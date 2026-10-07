Rectores piden rechazar partida de Educación Superior y revertir recortes del Presupuesto 2027

El Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) pidió al Congreso rechazar la partida de Educación Superior contemplada en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y restituir los aportes basales de las instituciones a los valores vigentes en el presupuesto de 2026 ajustado.

La solicitud fue realizada este miércoles ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos por el rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Cruch, Osvaldo Corrales Jorquera, quien advirtió sobre las consecuencias que las rebajas podrían tener para las instituciones de educación superior.

Corrales compareció en representación del organismo que agrupa a universidades públicas y privadas y destacó también el rol que la legislación le asigna al Consejo de Rectores como asesor del Ministerio de Educación.

Durante su exposición, el académico defendió el aporte que realizan las universidades del Cruch al desarrollo del país y sostuvo que este no se limita a la formación de profesionales, sino que incluye la generación de conocimiento y la capacidad de responder ante situaciones de crisis.

En esa línea, recordó el papel desempeñado por las instituciones universitarias durante la pandemia y vinculó su trabajo con la estrategia de crecimiento que impulsa el Gobierno.

Según Corrales, el conocimiento constituye un motor fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible, por lo que las universidades también cumplen un papel dentro de los objetivos de crecimiento económico.

Desde esa perspectiva, el vicepresidente del Cruch advirtió que las rebajas presupuestarias significan un debilitamiento del sistema universitario y sostuvo que reducir su capacidad puede comprometer el desarrollo futuro del país.

A juicio del rector, Chile necesita mantener un sistema robusto de instituciones universitarias capaces de permanecer a la vanguardia en generación de conocimiento y en la formación de las personas que requiere el país.

Por ello, Corrales planteó dos solicitudes concretas durante la discusión del Presupuesto 2027.

La primera es que los parlamentarios rechacen la partida de Educación Superior para que los aportes basales sean restituidos a los valores establecidos en el Presupuesto 2026 ajustado.

La segunda apunta al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). El Cruch pidió que las universidades puedan utilizar el 100% de los excedentes del fondo para enfrentar la actual contingencia económica.

Según planteó Corrales, esta última medida no implica un mayor gasto para el Estado, debido a que se trata de recursos que ya se encuentran disponibles.

El vicepresidente del Cruch también respondió al argumento sobre el crecimiento que ha experimentado durante los últimos años el gasto público destinado a Educación Superior.

“Es verdad que el gasto público en educación superior ha aumentado, pero eso no significa que las instituciones de educación superior cuenten con mayores recursos”, sostuvo.

Corrales afirmó que las modificaciones introducidas al modelo de financiamiento han generado una presión económica sobre las instituciones.

“Al revés, los cambios en el sistema de financiamiento han supuesto una situación de estrés financiero para las universidades, a lo que se agregan nuevas obligaciones financieras como aquellas que se derivan de la reforma previsional”, señaló.

En ese escenario, advirtió que nuevas reducciones de los recursos basales no serían absorbidas sin consecuencias por las casas de estudio.

“Cualquier rebaja en los aportes basales supondrá afectar el cumplimiento de las funciones misionales de la universidad”, afirmó.