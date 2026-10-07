“En tres años y medio más conversaremos”: Gobierno abordó candidatura presidencial de Bachelet

El biministro Claudio Alvarado abordó la reciente declaración de la expresidenta Michelle Bachelet hacia una posible candidatura presidencial. El representante del Gobierno aseguró que esto fue una “expresión de deseo”, apuntado a que “esas opiniones deben buscarlas en la oposición” y que “no es nuestra preocupación principal.

“Tiene una trayectoria en el servicio público. Hoy, ella realiza una expresión de deseo y, cuando se inscriba a la candidatura en tres años y medio más, conversaremos sobre las inhabilidades políticas o si efectivamente llegará a materializarse ese deseo”, indicó Alvarado.

Michelle Bachelet tuvo un fuerte regreso a la política nacional tras retirar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. La expresidenta dejó abierta la puerta para volver al ruedo hacia la Presidencia en las elecciones de 2029.

En entrevista en el TVU, Bachelet fue consultada por una candidatura presidencial, donde respondió: “Yo creo que sí…”

Acerca de la declaración, el biministro indicó que “puedo decir muy poco”, evitando referirse al hecho. Sin embargo, apuntó a no pedir opiniones al Ejecutivo y sí a la oposición.

Sobre la posibilidad de que la decisión del Gobierno de no apoyar a Bachelet en su carrera en la ONU haya influenciado esta nueva noticia, Alvarado comentó que “lo que nos motiva es trabajar por las materias por las que fuimos elegidos. Y en eso estamos trabajando. Por lo tanto, lo que se genere en el debate político, no somos ajenos al mismo, pero no es nuestra preocupación principal la expresión de deseo de Bachelet”.