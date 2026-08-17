Premian película chilena inspirada en joven exiliado revolucionario muerto en Italia

El actor Camilo Arancibia recibió el premio Boccalino d’Oro por su trabajo protagónico en la cinta “Il chileno”, del cineasta Sergio Castro San Martín.

“Este premio lo recibo con mucho orgullo por el trabajo que hicimos, por la confianza que se me entregó, tanto de los productores como de los colegas actores y de todos los técnicos. Es muy lindo para la película también”, comentó Arancibia respecto al reconocimiento.

La cinta tuvo la semana pasada su estreno mundial en el 79º Festival de Cine de Locarno, en Suiza.

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Como parte de la sección Piazza Grande en el 79° Festival de Cine de Locarno, la cinta fue proyectada frente a 8.000 espectadores en una de las pantallas más grandes de Europa.

El Boccalino d’Oro representa el primer galardón recibido por IL CILENO, coproducción entre Chile, Italia y Suiza, como parte de una ruta de festivales internacionales que recién comienza.

Bajo la producción de la empresa chilena EQUECO (Denominación de Origen, La Mentirita Blanca) y con Camilo Arancibia y Andrew Bargsted (Mala Junta) en los roles protagónicos, la cinta llegará a cines nacionales próximamente.

“Comenzar estrenando IL CILENO en Piazza Grande para más de 8.000 personas es una partida histórica para una película chilena. Demuestra que no solo conecta con la crítica, sino que también con el público, incluso de distintas latitudes. Es una película que habla de la inmigración, que toca temas universales y eso nos permite que pueda generar una buena audiencia en miras al estreno en Chile”, destacó el director Sergio Castro San Martín.

La cinta transcurre en 1976 cuando, en medio de protestas mineras, un joven militante experto en la fabricación de explosivos es sacado del país en calidad de exiliado.

Su nombre es Aldo, quien forzadamente ha cambiado su hogar, mujer e hijo recién nacido para vivir una vida de sobrevivencia con trabajos de poca monta en Torino. Todo cambia cuando conoce a Luciana, una doctora envuelta en grupos anárquicos, que le ofrece a Aldo la posibilidad de traer a su familia. A cambio tendrá que volver a su viejo oficio: fabricar bombas explosivas para grupos revolucionarios.