 horas, y también de una masterclass de canto el martes 31 de marzo, de 17:00 a 18:30 horas. Ambas iniciativas son gratuitas, coordinadas por el Área de Educación y Mediación del CEAC (con cupos limitados e inscripción a través del sitio web) y cuentan con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La temporada de la Sinfónica Nacional continuará con el regreso del virtuoso violinista Yury Revich, el viernes 10 y sábado 11 de abril, en un concierto titulado “Embrujo sinfónico”, que incluye obras de Soro, Lalo y de Falla, bajo la dirección de la maestra Priscila Bomfim.

Las entradas para todos los conciertos de la temporada están disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida Metro Baquedano).