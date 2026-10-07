Los recortes al Ministerio de Culturas fueron uno de los más afectados en la propuesta del Gobierno en la Ley de Presupuesto 2027. Pasó de $527.326 millones en 2026 a $440.518 millones en 2027, equivale a un ajuste del 16,5% del presupuesto total.

A través de un comunicado, la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (AFUCAP) manifestó su rechazo ante el proyecto, donde lo calificó como “un golpe directo al corazón del desarrollo social, artístico y laboral de Chile”.

Los funcionarios indicaron que son “recortes despiadados” con “inconsistencias técnicas graves”. Entre las razones de esta declaración, exhiben que los fondos a Cultura generan un impacto laboral devastador y profundizan la precarización. A ello se suma una “absoluta falta de rigor técnico y evaluación”, ya que aseguran que ninguno de los programas afectados cuenta con evidencias rigurosas o argumentos transparentes que justifiquen el recorte.

“Somos nosotras y nosotros, los funcionarios y funcionarias, quienes sostenemos la ejecución de las políticas culturales a lo largo de Chile, y asumimos con convicción el deber ético de alzar la voz en defensa de los derechos culturales de la población”, agregaron.

Asimismo, la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (ANFUPATRIMONIO) se sumó a la preocupación por los recortes presupuestarios. Ya que el proyecto propone reducir en un 25,3% los recursos del Programa Sitios de Memoria, desde aproximadamente $915 millones a $683 millones, respecto de la base ajustada de 2026. La rebaja supera ampliamente el recorte ministerial general, de 10,1%.

“Los sitios de memoria permiten ese encuentro entre la historia y el presente y ese encuentro genera un impacto no menor en lo emocional de quien visita, creando una conexión única desde cada sentir. Debilitar su financiamiento es una decisión política: afecta las condiciones en que una sociedad conoce su pasado y transmite lo que no debe repetirse”, expresó ANFUPATRIMONIO en un comunicado.

Desde la asociación llamaron al Estado a tomar responsabilidad de la memoria, pues no debería estar supeditado al presupuesto anual. El artículo 1, numeral 8, de la Ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, reconoce la memoria histórica como pilar de la cultura y del patrimonio intangible, vinculándola al respeto de los derechos humanos, la diversidad, la tolerancia, la democracia y el Estado de Derecho. Es entonces donde los funcionarios demuestran la responsabilidad del Gobierno, que es reconocida en la misma legislación chilena.

“La memoria no se defiende solo con homenajes. Se defiende manteniendo abiertos los espacios, cuidando los archivos y permitiendo que las nuevas generaciones conozcan los testimonios del pasado. La historia de los derechos humanos en Chile no puede quedar a merced de una planilla ni de las preferencias ideológicas del gobierno actual”, interpeló la asociación.

Desde ambas organizaciones revelan el mismo mensaje de rechazo al proyecto de Presupuesto 2027 y su recorte a Cultura con la insignia: “Sin cultura no hay futuro ni cohesión social”.