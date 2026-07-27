Oficios, discursos y proyectos de ley: estudio analiza la respuesta del Congreso ante la migración

¿Cómo respondió el Congreso chileno a la llegada masiva de migrantes? Esa es la pregunta central del proyecto “Migración y representación parlamentaria en Chile: oficios, discursos e iniciativas legislativas (1990–2026)”, encabezado por el académico de la Universidad de Talca Mario Herrera Muñoz.

El estudio no se concentra únicamente en las leyes aprobadas. También analiza oficios de fiscalización, intervenciones parlamentarias e iniciativas legales para identificar qué problemas levantan los legisladores, cómo gestionan demandas ante los servicios públicos y de qué manera incorporan la migración a su oferta política.

“La migración normalmente es estudiada desde la demanda de políticas, pero no desde la oferta de políticas”, explicó Herrera. El objetivo, agregó, es medir la capacidad de adaptación de la clase política frente a un cambio demográfico acelerado, especialmente en distritos con una alta concentración de población migrante.

La doble estrategia del Congreso

La sistematización preliminar muestra que, de los 270.557 oficios emitidos por el Congreso entre 2002 y 2026, 2.758 estuvieron relacionados con migración. De ellos, 1.777 se presentaron entre 2022 y 2026, cerca de dos tercios del total registrado durante los últimos 24 años.

Uno de los hallazgos iniciales apunta a la existencia de estrategias contradictorias. Según Herrera, algunos parlamentarios utilizan oficios para ayudar a migrantes en trámites administrativos, pero mantienen públicamente discursos más restrictivos. La investigación aún no ha divulgado los nombres, partidos ni casos concretos asociados a ese comportamiento.

El proyecto también busca identificar formas institucionales de exclusión mediante un diccionario lingüístico elaborado con apoyo de inteligencia artificial y posterior revisión humana. La hipótesis es que los discursos más agresivos de las redes sociales ingresan al Congreso de manera atenuada, mediante asociaciones negativas, desinformación o conceptos formalmente aceptables.

La adaptación política adquiere mayor relevancia por el creciente peso electoral de los extranjeros. Un estudio previo basado en registros del Servel mostró que la participación de los no ciudadanos aumentó desde un promedio de 17,1% bajo voto voluntario hasta 60% con voto obligatorio. Aunque representan alrededor del 5% del padrón nacional, en algunas comunas pueden alcanzar cerca del 30% de los electores.

La investigación pretende determinar si el Congreso respondió efectivamente a esa transformación o si la fragmentación y polarización del sistema político terminaron favoreciendo discursos distintos según el público: asistencia territorial para unos y endurecimiento retórico para otros.

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