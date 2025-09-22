Hoy llega la primavera 2025 a Chile: qué es el equinoccio y por qué marca este cambio de estación

Con el fin del invierno y las celebraciones de Fiestas Patrias, comienza una de las estaciones más esperadas: la primavera. El cambio de temporada trae consigo jornadas más templadas y una mayor cantidad de horas con luz solar, un panorama que muchos disfrutan tras los meses fríos.

Desde la perspectiva astronómica, este tránsito se enmarca en el equinoccio. Tal como lo explica la NASA, “marca el momento exacto en que el centro del Sol cruza el plano del ecuador de nuestro planeta”. Además, añaden que “nuestro Sol brilla por igual en los hemisferios Norte y Sur durante los equinoccios, por lo que son los únicos momentos del año en que los polos Norte y Sur de la Tierra reciben la luz solar simultáneamente”.

⚠️Hoy a las 15:19 (Hora de Chile continental), llega la 🌺primavera al hemisferio sur y 🍂otoño al hemisferio norte. Revisa los horarios ⬇️ pic.twitter.com/hi1D9HAcI3 — Observatorio ALMA📡 (@ALMAObs_esp) September 22, 2025

Según información del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), en Chile la primavera de 2025 se iniciará el lunes 22 de septiembre, a las 15:19 horas. Desde ese instante se percibirá un alza progresiva en las temperaturas y un alargamiento de los días. Tal como consigna Time and Date, este aumento de luz es más notorio en fechas cercanas al equinoccio, aunque después continúa extendiéndose de manera más lenta.

No obstante, la meteorología utiliza un criterio diferente para definir la estación. Meteored señala que, al basarse en promedios climáticos y registros atmosféricos, la primavera meteorológica arranca el 1 de septiembre y se extiende durante septiembre, octubre y noviembre completos.