Obra de videoarte de artista visual y medial magallánico HAVSTRACTO

Vía Youtube AQUÍ.

Los proyectos de hidrógeno verde han instalado un constante debate sobre el futuro de Magallanes. La posibilidad de aprovechar su potencial eólico para abastecer mercados internacionales plantea preguntas sobre qué desarrollo busca la región y cómo esa industria puede transformar su paisaje y la vida de sus comunidades, informó Aquí Magallanes.

Desde esa tensión, el artista visual y medial magallánico HAVSTRACTO, Nicolás Vera dos Santos, estrenó (I) el 23 de octubre de 2026. Se trata de una obra de videoarte que aborda, desde su visión, las relaciones entre territorio, extractivismo y transición energética.

El extractivismo, cuenta, permite cuestionar cómo las demandas económicas de los mercados internacionales reorganizan el territorio y sus relaciones ecológicas. Para él, el hidrógeno verde expone una contradicción: “Una industria puede presentarse como parte de la solución a la crisis climática global y, al mismo tiempo, generar nuevas presiones sobre los ecosistemas y transformar profundamente los territorios donde se instala”.

Su pregunta apunta a quién define el desarrollo, quién recibe sus beneficios y qué formas de vida quedan expuestas a sus impactos. En (I), registros de la Ruta 9, cuerpos de agua y paisajes patagónicos se fragmentan, se repiten y vuelven alterados por distorsiones digitales. La imagen tensiona la idea de un progreso lineal y sin consecuencias, acompañada por una experimentación sonora en cinco movimientos.

Para HAVSTRACTO, se trata de “explorar el territorio austral como un sistema vivo”: reconocer las relaciones entre agua, organismos, infraestructuras y comunidades, más allá de su valor económico. La obra integra las primeras exploraciones de KITCHIKOUAR, una investigación sobre el agua, la memoria territorial, la naturaleza, la tecnología y la percepción.

La creación visual y sonora es de HAVSTRACTO, con masterización de Rafael Cheuquelaf, de Estudio Shenu, en Punta Arenas, y ediciones adicionales de TANKBOY. El estreno será bajo los sellos Mauco Records y EOLO Producciones, e incluirá dos remixes vinculados a RUTA/HORIZONTE, desarrollados junto a TANKBOY, más un video asociado a uno de ellos. La difusión contempla plataformas digitales y pantallas publicitarias en ciudades seleccionadas, para llevar la obra fuera de los circuitos expositivos tradicionales.

El artista propone ampliar el imaginario regional sobre su futuro: “Considero que el arte puede aportar a estas discusiones no necesariamente entregando respuestas, sino haciendo visibles ciertas tensiones, cuestionando aquello que parece inevitable y abriendo preguntas sobre el territorio que queremos construir”.