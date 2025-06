Elecciones Primarias 2025: revisa si habrá multas por no votar

Este domingo 29 de junio se llevarán a cabo las Elecciones Primarias Presidenciales 2025, instancia en la que se elegirá al abanderado del oficialismo de cara a la primera vuelta. En la papeleta figuran Gonzalo Winter (FA), Jeannette Jara (PC), Carolina Tohá (PPD) y Jaime Mulet (FRVS), todos integrantes del pacto Unidad por Chile.

¿Lo sabías? No todos podrán votar en las Primarias 😮 Solo podrán votar independientes, es decir, sin ninguna afiliación a partido político y personas afiliadas a los partidos que participarán en las Primarias ​ Chilenos en el exterior también participan de esta elección. pic.twitter.com/eM7uEpTY3I — Servicio Electoral (@ServelChile) June 26, 2025

Al tratarse de un proceso electoral de carácter voluntario, la ciudadanía no está obligada a votar, por lo que no se aplican multas en caso de abstención. Distinta es la situación para quienes fueron designados como vocales de mesa, ya que en caso de no presentarse, arriesgan una sanción que va entre 2 y 8 UTM, es decir, desde $137.570 hasta $550.280 aproximadamente.

Se acercan las Primarias Presidenciales del 29 de junio y tu participación es fundamental! 🗳️ Ingresa a https://t.co/hA23u5ezAY y conoce si fuiste designado vocal de mesa por las Juntas Electorales.​ De ser ese el caso, recuerda que tu asistencia es obligatoria ☝️ pic.twitter.com/4WmNyTx7yA — Servicio Electoral (@ServelChile) June 25, 2025

Podrán participar en estas primarias tanto los militantes de los partidos que conforman Unidad por Chile como los ciudadanos independientes que estén habilitados en el padrón electoral y no pertenezcan a ninguna colectividad política.

Para saber si fuiste nombrado vocal de mesa, puedes ingresar al sitio web oficial del Servicio Electoral de Chile (Servel) y revisar con tu RUT en la sección “Consulta de datos electorales”.