Romance estilo japonés y distopía inspirada en baja natalidad: el debut de dos escritoras penquistas

Tras jornadas llenas de entrevistas, pautas y noticias, la escritura se ha convertido en un espacio creativo para las periodistas Estefany Cisternas (Chiguayante) y Constanza Moncada (Hualpén), informó este miércoles Aquí Biobio.

Ambas vienen de publicar sus primeras novelas: Un corazón roto y un prometido y Embarazadas del calor, respectivamente. Para Cisternas, su debut literario le permitió darse cuenta de lo que era capaz, mientras que Moncada definió su primer relato como “un pie forzado para seguir escribiendo”.

Estefany Cisternas explica que todo comenzó dentro de la plataforma Wattpad, donde fue creando este relato inspirado en un dorama (drama romántico japonés). “No tenía idea de cómo iba a avanzar y hubo muchos cambios en el camino”, explica.

Fueron los lectores quienes le pidieron más capítulos. Por ello, decidió transformar su historia para convertirla en un libro. “La mayor dificultad fue no ser muy estructurada en el trabajo y no haberlo considerado desde el inicio como un proyecto que podía tener un buen alcance y futuro”, comenta. En total, cuatro años le tomó poder completar su trabajo y mandarlo a editoriales, todo esto en medio de su carrera universitaria y la pandemia.

Entre los años 2023 y 2024, se dedicó a investigar en qué lugares podría publicar su manuscrito; no obstante, no recibió de inmediato una respuesta. Pese a esto, siguió con su búsqueda y dio con Áurea Ediciones, casa editorial que le dio la oportunidad de lanzar su proyecto en julio de 2024.

Desde entonces todo cambió. Actualmente, combina su labor como periodista en el diario El Sur con el trabajo que implica el mundo literario. Igualmente, con su amiga, periodista y también novelista, Catalina Pérez, realizan el podcast Voces Literarias, un espacio de conversación que permite unir a los amantes de la literatura.

Actualmente, Cisternas trabaja en su segundo libro, mientras continúa su desarrollo dentro del mundo literario penquista.

En el caso de Constanza Moncada, sus amigos y familiares siempre le dijeron que se iba a terminar dedicando a la literatura. “Mi libro se los dedico a ellos, porque siempre han apostado para que yo sea una escritora”.

Su debut, Embarazadas del calor, comenzó en un taller de escritura creativa, en el que los asistentes tenían que elegir dos noticias y a partir de ellas crear un relato. Las altas temperaturas y la crisis de natalidad se convirtieron en los ejes centrales de su novela. “Yo nunca pensé que lo primero que iba a publicar iba a ser una distopía (…) Entonces fue un poco obligarme a escribir, a pensar este mundo nuevo y darle sentido”, relata.

Para junio de 2024, Moncada ya contaba con un manuscrito que podía enviar a convocatorias de editoriales. Terminó siendo publicado en octubre de 2024, a través de la editorial Inti Ediciones.

Actualmente, también se encuentra ocupada con su segunda entrega, la que comenta que será totalmente diferente a su primer libro: “Es una novela histórica, con mucha relación con Concepción, dado que está basada en uno de sus personajes históricos, y básicamente es una ficción a lo largo de la vida de este personaje; por ello, tendrá una extensión mucho mayor”.