Lucas Palacios autor de “La Mano Invisibles y otras ficciones”: “Escribir es abrirse al mundo”

El rector de INACAP y exministro, Lucas Palacios, presentó un libro compuesto por 49 relatos breves —entre microrrelatos, cuentos y micronovelas— en los que aborda distintas temáticas desde una perspectiva crítica del entorno social. Según explicó, la escritura es para él un acto de rebeldía y reflexión frente a una sociedad que define como individualista.

La obra fue desarrollada de manera independiente, aunque contó con la revisión de la autora Claudia Reyes, el editor Max Valdés —de “Vicio Impune”— y el escritor Roberto Ampuero, quien además escribió el prólogo. En paralelo, Palacios se encuentra trabajando en un nuevo libro de microrrelatos.

Entre los ejes del libro destaca la crítica al consumo y la búsqueda de estatus como formas de llenar vacíos personales. En uno de sus cuentos, “La Mano Invisible”, cuestiona la idea de que el mercado pueda satisfacer todas las necesidades humanas, planteando en cambio que estos vacíos se abordan desde la preocupación por los demás, el afecto y el humor.

Dentro de esos temas está el anhelo de trascender, que lleva al consumo y a la seguridad, lo que señala está plasmado en su cuento “ La Mano Invisible”, que es una critica a la ideas que el mercado suple todas las necesidades y que pretende llenar un vacío que solo se colma realmente con preocupación por los demás, con amor, con humor también, y no con identificación social, consumo y búsqueda de status.

Revisa la entrevista completa a continuación:



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